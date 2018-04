Camioneros y Victoria protagonizarán la final soñada

RIO GRANDE.- Se completó el cargado cronograma de partidos del Torneo Clausura de fútbol local y tanto Camioneros como Victoria consiguieron ayer sendos triunfos para meterse en la final del certamen, en dos partidos disputados en la cancha sintética municipal del Barrio AGP que terminaron con idéntico marcador, 1 a 0.

El primer turno fue con victoria para el Verde, vigente campeón, que dejó en el camino a Famaillá e irá por su quinta corona de manera consecutiva.

Su rival será el elenco de Victoria, verdugo de Petroquímica con un tanto de Fernando Gago.

La final será reeditada por dos equipos que ya chocaron en el reciente Apertura, con un triunfo categórico de Camioneros en semifinales, por 3 a 0.

A Camioneros no le sobró mucho

La primera semifinal del día fue dirigida por Miguel Almeida quien tuvo mucho trabajo dado que desde el vamos fue un partido muy conversado, todas las infracciones fueron protestadas, en todas las faltas se pidió por la amonestación del rival y así, la verdad, se hace muy difícil dirigir cuando ninguno de los dos elencos colabora.

La primera etapa contó a Famaillá atacando hacia el arco que da hacia la calle Pacheco contando con el viento como aliado, mientras que el Verde jugó hacia la calle Ricardo Rojas remontando el viento en contra que, en definitiva, es mejor para ellos ya que al igual que lo mostrado en los dos Torneos Federales B que ha disputado, siempre su mejor versión fue cuando debió jugar en corto y por abajo.

Y fue así que a los tres minutos de juego Camioneros generó una gran jugada colectiva y Jony Salazar desde el borde del área sacó un enorme remate que el arquero Pablo Moreno sacó de forma brillante al córner cuando parecía que era imposible que pudiese llegar a esa pelota, pero voló y con mano cambiada logró mandarle afuera.

En los primeros pasajes el elenco tucumano no podía hacer pie en la mitad de cacha para generar juego, aunque con empuje logró tener dos situaciones, que no fueron tan claras pero que fue un toque de atención ya que sendos remates se fueron cerca de los tres postes que defendió Alejandro Godoy.

Recién a los 12 minutos llegó otra clara jugada de gol y fue nuevamente para Camioneros; Alan Barría lo puso a correr a Salazar al ponerle una gran pelota entre líneas y el volante por derecha al quedar cara a cara con el arquero, prefirió un centro atrás para la aparición solitaria del goleador Torres quien tocó de primera al gol pero la pelota se le elevó y terminó pegando en el travesaño, increíble.

Sobre los 15 minutos, el Verde tuvo un tiro libre muy peligroso a su favor apenas afuera del área y apenas recostado sobre la izquierda, el remate quedó en poder de Cacho Verón quien le pegó al palo más lejano de la barrera, rozó en un adversario y la pelota terminó metiéndose muy pegada al palo para decretar el 1 a 0.

Famaillá seguía sin poder generar fútbol, el único que quería poner la pelota por abajo y asociarse fue Pancho Pérez pero siempre quedó muy aislado de Pascacio o de Leonardo Rin, otros que pueden generar juego, y justamente de una pelota que recuperó éste último, fue que Alberto Romero se fue por la banda y al llegar a la línea de fondo mandó un gran centro casi al punto penal, y allí apareció el pibe Barrionuevo quien de palomita peinó la pelota y ésta se fue besando el palo, sin dudas la más clara que tuvo el elenco tucumano a lo largo de todo el cotejo.

A los 35 minutos Camioneros tuvo todo para ampliar las cifras pero los hermanos Bustos desaprovecharon la jugada de forma increíble; de la salida de un tiro de esquina, juega corto y Verón mandó un centro pasado para la aparición de Salazar quien paró la misma y mandó un centro rasante para que Jony Bustos la mandase adentro, el delantero marró el taco que intentó y la pleota siguió su curso hasta encentrar libre a Christian Bustos por el segundo palo quien tras pararla y definir, la pelota se fue pegada al palo.

Tras el descanso, fue Camioneros el que se fue arriba apoyado por el fuerte viento que soplaba de un arco hacia el otro, y al minuto tuvo una clara situación para colocar el 2 a 0: Seba Delfor desbordó por izquierda, envió un centro al segundo palo, allí la bajo de cabeza al medio Jony Torres y Bustos de media vuelta remató haciendo picar la pelota en el piso y elevó la misma por encima del travesaño.

Minutos más tarde a la salida de un córner, fue el zaguero Germán Córdoba quien entró de frente y su cabezazo salió al medio del arco para la fácil detención del arquero Moreno; cualquier otra dirección de ese cabezazo terminaba en gol.

A Famaillá le quedaba muy lejos el arco de Ale Godoy, quien no tuvo trabajo en todo el segundo tiempo pese a que era el adversario el que estaba necesitado de llegar a la igualdad, y recién a cinco minutos del final, cuando vio la segunda tarjeta amarilla Víctor Verón por protestar un planchazo que había recibido, el conjunto tucumano quiso arriar a su rival con más empuje que juego pero chocó con una defensa bien parada y sobre todo de experiencia, y no sufrieron sofocones para culminar apretado en el resultado pero no tanto en el juego, siendo Camioneros un justo finalista.

Victoria acrecentó su ilusión

Victoria y Petroquímica, a continuación, jugaron un partido equilibrado, con pocas llegadas en los arcos y mucha pelota dividida en el mediocampo.

Petroquímica trató de imponerse en tres cuartos de cancha pero después de los 15 minutos fue Victoria el que empezó a acercarse, con un participativo Alejandro Peña para intercambiar posiciones en todo el frente de ataque.

Desde su pegada, los dirigidos por Javier Miguez simplificaron la creación en el ataque y, de hecho, el Boli exigió con un disparo rasante a Agustín Mossetto, quien resolvió al córner ante un pique complicado.

Petroquímica bajó la celeridad en ataque, en parte porque Cristian Céspedes y Fernando Acosta estuvieron desconectados entre sí, sin embargo la defensa se mostró firme para controlar al peligroso Santiago Galeano y el centrodelantero Mauricio Carrasco.

Recién a los 34’ pudo llegar con peligro el conjunto “rojo”, cuando el lateral izquierdo Jorge Barría apareció por el borde del área rival y colocó su remate para provocar la reacción del arquero Iván Bravo, quien desactivó el remate en dos tiempos.

Pero el Azulgrana arremetió en los cinco minutos finales, primero con un tiro de Galeano que definió mano a mano con Mossetto y envió por arriba del travesaño, y posteriormente para decretar el 1-0, a los 43’: Fernando Gago intentó de afuera con un remate rasante al palo lejano del arquero, que se estiró pero no alcanzó a evitar la conquista.

Petroquímica empezó ‘dormido’ el complemento y casi marca Carrasco de cabeza, en una terminación tras un centro del Boli Peña, quien se había adueñado de un pase a mitad de camino en la defensa rival.

Victoria retrocedió algunos metros pero no se impacientó mientras Petroquímica retomó la iniciativa para buscar la igualdad.

Así, el Chueco Barría apareció para ganar la banda izquierda y tirar el centro para Acosta, cuyo cabezazo se fue demasiado alto.

Los conducidos por Miguez trataron de esperar el momento justo para establecer la ofensiva, y prueba de ello fue una jugada protagonizada por Galeano que terminó con un disparo bajo, contenido por Mossetto sobre el primer poste.

Pasados los 25 minutos, Petroquímica implementó la primera variante con el ingreso de Nicolás Chiraca por Gerardo Hoquart, en el mediocampo, para renovar el aire y buscar mayor intensidad a la hora de la tenencia.

Pero un imprevisto aminoró las posibilidades del elenco “rojo” en el partido, con la expulsión de Mauro Romero, a los 31’, tras una fuerte infracción contra Santiago Galeano que provocó un tumulto en la zona.

En ese marco, el entrenador Andrés Quezada movió el banco por segunda vez y dio entrada a Cristian Vera y Maximiliano Valente.

En tanto, Miguez también varió su equipo con Facundo Cárdenas en lugar de Jeremías Abdala.

Las última posibilidad concreta fue de Petroquímica, cuando Acosta recibió de Maxi Valente y se encontró cara a cara con Bravo, pero su remate salió demasiado débil y fue atrapado sin inconvenientes por el arquero.

El partido terminó con centros al área de Victoria y Bravo arrebatando cualquier posibilidad de Petroquímica, que culminó cayendo por la diferencia mínima.

Síntesis

Camioneros 1 – 0 Famaillá

Gol: 15’ del PT, Víctor Verón para Camioneros.

Árbitro: Miguel Almeida.

Cancha: Cancha Municipal del barrio AGP.

Incidencias: 40’ del ST expulsado Víctor Verón en Camioneros.

Petroquímica 0 – 1 Victoria

Gol: 43’ del PT, Fernando Gago para Victoria.

Árbitro: Omar Riquelme.

Cancha: Cancha Municipal del barrio AGP.

Incidencias: 31’ del ST expulsado Mauro Romero en Petroquímica.