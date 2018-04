Bancarios podrían parar mañana y el viernes

La última propuesta rechazada planteaba un aumento el 15% en tres tramos y disminución de ítems como el bono por el Día del Bancario, alternativa que el gremio rechazó.

RIO GRANDE.- En caso de no recibir una propuesta superadora para alcanzar un acuerdo salarial con el sector empresario del rubro, la Asociación Bancaria no descarta un nuevo paro, esta vez por 48 horas.

La propuesta de actualización salarial presentada días atrás fue del 15% en tres tramos: 7 por ciento retroactivo a enero, 4 por ciento en julio y 4 por ciento en octubre, con una cláusula de revisión de la inflación en diciembre, alternativa que el gremio rechazó por considerarla insuficiente.

El secretario general de la Asociación Bancaria en la provincia, Gustavo Fernández recordó: “se ofrece un 15 por ciento en tramos y sin cláusula gatillo, que termina siendo un 10,5 por ciento en el año y la proyección de economistas a nivel nacional, plantean un 20 a 22 por ciento de inflación para este año”

La medida de fuerza que se concretó el viernes pasado alcanzó el 100 por ciento de acatamiento en Tierra del Fuego y el 97 por ciento en todo el país; “si no se produce ninguna novedad, si no hay una mejor propuesta y no se llega a un acuerdo, habrá paro el jueves y viernes”, anticipó Fernaández.

Fuente: Info 3 Noticias