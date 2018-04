Camioneros debuta en el Apertura ante Estrella Austral

RIO GRANDE.- Esta noche el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV será el escenario elegido para comenzar a completar la segunda fecha del Torneo Apertura de Futsal AFA en Primera C y dar por terminada la fecha en Primera A; mientras que mañana se jugarán dos cotejos de la C y otros tantos de la B para culminar definitivamente con la segunda jornada.

Y el atractivo de esta noche estará en la presentación de Camioneros, elenco éste que siempre es uno de los serios aspirantes al título pero que siempre se ha quedado en la puerta de festejar un certamen pese al plantel largo que posee, y frente a ellos estará el juvenil elenco de Estrella Austral que no comenzó como hubiesen querido.

El Verde de la calle Gobernador Paz llegará a éste choque con algunas dudas, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo venidero desde las 15:00 debe definir el torneo Clausura de Fútbol ante Victoria y la gran mayoría de los jugadores de su plantel están en el mismo listado de Futsal, y quizás pretendan guardar algunos valores.

La duda puede estar en el arco dado que Alejandro Godoy más allá que está jugando en el primer equipo de Guillermo Vargas, recién apareció para las semifinales dado que no estaba atajando por su lesión en la rodilla derecha, y no jugar él, puede estar Fernando Atadía que llegó de Defensores Futsal, o bien los juveniles del club, Franco Juárez y Mechita Vidal.

La experiencia de Víctor Verón estará casi asegurada sobre todo si se tiene en cuenta que no podrá estar el domingo en el clásico (ver aparte) y junto a él podrán estar Luis Sea Corpus, los hermanos Collman quienes están viendo pocos minutos en cancha grande, el nuevo integrante Erik Zaraza, y los juveniles que tampoco están jugando los cotejos definitorios como el caso de Adrián Nieto, Gonzalo Cuesta, Maximiliano Espinoza o Luca Stessens por mencionar algunos de los jugadores que dejaron el año pasada la reserva del club.

Por el lado del nuevo Estrella que dirige Pablo Villeuta, debe reponerse de un traspié inesperado en el debut ante San Isidro y apoyado en sus dos armadores, Nico Paredes y Leo Villafañe, quienes se asociaron de forma excelente pese a ser la primera vez que jugaban juntos, deben alimentar a los chicos del plantel, los cuales tienen una calidad sobresaliente cuando pasan al ataque pero aún le falta la marca en retroceso que ha sido el talón de Aquiles en la pasada temporada.

La llegada de Matías Cok e Isaac González, quienes no dejan de ser jóvenes, le darán más alternativas al técnico, sobre todo por lo bien que jugaron el año pasado defendiendo los colores de Unión Antártida Argentina.

América y Riki, recuperados

América del Sud derrotó 3-1 a Hebraica en la cancha de Ferro y lo alcanzó en la tabla con seis puntos. Los goles los marcaron Ezequiel Bevilacqua, Sergio Nieto y Alan Rodríguez para América y Matías Edelstein, de sexta falta, le daba la igualdad transitoria a los de la colectividad. El fueguino Riki Torrez volvió a sumar muchos minutos y se asentó en el primer equipo luego de la lesión.

En un partido por momentos monótono, sin tanta intensidad en el juego, América del Sud logró un triunfo valioso para recuperarse de la goleada del fin de semana pasado ante San Lorenzo y empezar a salir del fondo de la tabla, en apenas cinco fechas.

América del Sud le ganó 3-1 a Hebraica, especialmente porque lo supo definir en el complemento. Se puso en ventaja en el primer tiempo con un tiro libre perfectamente ejecutado al ángulo por Ezequiel Bevilacqua. Matías Edelestein, de sexta falta, le dio el empate a los dirigidos por “Nacho” Cabral antes de irse al descanso.

En el complemento, los de Parque Avellaneda se quedaron con el triunfo con los tantos de Sergio Nieto, tras una buena triangulación colectiva con Danduono y Nicolás Rosa. Cerca del final aumentó Alan Rodríguez, apareciendo por el segundo palo. Hebraica arriesgó con Elio Giupponi como arquero jugador pero no pudo descontar. En la visita se fue expulsado Gastón Broggia, por doble amarilla.

Interior, campeón en Formosa

Tras superar en una emocionante definición con tiros desde el punto del penal, 8 a 7, a El Porvenir, el club Interior Futsal se consagró campeón de la Categoría AFA Elite, en el cierre del torneo organizado por el Departamento de Futsal AFA de la Liga Formoseña de Fútbol. El partido había terminado igualado, 3 a 3, en el tiempo reglamentario.

La algarabía de jugadores e hinchas tuvo su pico máximo de emoción cuando Edson Bejarano, arquero de Interior Futsal, contuvo el remate de Armando Mansilla, decretando el 8 a 7, en la tanda de penales, que le daba la victoria y el título de campeón a Interior Futsal. Y tanta alegría y euforia contenidas se desataron en el momento en que el Presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, entregó el trofeo a los flamantes campeones, que festejaron ruidosamente la brillante consagración.

Ante un gran marco de público, en el Polideportivo Cincuentenario, en la noche del lunes, se disputó la gran final entre los dos mejores equipos de la categoría, que brindaron un encuentro con alto voltaje emotivo, digno de dos excelentes conjuntos que por méritos propios llegaron a la instancia final del torneo.

Dirigieron las acciones, cumpliendo una buena actuación, los árbitros Carlos Ceballos y Juan Carlos Ortíz, asistidos por Rolando Romero.

Arrancó ganando Interior Futsal, con el tanto de Marcelo Morales, cuando se iba la primera etapa. Pero lo mejor llegó en la parte final, donde El Porvenir logró dar vuelta la historia y se puso arriba con tres conquistas de Mauro Martínez, 3 a 2, luego del empate transitorio en 2 tantos que había conseguido Fernando Estigarribia. Y cuando parecía que la balanza se inclinaba decididamente para El Porve, apareció Mariano Martiarena para sellar el 3 a 3 que obligaba a recurrir a la definición con tiros del punto del penal para consagrar al campeón.

Lo demás ya es historia conocida. Interior Futsal, por la eficacia de los ejecutantes y la capacidad de su arquero, se abrazó a la gloria y se alzó, de manera justa y merecida, con el título de campeón de la Categoría AFA Elite, dando cierre al gran torneo organizado por el Departamento de Futsal AFA de la Liga Formoseña de Fútbol.

La Programación

Jueves 19 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

19:20 – Primera C Victoria C vs. Juventud

20:40 – Primera C Kapones vs. Defensa y Justicia

22:00 – Primera A Camioneros vs. Estrella Austral

Viernes 20 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

19:30 – Primera C San Francisco vs Deportivo Ardiles

20:50 – Primera C Lanús vs. Sindicato de Luz y Fuerza

22:10 – Primera B Los Troncos vs. Concepción (*)

22:30 – Primera B Mitre FC vs. Barcelona RG

(*) restan jugarse 5 minutos, el cotejo estaba igualado en 5 goles.

TORNEO CLAUSURA DE FUTBOL

Camioneros y Victoria, el domingo a las 15:00

RIO GRANDE.- Quedó confirmado por parte de la Liga Oficial de Fútbol, que la final del certamen Clausura 2018 se jugará éste domingo 22 de abril a partir de las 15:00 en la cancha municipal de césped sintético ubicada en el barrio AGP. Previamente, desde las 13:00, se disputará la final de la categoría Reserva.

El choque clásico estaba pensado para el sábado o para el domingo, pero las partes considerando una gran convocatoria de público, decidieron jugar el segundo día pensando en las pocas obligaciones que tienen no solo los jugadores sino también la gente que quiera ir a alentar a los equipos.

Hasta el momento lo único cierto de los equipos es que Cacho Verón no estará en el once titular del Verde por haber sido expulsado el fin de semana pasado, por lo que su puesto de lateral por izquierda es la gran duda del entrenador Vargas, mientras que el técnico Azulgrana, Javier Miguez, tiene todo su plantel a disposición para armar el mejor once posible y cortar la racha de Victoria que aún no conoce lo que es gritar campeón.

Fixture – Apertura 2018

Primera fecha: Defensores Futsal vs. Metalúrgico; Estrella Austral vs. San Isidro; Unión Antártida Argentina vs. Parque Futsal; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Progreso; Escuela Argentina vs. Club de Amigos. Libre: Camioneros.

Segunda fecha: Club de Amigos vs. Metalúrgico; Estrella Austral vs. Camioneros; Unión Antártida Argentina vs. San Isidro; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Parque Futsal; Escuela Argentina vs. Progreso. Libre: Defensores Futsal.

Tercera fecha: Club de Amigos vs. Defensores; Progreso vs. Metalúrgico; Unión Antártida Argentina vs. Camioneros; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. San Isidro; Escuela Argentina vs. Parque Futsal. Libre: Estrella Austral.

Cuarta fecha: Progreso vs. Defensores Futsal; Parque Futsal vs. Metalúrgico; Unión Antártida Argentina vs. Estrella Austral; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Camioneros; Escuela Argentina vs. San Isidro. Libre: Club de Amigos.

Quinta fecha: Progreso vs. Club de Amigos; Parque Futsal vs. Defensores Futsal; San Isidro vs. Metalúrgico; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Estrella Austral; Escuela Argentina vs. Camioneros. Libre: Unión Antártida Argentina.

Sexta fecha: Parque Futsal vs. Club de Amigos; San Isidro vs. Defensores Futsal; Camioneros vs. Metalúrgico; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Unión Antártida Argentina; Escuela Argentina vs. Estrella Austral. Libre: Progreso.

Séptima fecha: Parque Futsal vs. Progreso; San Isidro vs. Club de Amigos; Camioneros vs. Defensores Futsal; Estrella Austral vs. Metalúrgico; Escuela Argentina vs. Unión Antártida Argentina. Libre: Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Octava fecha: San Isidro vs. Progreso; Camioneros vs. Club de Amigos; Estrella Austral vs. Defensores Futsal; Unión Antártida Argentina vs. Metalúrgico; Escuela Argentina vs. Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Libre Parque Futsal.

Novena fecha: San Isidro vs. Parque Futsal; Camioneros vs. Progreso; Estrella Austral vs. Club de Amigos; Unión Antártida Argentina vs. Defensores Futsal; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Metalúrgico. Libre Escuela Argentina.

Décima fecha: Camioneros vs. Parque Futsal; Estrella Austral vs. Progreso; Unión Antártida Argentina vs. Club de Amigos; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Defensores Futsal; Escuela Argentina vs. Metalúrgico: Libre: San Isidro.

Undécima fecha: Camioneros vs. San Isidro; Estrella Austral vs. Parque Futsal; Unión Antártida Argentina vs. Progreso; Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Club de Amigos; Escuela Argentina vs. Defensores Futsal. Libre: Metalúrgico.

Posiciones – Primera A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Unión Ant. Arg. 6 2 2 0 0 15 10

2º Progreso 6 2 2 0 0 14 11

3º Club de Amigos 4 2 1 1 0 15 7

4º Defensores Futsal 3 1 1 0 0 8 3

5º Parque Futsal 3 2 1 0 1 11 7

6º San Isidro 3 2 1 0 1 9 11

7º Metalúrgico 1 2 0 1 1 8 13

8º Estrella Austral 0 1 0 0 1 2 3

9º Filial GyE Jujuy 0 2 0 0 2 7 14

10º Esc. Argentina 0 2 0 0 2 7 17

— Camioneros — — — — — — —

Goleadores

Francisco Chávez Unión Ant. Arg. 6

Juan Ruiz Progreso 5

Cristian González Parque Futsal 4

Nicolás Barbosa Metalúrgico 3

Facundo Perpetto Defensores Futsal 3

Sebastián Villarroel Club de Amigos 3

Matías Chávez Defensores Futsal 2

Juan Etelechea Filial GyE Jujuy 2

Héctor Godoy Progreso 2

Enrique Quispe Filial GyE Jujuy 2

Leonel Villafañe Estrella Austral 2