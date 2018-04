Comienza el Apertura femenino en el CDM

RIO GRANDE.- Este mediodía arrancará -en el Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre José Forgacs”- el certamen Apertura de futsal femenino, organizado por la Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural de Río Grande. Desde el mediodía habrá 2 partidos de infantiles (hasta 13 años), dando paso a la totalidad de la fecha inaugural (8 encuentros): 3 en Primera A, 2 en Primera B (quedará libre Tigre) y 3 en la C (descansará Cóndor).

Se jugará a una rueda en cada división, cruzándose los cuatro mejores (1º-4º y 2º-3º) en semifinales. Descenderán los últimos (2 en la A, y el 5º en la B), y ascenderán ambos finalistas de la B y la C.

En el cuadro adjunto aparecen los equipos, con las posiciones finales en los torneos de 2017. Para completar las plazas dejadas vacantes por 11 los elencos que abandonaron la competencia (4 de ellos podrían integrar una Primera D), fueron promovidos a la categoría inmediata superior Atlético Fueguino (A), San Francisco (B) y Cóndor (B), aunque éste último declinó la propuesta, y optó por continuar en la C.

Programación

Hora Div. Partido

12:00 Sub 14 Solcito-Quilmes A

13:00 Sub 14 Jujeñitas-Quilmes B

14:00 1ª C Atl.Juv.Fueg.-Aguilas Sur

15:00 1ª A R.Madrid Amarillo-Quilmes

16:00 1ª B San Martín-San Francisco

Hora Div. Partido

17:00 1ª A Boca RG-Italiano

18:00 1ª B Quilmes FC-Racing

19:00 1ª C Las Jujeñitas-Sol Naciente

20:00 1ª C Hor Val-Margn Sur Unidos

21:00 1ª A O’Higgins Cel.-Atl.Fueguino

Libres: Tigre (1ª B) y Cóndor (1ª C).

Temporada 2018

O/Equipo Apertura ’17 Clausura ’17 Apertura ‘18

1.O’Higgins Celeste A-3º (11/9) A-1º (13/9) Primera A

2.Quilmes A-4º (8/9) A-3º (12/9) Primera A

3.Boca RG B-2º (16/9) A-5º (7/8) Primera A

4.Italiano A-7º (4/8) B-1º (18/9) Primera A

5.R.Madrid Amarillo C-1º (18/9) B-2º (14/9) Primera A

6.Atlético Fueguino B-3º (9/9) B-3º (10/9) Primera A

7.Racing A-6º (6/8) A-7º (4/8) Primera B

8.San Martín B-6º (5/8) B-4º (9/9) Primera B

9.Tigre C-3º (14/9) C-1º (19/12) Primera B

10.Quilmes FC no jugó C-2º (16/12) Primera B

11.San Francisco C-4º (7/9) C-3º (17/12) Primera B

12.Las Jujeñitas B-5º (8/8) B-8º (1/8) Primera C

13.Cóndor FC no jugó C-6º (11/11) Primera C

14.Sol Naciente C-5º (6/8) C-8º (5/10) Primera C

15.Hor Val C-7º (4/8) C-9º (4/11) Primera C

16.Margen Sur Un. C-6º (4/8) C-11º (3/11) Primera C

17.Aguilas del Sur no jugó no jugó Primera C

18.Atl.Juv.Fueguina no jugó no jugó Primera C

19.Escuela Argentina A-1º (18/9) A-2º (15/9) No sigue

20.O’Higgins A-2º (13/9) A-4º (11/9) Sancionado

21.Almar A-5º (8/8) A-8º (1/8) No sigue

22.Campolter B-1º (15/9) A-6º (5/8) No sigue

23.Barrio Austral B-4º (8/9) B-5º (9/8) No sigue

24.Talleres A-8º (0/8) B-6º (4/8) No sigue

25.Sporting C-2º (12/9) B-7º (3/8) No sigue

26.Unión B-7º (4/8) C-4º (19/12) No sigue

27.Esc.Argentina Bco. no jugó C-5º (15/11) No sigue

28.Real Madrid B-8º (3/8) C-7º (10/11) No sigue

29.Fénix C-8º (3/8) C-10º (3/11) No sigue