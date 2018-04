Alejandro Betts brindó una charla en la UNTDF

RIO GRANDE.- Ayer, en horas de la tarde, en la sede UNTDF, el malvinense Alejandro Betts, cuarta generación de isleños nacidos en Malvinas y peticionante argentino ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, dictó una conferencia en el marco de la Cátedra Libre por Malvinas.

De la charla participó el periodista y veterano de guerra, Daniel Guzmán y la docente investigadora de la UNTDF Nidia Benítez. La charla estuvo presidida por el Ing. Juan José Castelucci, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

En la apertura de la charla, el Rector de la Untdf le dio la bienvenida al periodista y excombatiente Daniel Guzmán y al malvinense Alejandro Betts, al tiempo que manifestó que “queremos una universidad que respete los DD.HH. Que acompañe a los desprotegidos, a los desposeídos y que esté del lado de las causas nobles del pueblo y creemos que la soberanía de las Islas Malvinas es una de las causas más nobles que tiene el pueblo argentino”.

Si bien el Rector manifestó que es una cátedra libre, el tema Malvinas tendrá que estar en forma obligatoria en nuestro plan de estudios pero sabemos que eso lleva su tiempo”.

Alejandro Betts, en contacto con la prensa, adelantó que la invitación de la UNTDF fue algo que no esperaba. “Si bien he estado en muchas escuelas y entidades del continente pero estar presente en nuestras universidades es algo que no puedo rechazar”.

Explicó que el motivo de la charla es simplemente malvinizar “para continuar con una tarea que vengo realizando hace más de treinta años”.

Destacó que lo que mantuvo viva la llama de Malvinas “han sido los veteranos y sin ningún tipo de apoyo”.