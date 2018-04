Aguilas del Sur es el único puntero en la C

RIO GRANDE.- Merced a su segunda victoria consecutiva, el debutante Aguilas del Sur quedó como único líder de la Primera C del futsal femenino CAFS, al término de la segunda fecha del Campeonato Apertura 2018, que organiza la Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural de Río Grande.

Luego del 5-2 que le endosó en la jornada inaugural a Atlético Juventud Fueguina, su nuevo vencido fue un histórico del salonismo riograndense, Son Naciente, al que batió por 3-0.

En el otro partido que se disputó en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, Cóndor hizo su primera presentación en temporada superando por 4-2 a Las Jujeñitas.

Por su parte, a Atlético Juventud Fueguina se le dio ganado por 2-0 el partido ante Margen Sur Unido, por no contar este elenco con el mínimo de jugadoras para comenzar el encuentro. Ambos goles le fueron anotados a Magalí García, la capitana de AJF.

Hor Val fue el conjunto que descansó en esta segunda fecha.

Primera C

P/Equipo Pt. J Gf Gc

1.Aguilas Sur 4 2 8 2

2.Cóndor FC 2 1 4 2

3.Hor Val 2 1 2 1

4.Sol Naciente 2 2 4 4

5.A.J.Fueguina 2 2 4 5

6.Margen Sur U 0 2 1 4

7.Las Jujeñitas 0 2 3 8

Libres: Cóndor FC (1ª) y Hor Val (2ª).

Sol Naciente 0 – 3 Aguilas del Sur

Sol Naciente: 6.María Mansilla, 2.Yesica Huaraca, 7.Patricia Mansilla, 8.Camila Mamaní, 9.Antonella López (FI); 3.Patricia Levín, 4.Yohana Lera. E: María Saldivia. Aguilas del Sur: 1.Lilian González (cap); 2.María Mansilla (1), 6.Samanta Caballero, 9.Marta Molina, 10.Saida Rivas (2) (FI); 5.Nancy Páez, 7.Gimena Gussi, 8.Dolores Artiga. E: Héctor Delgado. Goles: PT 07:20 Rivas (AS). ST: 07:00 Rivas (AS), 15:16 M.Mansilla (AS). Amonestada: Levin (SN). Arbitros: Aldo Cejas/Ríos. Gimnasio: Polideportivo Municipal “Carlos Margalot” (22/04). Categoría: Primera C (2ª fecha).

Cóndor FC 4 – 2 Las Jujeñitas

Cóndor FC: 1.Natalia Zampini; 2.Gisela Aguilar, 6.Yanet Barrientos, 8.Nayra Zubizarreta (2), 10.Antonella Perea (cap) (2) (FI); 12.Daiana Aquino; 3.Yazmin Chiguay, 4.María Acosta, 5.Florencia Ovejero, 7.Micaela Zampini, 9.Xiomara Ferreyra, 11.Celeste Chávez, 14.Cecilia Lombardini. E: Sebastián Gauto. Las Jujeñitas: 1.Mónica Allende (cap); 2.Gumercinda Cruz, 3.Ailen Giménez, 4. Nadid Condorí (1), 5.Belén Ouchanas (1) (FI); 6.Mariela Jiménez, 7.Guillermina Giménez, 8.Natalie Alzogares, 9.Beatriz Farfán, 11.Ariana Castillo. E: Jorge Giménez. Goles: PT 02:00 Ouchanas (LJ); 9:45, 10:40 Zubizarreta (Cóndor); 11:50 Perea (Cóndor). ST: 11:30 Perea (Cóndor); 16:13 Condorí (LJ). Amonestadas: Chiguay (Cóndor); Allende, Farfán (Jujeñitas). Arbitros: Salas/Gordillo. Gimnasio: Polideportivo Municipal “Carlos Margalot” (22/04). Categoría: Primera C (2ª fecha).