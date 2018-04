ATE protestó en el Municipio

Un grupo de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado mantuvo esta mañana una nueva protesta, con bombos frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, sobre calle Libertad.

RIO GRANDE.- Esta manifestación se da en el marco de las medias que ATE viene realizando durante la semana. Si bien las negociaciones con el Municipio, han avanzado, todavía no se llegó a un acuerdo definitivo.

“Nuestra presencia acá en el Municipio es porque todavía no podemos cerrar una pauta salarial. Más allá que hay un ofrecimiento, y la paritaria está abierta. Pero tampoco queremos más dilación, y queremos que el Municipio vaya con una propuesta concreta, para nosotros también poder tomar una decisión”, dijo Marcelo Córdoba, en diálogo con El Sureño.

Y agregó que no están con percibir el las tres cuotas del 15% aumento de forma no acumulativa. Recalcó que lograron acordad que el último tramo de la mejora sea en septiembre en lugar de diciembre quedando de la siguiente manera: Abril 1er tramo, junio el segundo y septiembre el último tramo del 5% de aumento, pero cada aumento con base del sueldo de marzo de este año. “El municipio no quiere reconocer que cada tramo debe ser acumulativo. Más otros puntos que también estamos discutiendo”, dijo el gremialista.

Mañana tienen una convocatoria para una audiencia en el Ministerio de trabajo: “Si mañana no llegamos a un acuerdo vamos a tener que convocar a una marcha y otras medidas, como las que estamos haciendo en Gobierno”, concluyó Córdoba.