Audivic no se presentó en el Ministerio de Trabajo y los trabajadores deberán llevar el reclamo a la justicia

RÍO GRANDE.- La firma no asistió el jueves a la audiencia pactada por la cartera laboral y en su lugar envió una nota declinando la vía administrativa. Así, la única vía de reclamo para los trabajadores es la judicial. “Fue lamentable la actitud de la empresa”, dijo el ministro de Trabajo, Claudio Carreras. Adeudan salarios a trabajadores y liquidaciones a contratados que quedaron afuera.

“Fue una actitud lamentable de la empresa, estaban citados a venir y si no venían sería con la fuerza pública, se manda a la Policía; estaba determinada a las 24 horas la otra audiencia pero haciendo uso de lo que la ley les permite enviaron una nota declinando la vía administrativa”, confirmó ayer el ministro de Trabajo de la Provincia, Claudio Carreras.

En este orden precisó que “eso lo permite la ley y lo que les queda a los trabajadores es la vía judicial, y sí queda en el Ministerio lo que tiene que ver con la inspección solicitada y el sumario administrativo pertinente”.

Para el funcionario “fue lamentable la actitud de la empresa, pero no podemos actuar porque la Ley 90 le da esa prorrogativa de las tres ausencias. Ahora viene el trámite administrativo y a veces en la justicia se paga más caro que en la vía administrativa, quizás demore un poco más de tiempo pero si el trabajador tiene la razón la razón se le dará”.

“Lo único que podemos hacer nosotros es cumplir con la ley, generalmente no pasa esto, lo que pasó con Audivic, desde que asumí en 2016 hasta la fecha, no había pasado nunca con nadie, no es una cosa habitual porque siempre hay herramientas y tenía el compromiso de la empresa que iban a venir pero se descolgaron con esto”, añadió.

La situación de los trabajadores de Audivic se complicó en las últimas semanas y reclaman quienes no han cobrado los haberes y a quienes se les terminó el contrato y no les abonaron la liquidación.