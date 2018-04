ATE les pide a los concejales una pauta salarial razonable

Continúa la reunión entre varios concejales y los representantes de ATE, Marcelo Córdoba y Felipe Concha. Los dirigentes gremiales, aseguraron que están luchando por la paz social.

RIO GRANDE.- Durante la reunión realizada en el Concejo Deliberante, Marcelo Córdoba, pidió a los concejales presentes que tuvieran en cuenta cómo afecta el Pacto Fiscal a la realidad de los trabajadores: “Dice el pacto fiscal en cuanto a pauta salarial no contempla sino lo único q dice es que la pauta salarias la da el crecimiento vegetativo, antigüedad, y pertenencia a la categoría sumando un 2,8% o un 2,5%. No es que uno no está de acuerdo con el pacto fiscal para ordenar el estado. No podes dejar afuera más de 20 mil empleados estatales, si tomamos los tres municipios”, dijo Córdoba.

Y agregó: “Porque hoy nosotros vamos a la municipalidad de Tolhuin o distintos sectores y está de lamento. Es un lamento dónde vamos, y nosotros las herramientas que tenemos las estamos llevando a cabo”.

Córdoba sostuvo que desde el sindicato están dispuestos a aceptar una pauta salarial razonable, para que no se ponga en riesgo la paz social: “Nosotros vamos a ser consecuentes con todo esto. Ahora cuando no hay consenso, ni diálogo que nosotros proponemos, nuestro rol es éste, la herramienta que nos queda es salir a la calle a protestar. Y esto no quiere decir que nosotros somos los dueños de la verdad, o que somos enemigos de nadie”, explicó el sindicalista.

Felipe Concha, también sostuvo que la discusión salarial, sigue trabada en un 15% debido al Pacto Fiscal.