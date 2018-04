Campaña de castración masiva de mascotas

Fue la primera campaña del año. En total fueron operados 217 animales. La Coordinación de Zoonosis de Ushuaia colaboró como en cometidos anteriores. A pesar del balance positivo desde el sector recalcaron la importancia de hacerse responsables de las mascotas.

RIO GRANDE.- Durante la primera jornada se operaron casi cien animales y ayer se completó un total de 217. El Sureño conversó con los responsables de la campaña y con las protectoras que, a pesar de sus diferencias, acuerdan en que lo más importante es asumir la responsabilidad por las mascotas.

“Hasta el momento llevamos setenta animales, teníamos programados cien, así que un buen número. Siempre con la colaboración de la dirección de Zoonosis de Ushuaia”, dijo el médico veterinario Luis Ruiz, coordinador de Zoonosis.

El veterinario reconoció que si bien el número de intervenciones es el esperado para la campaña, muchas de las personas que solicitan los turnos luego no concurren. Además, recordó que las esterilizaciones se hacen de forma gratuita en los tres quirófanos habilitados de la ciudad, de lunes a viernes, durante todo el año.

“La Coordinación de Zoonosis tiene tres quirófanos trabajando todos los días, todo el año. El quirófano que funciona en la Coordinación de Zoonosis con el teléfono 427685, el quirófano que está en Margen Sur, teléfono 15561859; y el quirófano en la Plaza de los Animales del barrio Mutual, con teléfono 15655281”, detalló Ruiz.

El funcionario también recordó que está al alcance de los vecinos que no tienen vehículo, la posibilidad de que el personal municipal busque a los animales en la puerta de su casa. Y enfatizó que además de contrarrestar la superpoblación de perros, la castración es una cuestión de salud para las mascotas: “A nosotros nos preocupa el tema de la reproducción indiscriminada que hay por la irresponsabilidad de la gente. Pero también en la salud de los animales, uno previene enfermedades transmisibles entre perros, que también pueden ser transmisibles al ser humano. Así que es también un tema de salud pública”, dijo.

Y agregó: “Una perra tiene en promedio cinco cachorros por camada, que tenga dos veces al año son diez animales menos, y un macho también, porque un macho puede llegar a servir a diez perras por día, así que es tan importante operar a los machos como a las hembras”.

En cuanto a la situación de los perros callejeros, Ruiz recordó que la ordenanza municipal de Río Grande exige que los animales deben ser identificados: “El perro, por más que sea callejero, alguien tiene que hacerse responsable. Porque ese perro puede sufrir algún tipo de accidente o provocar algún accidente u otra situación”, aclaró.

Esta es siempre una situación de conflicto entre las protectoras de animales de la ciudad, ya que éstas últimas priorizan el hecho de esterilizar a los animales por más que luego deban volver a la calle, pero no pueden responsabilizarse por los animales. En la ciudad, hay cerca de 9 mil animales en la vía pública, aunque desde la Dirección de Tenencia Responsable aseguran que la gran mayoría están registrados a nombre de vecinos que los dejan deambular por las calles.

“Estos perros no son factibles a multa. Se los está registrando a nombre de la protectora que los trae, y son fotografiados, para luego ser ofrecidos en adopción. Se deja registrado también el domicilio en el que está el callejero”, detalló Daniela Díaz, a cargo de la Dirección de Tenencia Responsable. Y adelantó que existe un proyecto para aumentar la cantidad de caniles en la Coordinación de Zoonosis, a fin de disminuir el número de perros callejeros en la vía pública.

Díaz reconoció que la zona de la Margen Sur sigue siendo la más problemática en cuanto a la cantidad de animales en la calle: “Lamentablemente la situación es compleja, porque se producen además de mordeduras, atropellos; estamos atendiendo en promedio dos atropellos por día en la zona solamente”, informó.

Judith, integrante de la protectora Pocas Pulgas, reconoció que las campañas municipales son de gran importancia, aunque recalcó que mientras se centren en chipear a los perros a nombre de quien los lleva, será difícil terminar con el problemas de los callejeros: “Nosotros lo que hacemos es operarlo, y esos perros lamentablemente vuelven a la calle. También hacemos jornadas de adopción responsable, pero la verdad tenemos camadas de cachorros nacidos todas las semanas”, explicó.

En la provincia hay cerca de 18 mil perros sueltos. Cada castración cuesta aproximadamente 1.500 pesos y las protectoras, aseguran que la tarea es de nunca acabar: “En la campaña anterior juntamos 24 mil pesos, hicimos unas 16 castraciones y nos queda dinero para hacer quizás dos cirugías más. Así que si tenemos en cuenta el número de perros que hace falta, parece que no se hace diferencia, pero seguiremos haciéndolo”, dijo Judith.

En cuanto al hecho de esperar a que los animales tengan cría por lo menos una vez para esterilizarlos, Ruiz enfatizó: “Es un mito, cualquier veterinario se lo va a decir. No es necesario que un animal tenga cría para poderlo esterilizar. La reproducción no es una función vital, sino para la perpetuación de la especie. En el animal no pasa nada malo castrándolo tempranamente. Es más, evitamos una posible camada de nuevos animales, y prevenimos enfermedades a futuro, desde tumores, e infecciones”.

Judith reconoció que lo más difícil de la situación de los perros siguen siendo los humanos: “La verdad, más allá de todo, hace falta un cambio de conciencia en la comunidad. Yo tengo gente amiga que me conoce que sabe el trabajo que hacemos con la protectora, y aun así me dice que a los animales no los quiere castrar para que no sufran, así que es mucho el trabajo que hay que hacer, pero en la comunidad”.

Pocas Pulgas continúan ofreciendo bonos contribución con los que financian las intervenciones. Los interesados pueden contactar a la protectora a través de Facebook y acordar la forma de acceder a estos bonos que, además de ayudar en la tarea, participan por sorteos de premios donados por diferentes locales comerciales de la ciudad.