Amigos y la UOM protagonizaron un electrizante empate

La segunda fecha se jugó casi completa a lo largo del fin de semana, sólo quedó pendiente el debut de Camioneros ante Estrella Austral, encuentro que puede jugarse entre el miércoles y jueves venidero. El partido más importante fue el que igualaron Club de Amigos y Metalúrgico en un gran segundo tiempo de ambos. Ganaron Progreso y Unión Antártida Argentina y son los únicos líderes del Torneo Apertura con el puntaje ideal y sólo Defensores y Camioneros, de completar con éxito sus encuentros pendientes, pueden llegar también a lo más alto; aunque esto recién comienza, resta mucho para el cierre de la primera fase.

RIO GRANDE.- A lo largo del fin de semana se llevó a cabo el ochenta por ciento de la segunda fecha del Torneo Apertura de Futsal AFA en Primera A dado que el juego que debían disputar Camioneros y Estrella Austral fue postergado debido a los compromisos de estos en cancha grande, y teniendo en cuenta que el campeón Defensores tuvo fecha libre, todas las miradas estuvieron puestas en el juego que sostuvieron Club de Amigos y Metalúrgico.

Este match fue el central del día sábado y pese a lo tarde que comenzó el mismo, el Muriel presentó un lleno casi total y mucho tuvo que ver la presentación de ambos en la primera fecha, que si bien fue desigual, lo mostrado por uno y otro invitaba a que la gente los fuera a ver.

Tras dos etapas totalmente diferentes, los dos conjuntos dividieron puntos al igualar 5 a 5, resultado más que justo ya que ninguno de los dos hizo más méritos que el otro para llevarse la totalidad de las unidades en juego.

La primera etapa no fue buena, sobre todo si se tiene en cuenta el gran complemento que jugaron ambos; a los tres minutos de iniciado el juego, Club de Amigos que aún está muy lejos de su mejor versión, combinó de forma perfecta entre tres jugadores y Rubén Gallo llegó libre para colocar el 1 a 0 que hasta ese momento era impensado.

A partir de allí el ritmo fue frenético, presión contra presión y se sabe lo que ocurre en el Muriel cada vez que ocurre esto en una cancha de pocos espacios, el juego se hace trabado, se chocan más de lo que juegan y en esa primera etapa se vio mucho de eso, pocas situaciones de real peligro sobre los arcos.

Y cuando se jugaban 9 minutos, un grosero error en la salida de Amigos, le permitió a Víctor Aguilera tomar una pelota que dejaron suelta y solo contra el arquero la puso junto a un palo para decretar la igualdad.

Los once minutos restantes fueron más de lo mismo que se vio a partir de la apertura del marcador, presión y más presión, mucha marca y poco juego.

Todo cambió en el complemento

A medida que fueron pasando los minutos y el desgaste en los jugadores se fue manifestando, comenzaron a aparecer más espacios y el partido se abrió, más aún cuando a los 3 minutos la gente de la UOM se quedó con un hombre de menos por la expulsión de Maximiliano Martínez por doble amarilla, y pese a que aguantaron más de un minutos muy bien marcando con un hombre de menos, Club de Amigos logró convertir cuando restaba poco para que completasen el plantel a partir de un gran remate del Zurdo Moreno.

La alegría duró menos de un minuto, el tiempo que le tomó a Metalúrgico armar una gran jugada colectiva y terminar la misma en el segundo palo por donde apareció en soledad Nico Barbosa para estampar otra igualdad.

El partido ya era más claro, los dos llegaban con argumentos al arco rival, y fue así que Club de Amigos volvió a pegar primero; metieron una pelota en diagonal al corazón del área y Enzo Mora que había cortado muy bien, le pegó picando a la pelota para establecer el 3 a 2, sin embargo casi de inmediato otra vez Little Barbosa llegó al fondo para capitalizar una jugada del equipo.

Los dos siguieron buscándose y fue otra vez fue Amigos el que alcanzó una diferencia cuando a los 7:30 lo dejaron sólo a Darío Salto contra el arquero y definió con clase al primer palo para establecer el 4 a 3.

Cuatro minutos tardó la UOM en llegar a una nueva igualdad, pero a partir de una buena salida en paralela encontraron a David Larroza y éste no dudó ni un instantes antes de sacar el remate y establecer el 4 a 4.

Y cuando restaba poco para el cierre del match, otra enorme pelota puesta en diagonal para un hombre que corte, le permitió a Club de Amigos ponerse 5 a 4 arriba; el que cortó fue el Chelo Ruiz y el alero lo fulminó para salir festejando en reconocimiento a su señor padre.

Pero no hubo tiempo de festejar ya que de inmediato la UOM se fue arriba a presionarlos y el capitán Gastón Gallo fue el encargado de igualar por quinta vez el encuentro, y pese a que aún al reloj le quedaban 5 minutos por disputar, ya no hubo tiempo para más emociones, los dos jugaron los instantes final con mucha concentración y ya no regalaron nada y a la postre fue lo más justo, los dos hicieron méritos y los dos se equivocaron por partes iguales.

Progreso y Unión, punteros

A primera hora del sábado Progreso le dio vuelta un partido increíble a Escuela Argentina por 7 a 5, lo que no solo le permite seguir invicto, sino que además, convertirse en uno de los punteros del Apertura.

El arranque del juego lo tuvo mejor a los Colegiales que picaron en ganando con comodidad 4 a 2, pero promediando esta primera etapa comenzaron a llegar los errores en salida y sobre todo distracciones defensivas, las mismas que había evidenciado Progreso en el inicio, y en un abrir y cerrar de ojos, los dirigidos por Raúl Toledo llegaron a la igualdad apoyándose en la experiencia del Negrito Godoy quien se ubicó como pivot y jugó para sus compañeros quienes llegaron a definir en soledad en diferentes oportunidades.

A poco del cierre de la primera etapa, el juvenil Lucas Acosta le dio otra ventaja a Escuela pero no la pudieron sostener y otro juvenil, Franco Toledo, le dio la igualdad en 5 a Progreso, elenco éste que con la primera etapa culminada, tuvo un tiro castigo a su favor que marró Godoy, sino el rojiblanco se hubiese ido en ventaja.

En la segunda etapa los dos equipos jugaron más serio, no se regalaron en defensa y trataron de llegar armados y cuando nada hacía suponer que un equipo se pudiese adelantar en el marcador, llegó un penal dudoso contra la figura de la noche, Juan Ruiz, y el propio delantero de Progreso se encargó de ejecutar la pena máxima y establecer el 6 a 5.

Escuela quiso pero no pudo llegar a la igualdad, careció de ideas en ataque y cuando estuvo a punto de convertir, siempre apareció el Gato Pérez debajo del arco para ahogar el empate y cuando quedaba poco para el cierre del juego, una contra mortal de Progreso terminó con Ruiz definiendo con clase para cruzar el balón y decretar el 7 a 5 final.

Unión Antártida Argentina del Chango Chávez no para de ganar y si bien tuvo en frente a uno de los debutantes de la categoría como lo San Isidro, no pudo aún plasmar todo lo que se pretende de ellos, aunque teniendo a Coki Chávez bajo los tres palos es una garantía y mucho más aún cuando éste se suma en ataque, dado que con sus tres conquistas del domingo, se ha posicionado como el goleador del certamen de primera división, algo que jamás había ocurrido, que un arquero sea el artillero del certamen…

Parque Futsal se alzó con sus primeros tres puntos y lo hizo gracias a su victoria sobre el Lobo jujeño, que nuevamente volvió a presentar un plantel muy corto y sin sus jugadores más importantes y la goleada 7 a 1 así lo reflejan.

Posiciones – Primera A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Unión Ant. Arg. 6 2 2 0 0 15 10

2º Progreso 6 2 2 0 0 14 11

3º Club de Amigos 4 2 1 0 0 15 7

4º Defensores Futsal 3 1 1 0 0 8 3

5º Parque Futsal 3 2 1 0 1 11 7

6º San Isidro 3 2 1 0 1 9 11

7º Metalúrgico 1 2 0 1 1 8 13

8º Estrella Austral 0 1 0 0 1 2 3

9º Filial GyE Jujuy 0 2 0 0 2 7 14

10º Esc. Argentina 0 2 0 0 2 7 17

— Camioneros — — — — — — —

Próxima fecha – Tercera

Local Visitante

Club de Amigos vs. Defensores Futsal

Progreso vs. Metalúrgico

Unión Antártida Argentina vs. Camioneros

Filial GyE Jujuy vs. San Isidro

Escuela Argentina vs. Parque Futsal

Libre: Estrella Austral

Resultados – Segunda fecha

Escuela Argentina 5 – 7 Progreso

Escuela Argentina: Facundo Villegas, Sergio Fraca, Lucas Acosta, Danilo Maldonado y Facundo González.

Progreso: Juan Ramón Ruiz (3), Franco Toledo (2), Nicolás Ruiz y Hernán Juárez.

Club de Amigos 5 – 5 Metalúrgico

Club de Amigos: David Moreno, Rubén Gallo, Enzo Mora, Marcelo Ruiz y Darío Salto.

Metalúrgico: Nicolás Barbosa (2), Víctor Aguilera, Gastón Gallo y David Larroza.

Incidencias: Expulsado Maximiliano Martínez en Metalúrgico por doble amarilla.

Filial GyE Jujuy 1 – 7 Parque Futsal

Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Diego Aguila.

Parque Futsal: Cristian González (2), Néstor Videla (2), Juan Cruz Bigurrarena, Matías Sola y Ezequiel Tredicce.

San Isidro 6 – 9 Unión Antártida Arg.

San Isidro: Víctor Torres (2), Juan Paz, Walter Oyarzo, Fernando Medina y Melvin Ventura.

Unión Antártida Argentina: Francisco Chávez (3), Braian Thea, Alan Barría, Braian Guerrero, Luciano Abalos, Wladimir González y Gastón Cornejo.

Incidencias: Expulsado Matías González en Unión con roja directa.