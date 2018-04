Alika Kinan habló del fallo de Casación

La Cámara Casación Penal ratificó la condena de 7 años de prisión para Eduardo Montoya por el delito de trata de personas, agravado por la pluralidad de víctimas. Alika Kinan, víctima de la red trata en Ushuaia, admitió que el fallo aunque es una gran noticia, sigue siendo un tanto injusto.

RIO GRANDE.- En declaraciones hechas en el programa LA Mañana del Pueblo (FM 94.5) Alika Kinan, habló del fallo y la importancia que tiene a nivel jurídico, habló de la prostitución, y denunció maltratos en la Secretaría de la Mujer de la Muncipalidad de Ushuaia.

Kinan aseguró que aunque el fallo obtenido, es histórico, no llega a ser del todo justo, en comparación a la explotación sufrida durante más de 20 años por todas las mujeres que pasaron por el local Sheik.

“Es una gran noticia, no voy a esconder mi alegría aunque tenga muchas críticas hacia la condena”, dijo Alika.

Entre sus críticas, Kinan, afirmó que legislación actual, no contempla el real alcance de los delitos cometidos por Montoya: “Él ha amasado literalmente una fortuna, que le ha permitido, hacer viajes al extranjero, tener una casa, 6 o 7 departamentos, comprar y vender vehículos, y ahí también estamos hablando de blanqueo de dinero. Además de ser una persona reconocida en la sociedad como un empresario. Así que siete años por la explotación sexual de tantísimas mujeres me parece un poco injusto”, expresó.

Alika es hoy una voz reconocida internacionalmente entre los partidarios de abolicionismo de la prostitución, y asegura que no se puede tratar el tema como una transacción económica: “es una relación de desigualdad, cuando las mujeres están muertas de hambre y ellos tienen las billeteras llenas. No podemos hablar de elección ni transacción económica, cuando el hombre ejerce un privilegio que es el de comprar todo aquello que quiere”, explicó Kinan.

La mujer, que además recientemente fue reconocida en Estados Unidos con el Premio a los Héroes Contra la Esclavitud Moderna, aseguró que queda mucho trabajo por hacer: “Yo creo que el mensaje a dar es que se puede que todas podemos y que es importante que haga un cambio de paradigma que es evitar el consumo de cuerpos humanos sean de mujeres, niñas o niños para fines de prostitución”, insitió.

Además Alika, denunció públicamente a la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, luego de negar la existencia de un acuerdo entre su fundación y la Secretaría de la mujer de ese municipio difundida en un medio de comunicación fueguino: “Todavía no tenemos personalidad jurídica. Y no hemos firmado ningún convenio en ninguna parte del país, menos que menos en Ushuaia donde la única conversación que telefónicas que yo he tenido con la municipalidad de Ushuaia han sido únicamente para decirles que dejen de violentar institucionalmente a las mujeres cuando van a pedir un subsidio para poderse alimentar”, aseveró. Y afirmó que recibe llamadas de mujeres que están siendo violentadas por parte del equipo de la municipalidad que se encarga de darles los subsidios y los bolsones alimenticios.