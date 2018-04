Club de Amigos será de la partida; el sábado arranca todo

RIO GRANDE.- El plazo se le había acabado a Club de Amigos para presentar todos los faltantes que adeudaba; el Departamento de Futsal AFA lo había intimado para el martes como último plazo caso contrario quedaría fuera de competencia, y como el multicampeón en cuestión cumplió y acercó todos los listados de buena fe, la sangre no llegó al río y estará listo para la competencia que arrancará el sábado venidero.

El problema de Club de Amigos radicaba en la falta de dos categorías, la Reserva y la Sub 17, y lejos de preocuparse por ellas, pretendía que la organización los dejase participar sin la presentación de estas dos divisionales, algo que no solo permitió el Departamento sino que tampoco fue visto con buenos ojos los demás clubes, sobre todo porque a muchos de ellos les costó un Perú presentar todos los equipos, incluyendo la primera divisional femenina, la cual es obligatoria a partir de esta temporada por pedido expreso del Consejo Federal de Fútbol.

Con la presencia de Club de Amigos, once son los conjuntos que jugarán la máxima divisional y los mismos son: Camioneros, Defensores Futsal, Escuela Argentina, Estrella Austral, Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Metalúrgico, Deportivo Parque, Progreso, San Isidro y Unión Antártida Argentina.

Con el libro de pases cerrado y el listado de buena fe ya en poder de los organizadores, se pueden ver las buenas adquisiciones que realizaron los clubes, los cuales no solo consiguieron refuerzos para sus primeros equipos, sino también para sus divisiones menores, sobre todo en Sub 17 y Reserva los cuales después pueden ser utilizados en la primera del club.

El dato más llamativo sigue siendo el de Zety Pereyra; tal cual adelantó El Sureño en las primeras ediciones de marzo, el jugador de Defensores Futsal había comenzado a entrenar con la fusión que habían realizado Club Municipal y Unión Antártida Argentina, es más, aún sigue entrenando duro con ellos, sin embargo el equipo de la familia Villafañe no le dio el pase al elenco de la Margen Sur, y ambos clubes lo colocaron en sus respectivas listas de buena fe, y como el pase no se registró en la Liga, es muy probable que el jugador quede “colgado” si no quiere jugar para el elenco del Parque Industrial.

Después, los pases más resonantes han sido las dos figuras que tuvo en los últimos años Metalúrgico y que recayeron en Defensores Futsal para pelear no solo los eventos locales sino también los compromisos provinciales, patagónicos y obviamente la Liga Nacional de Futsal.

Justamente Unión será uno de sus rivales más duros que tendrá en el camino a retener el título, ya que Julio Chávez ha sumado buenos valores a su plantel, como el caso de Coki Chávez, el arquero que vuelve a jugar en Primera A después de un año de jugar en el ascenso, y junto a él llegarán otros buenos jugadores como su hermano Gustavo, el Pampa Carrasco quien también fue pretendido hasta último momento por Defensores, los juveniles Luciano Abalos y Alan Barría de Camioneros, más Gonzalo Aranguiz que se sumarán a los buenos valores que habían quedado de Unión y de Municipal.

Camioneros mantuvo la misma base de siempre, sólo sumó a Etik Zaraza, libre de Municipal, al arquero Fernando Atadía y al alero Lucas Vera proveniente de CAFS.

Club de Amigos no ha sumado ningún pase rimbombante, pero sí se ha hecho de los servicios de muchos jugadores libres de Amigos-Instituto como el caso de los hermanos Mora, luego sigue la misma base de siempre.

El resto de los conjuntos sumaron valores que lo puedan llegar a potenciar, pero no una figura que deje su sello, a excepción del regreso de Nico Paredes a Estrella Austral y ya recuperado de su lesión, querrá demostrar por qué muchos clubes grandes lo pretendieron en los primeros meses de pretemporada. Aún no está claro si abandonará Luz y Fuerza, elenco de CAFS para volver a jugar AFA en el club de su padre.

Acá están, estos son

1. Camioneros: Jonatan Vidal, Alejandro Godoy, Favio Barría, Juan Barrientos, Maximiliano Espinoza, Jonatan Salazar, Adrián Nieto, Gonzalo Cuesta, Juan Collman, Fernando Atadía, Leandro Collman, Sebastián Delfor, Erik Zaraza, Cristian Cantero, Luca Stessens, Luis Sea Corpus, Víctor Verón, Facundo Curruhuinca, Gustavo Bravo y Lucas Vera. DT: Guillermo Vargas.

2. Club de Amigos: Sebastián Villarroel, Gustavo Lucero, Norberto David Pereyra, Darío Nahuel Salto, Rubén Gallo, Jeremías Abdala, César Méndez, Carlos Cuellar, Aníbal Aráoz Torrico, Juan Antonio Fleitas, David Moreno, Matías Igarzabal, Marcelo Ruiz, Leonardo Barrios, Enzo Gabriel Mora, Rodrigo Alonso, Lucas Suárez, Roque Mora y Cristian Barrios. DT: José Sebastián Villarroel.

3. Defensores Futsal: Franco Andrade, Franco Barrientos, Sergio Barrios, Matías Chávez, Adrián Fuenzalida, Mauro Fuertes, César Gallardo, Nicolás Gallo, Fabricio Naccarato, Alejandro Peña, Ezequiel Pereyra, Hugo Pérez, Facundo Perpetto, Emanuel Quiroga, Gustavo Torres y Leandro Urbani. DT: Pablo Cobián.

4. Escuela Argentina: Agustín Ameri, Facundo Sebastián González, Héctor Horacio Bucci, Facundo Villegas, Félix Facundo Antonio Martínez, Jonatan Cárdenas, Gerardo Aballay, Ezequiel Chicuy, Luis Alberto Maita, Gonzalo Daniel Gómez, Emiliano Marcovechio, Javier Alejandro Aguila, Sergio Lucas Fraca, Facundo Ferrandi, Braian Nicolás Cárcamo Igor, Héctor Damián Cárdenas, Jonatan Mansilla, Matías Ezequiel Bucci, Fabio Marcelo Frías y Emmanuel Alejandro Ortiz. DT: Fabián Gueicha.

5. Estrella Austral: Armando Javier López, Martín Fernando Igor, Miguel Antonio Ibarra, Gabriel Adasme, Walter Núñez, Matías Alejandro Cok, Lisandro Javier Cárdenas, Adrián Sánchez, Isaac González, Alfredo Aybar, Fernando Adasme, Axel Darío Silvero, Rodrigo Ezequiel Chávez, Leonel Villafañe, Damián Antonio Achar, Alejandro Nicolás Paredes, Martín Ezequiel Márquez y Jonathan Romero. DT: Pablo Villeuta.

6. Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Julio César Rodríguez, Juan Etelechea, Raúl Chaile, Carlos Enrique Quispe, Enzo Fabián Quispe, Alejandro Gustavo Rolando, Diego Ariel Aguila, Horacio Calisaya, Matías Jesús Rodríguez, Martín Alejandro Lescano, Luis Alberto Arias, Matías Saldaño, Fernando Daniel Villa, Nicolás Damiano, Aldo Rubén Duhalde, Mario Guillermo Galves, Raúl Alejandro Torres, Martín Alberto Bercetche y Dante Sandoval. DT: Leonardo Gabriel Contreras.

7. Metalúrgico: Víctor Aguilera, Maximiliano Martínez, Darío Adrián Sosa, Marcelo Muñoz, Luis Rodríguez, Gastón Gallo, David Larroza, Rodolfo Melián, Gonzalo González, Ramiro Barría, Nicolás Barboza, Alejandro Garibotto, Kevin Molina, Santiago Pacheco, Lucas Torres y Fernando Javier Echeverría. DT: Alberto Díaz.

8. Parque: Maximiliano Guerrero, Néstor Videla, Matías Sola, Cristian González, Maximiliao Garay, Ezequiel Tredicce, Federico Penko, Alejandro Diego Torres, José Ignacio Escalante, Jeremías Burgoa, Ezequiel Cepeda, Lucas Romero, Federico Nicolás Madarieta, Facundo Nicolás Sánchez, Juan Cruz Bigurrarena, Maximiliano Millacahuin, Rubén Eduardo Schischman, Matías Facundo Jara, Gerardo Gabriel Fleitas y Mighens Guzmán. DT: Julio Madarieta.

9. Progreso: Ramiro Alejandro Paredes, Miguel Angel Pérez, Richard Eduardo Torres, Lucas Gabriel Almonacid, Nicolás Martín Ruiz, Luis Alfredo Ramírez, Jonatan Osvaldo Da Silva, Juan Ramón Ruiz, Gerardo Matías Cabrera, Hernán Juárez, Gustavo Javier Muñoz, Fernando Nicolás Flores, Nicolás Héctor Garay, Ariel Francisco Almonacid, Emiliano Martín López, Héctor Javier Godoy, Miguel Alejandro Ruiz, Angel Santiago Schneider. DT: Raúl Toledo.

10. San Isidro: Fernando Ezequiel Roller, Luciano Muller, Héctor Sebastián Pascacio, Jorge Alejandro Cisterna, Francisco Gabriel Pérez, Walter Marcelo Oyarzo, Víctor Torres, Alberto Ramón Romero, Pablo Antonio Romero, Juan Gabriel Paz, Maximiliano Saracho, Cristian Alejandro Coronel, Flavio Pietro, Edson Jara Torres, Milton Burgos, Fernando Ezequiel Medina, Rodrigo Amado, David Coronel, Melvin Ventura y Hugo Gabriel González. DT: Segundo Burgos.

11. Unión Antártida Argentina: Adrián Barrientos, Nicolás Zurita, Gustavo Chávez, Maximiliano Torres, Braian Thea, Nicolás Hernández, Braian Guerrero, Roberto Damián Olivera, Cristian Oroz, Gerardo Aguila, Francisco Chávez, Cristian Carrasco, Luciano Abalos, Alvaro Gastón Cornejo, Blas Emanuel Toledo, Guillermo Ezequiel Pereyra, Alan Barría, Gonzalo Aranguiz, Richard Gómez y David Chávez. DT: Julio Daniel Chávez.

CICLISMO DE RUTA

Hoy cierran inscripciones para la Contra

RIO GRANDE.- Hoy jueves a las 19:00, se cerrarán las inscripciones para tomar parte de la primera carrera contrarreloj del año a cargo de la Subcomisión de Ciclismo del Club O’Higgins. Se están efectuando en el local comercial de Everest Cycling y quien no registre su nombre, no podrá ser de la partida el día sábado.

La competencia será una crono de 15 kilómetros tanto para bicicletas de ruta como de montaña solo que para esta oportunidad la largada cambiará de escenario. Será frente a la empresa Carrier Fueguina pasando el obrador del puerto, ya que a las 14:00 del sábado se espera mucho tráfico por la zona del ex Campamento YPF debido al desafío de producir que se realizará en las instalaciones de la Misión Salesiana.

FUTSAL – COPA LIBERTADORES

Boca Juniors tuvo suerte en el sorteo de los grupos

BUENOS AIRES.- El martes pasado, el destino definió cuál será el tramo inicial de Boca -campeón de AFA 2017- en la Copa Libertadores que a partir del próximo 22 de abril y hasta el domingo 29 se disputará en Carlos Barbosa, la capital del Futsal brasileño.

Y el sorteo quiso que el “Xeneize” reciba un guiño en la búsqueda de hacer historia y conseguir por primera vez el certamen continental para un equipo argentino.

Es que, si bien debutará al local y vigente campeón Carlos Barbosa en el Grupo A, luego chocará con dos equipos más débiles en los papeles como CRE y Colo Colon, campeones de Chile y Bolivia, respectivamente.

En tanto, en el Grupo B quedaron encuadrados Cerro Porteño (Paraguay), Joinville (Brasil), Panta Walon (Perú) y Caracas (Venezuela), mientras que el Grupo C tendrá a Magnus (Brasil), Leones de Nariño (Colombia), Bocca (Ecuador) y Nacional (Uruguay).

¿Pero por qué el sorteo es favorable para los dirigidos por Hernán Garcías? Porque en caso de ganar el grupo, y siempre y cuando se den los resultados “lógicos” en las otras dos zonas, evitaría a los otros dos representantes brasileños hasta la final, quedando de un lado del cuadro de Cuartos de Final más accesible.

Es que siendo 1ero del Grupo A -esto significaría no perder ante Barbosa y conseguir una mejor diferencia de gol-, Boca enfrentaría al segundo Mejor Tercero de la etapa zonal en Cuartos de Final.

Y en semifinales, el “Xeneize” chocaría con el ganador del cruce entre el 2do del Grupo B y el 2do del Grupo C.

Por lo pronto, el entrenador Hernán Garcías ya definió en las últimas horas la lista de 14 jugadores con los que disputará el certamen, sin refuerzos “externos” a la plantilla con la que inició la temporada 2018 y con la que obtuvo el título en la Supercopa argentina.

Se trata de los arqueros Guido Mosenson y Lucas Quispe; los cierres Mauro Taffarel, Martín Giménez y Tomás Tavella; los alas Santiago Basile, Kevin Arrieta, Andrés Geragthy, Julio López, Constantino Vaporaki, Luis González, Gonzalo Abdala; y los pivots Andrés Santos e Ignacio Salgués.

Boca, que postergará sus duelos de la Liga ante América del Sud y Kimberley -como mínimo-, viajará a Carlos Barbosa a mediados de la última semana de abril, para preparar el debut del domingo 22 (seguramente en horario central) contra el poderoso Carlos Barbosa.