ATE protestó en las calles de la ciudad

Representantes de Asociación de Trabajadores del Estado, se concentraron en la fachada del Centro Cultural Yaganes, para expresar su descontento ante la falta de una propuesta de incremento salarial por parte del Estado.

RIO GRANDE. –La medida es en respuesta a las declaraciones del ministro José Luis Álvarez, acerca de la imposibilidad del estado provincial de hacer frente a un aumento salarial: “Hemos decidido salir a la calle a manifestarnos, a ofrecer a los trabajadores una forma de protesta. En virtud ala situación que estamos teniendo con respecto ala pauta salarial con el gobierno provincial y con el ejecutivo municipal también”, declaró Marcelo Córdoba en FM Aire Libre.

Córdoba reconoció que el acuerdo con el ejecutivo municipal estaba más cerca, ya que a las diez de la mañana, asistirían a una audiencia en Ministerio de Trabajo con el Municipio.

El sindicalista además adelantó que las protestas se extenderán durante la semana, en diferentes sectores de la administración pública, y que esperan no tener que llegar realizar paros o retenciones de servicio en los establecimientos públicos. “Queremos que el gobierno reaccione que los trabajadores venimos perdiendo terriblemente el poder adquisitivo, hemos perdido toda referencia”, dijo Córdoba.

Córdoba también manifestó que decidirán en un plenario esta tarde, como continuarán las medidas de protesta, esta mista tarde o mañana. Además, recalcó que el estado no puede antes de las paritarias que el techo es un 15% de aumento, pero de todas formas no hay plata: “Estamos trabajando para dar un encuentro con las otras fuerzas sindicales. Vamos a consensuar paros y retenciones de servicios con otras organizaciones estatales. El gobierno no ha fijado una nueva partitaria, y si lo hace veremos si participamos o no, porque cuando el poder político te pone un techo, qué vamos a hacer en la paritaria, catarsis”.