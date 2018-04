Central termoeléctrica: “Si es un buen o mal negocio en el Estado hay que evaluarlo desde el bien común y el servicio a la gente”

Lo dijo el ministro de Economía de la Provincia, José Labroca, al referirse a la sesión legislativa que aprobó la compra de nuevas turbinas para la generación de electricidad en la capital provincial. “Ushuaia necesita una inversión importante porque si de 2001 al 2016 no se hizo nada, entonces hay que invertir”, afirmó.

USHUAIA.- El ministro de Economía de la Provincia, José Labroca, estuvo presente durante la sesión especial de la Legislatura que terminó aprobando por once votos a favor la compra de una Central Termoeléctrica para Ushuaia.

“Estuvimos en la Legislatura con esta sesión que era importante para la adquisición de estas turbinas, para tener garantizada la capacidad energética de Ushuaia en lo que va del año. Once legisladores entendieron que estaba bien lo que nos satisface porque la gente va a estar tranquila de que ahora estamos en buen carril”, afirmó el titular de la cartera económica.

Asimismo remarcó que “ayer (por el miércoles) estuvimos despejando las dudas que tenían los legisladores, llevamos información muy completa que probablemente no todos los legisladores lo hayan leído porque escuché comentarios que muestran que no abrieron la carpeta, pero está bien, el debate democrático nos hace crecer a todos”.

Respecto a las críticas de los parlamentarios del Movimiento Popular Fueguino, que votaron en contra del proyecto, Labroca señaló que “si es un buen negocio o un mal negocio en el Estado hay que evaluarlo desde el bien común y el servicio a la gente, no es un problema de rentabilidad, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener esta turbina y en invierno tenemos que hacer cortes rotativos al 30% de la ciudad, eso es un mal negocio”.

Y agregó que “creo que al Estado hay que analizarlo desde otro ámbito, desde el ángulo si el servicio continúa o no, y no si es más rentable o menos rentable. Ushuaia necesita una inversión importante porque si de 2001 al 2016 no se hizo nada, entonces hay que invertir”.

Labroca destacó que “también hay que ver cuánto tiempo demanda adquirir una turbina más grande, cuánto cuesta, y la decisión se produce ahora en que estas turbinas ayudarían”.

Nosotros venimos hablando con las empresas interesadas, ahora se inicia el trabajo de los técnicos de la DPE de comenzas el expediente de compra, obviamente hay que ir al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado; pero lo que nosotros garantizamos que con esto es que la empresa sabe que estamos dispuestos a comprar y ya tenemos la posibilidad de iniciar el uso para no tener ninguna dificultad”, detalló.

El funcionario explicó que “en funciones las turbinas van a estar muy rápido porque la empresa quería poner a cero los motores y nos da la tranquilidad de que va a ser muy rápido y nos garantiza la continuidad del servicio”.

Finalmente manifestó que “estamos buscando la mejor oferta de financiación, tuvimos algunas presentaciones de la propia empresa en pesos y en dólares, con dos o tres entidades bancarias, estamos hablando de 60 meses con cuotas que pueda pagar la propia DPE con el Estado garante, lo más probable es que sea en pesos pero todavía el tema no está cerrado”.

“Esto recién empieza, con esto se inicia el proceso de compra administrativa, los 12 millones y medio de dólares son un estimativo, habrá que trabajar para ver cuál es el valor final que fija la empresa, la idea nuestra es que sea en pesos, estamos viendo qué es más conveniente”, cerró.