AFARTE reconoció preocupación por las tarifas: “No es una buena noticia para nuestros trabajadores” dijo Hellemeyer

El Presidente de AFARTE, cámara que nuclea a las empresas de la industria electrónica fueguina, Federico Hellemeyer, afirmó que los últimos aumentos de tarifas en los servicios públicos “son un tema preocupante para nosotros y tiene que ver con cómo esto eventualmente afecta el poder adquisitivo de la gente”.

RÍO GRANDE.- “El tema nos preocupa ya que la energía en las distintas formas en las que viene como servicio público es un tema, el tema más preocupante para nosotros tiene que ver con cómo esto eventualmente afecta el poder adquisitivo de la gente”, dijo ayer el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Federico Hellemeyer.

En este orden señaló que “si nosotros pensamos en la gente, tenemos que pensar por un lado en nuestros trabajadores en una situación bastante particular que tiene que ver con la suspensión de la paritaria y el congelamiento salarial con lo cual esto no es una buena noticia para ellos”.

Y por otro lado apuntó que “si uno piensa en la gente a nivel consumidores, es una noticia no positiva porque lo que tiene que ver con la energía eléctrica es un factor disuasivo para el consumo de aire acondicionado. Irónicamente, el aumento del gas es un factor alentador para el consumo, porque hace que la gente se mueva del consumo de calefacción a gas, a opciones de calefacción eléctrica”.

“Es un tema muy delicado que esta cuestión que tiene que ver con el atraso tarifario es algo que para una macro y micro economía que quiere salir adelante complica y mucho”, sostuvo.

Sin embargo el titular de AFARTE reconoció que “el tema si bien nos preocupa no excede, es un tema transversal de toda la economía y no sé si somos nosotros quienes debemos llevar esta preocupación aunque por supuesto que la compartimos, pero desafortunadamente en nuestras agendas tenemos prioridades mucho más grandes que tienen que ver con la supervivencia de la industria en Tierra del Fuego y este tipo de partidos no lo podemos protagonizar nosotros”.

Asimismo indicó que “si bien el aumento tarifario es para todos los sectores, los distintos lugares del país lo están recibiendo, la realidad es que esta es una situación particularmente gravosa en la Capital Federal y el área metropolitana, porque estos sectores tenían los viejos subsidios y hace que el saldo ahora sea fuerte, por la nota geográfica puntual nosotros no somos protagonistas de este tema”.

Según Hellemeyer la cuestión tarifaria “es una cuestión que impacta de distinta manera en nuestra sociedad en los distintos estamentos socioeconómicos, porque mientras hay gente que para las cuales estas acciones pueden ser significativas pero marginales dentro de su presupuesto, hay gente para quienes son determinantes. En general, si bien nuestros consumidores están en todas las capas sociales, las capas medias y medias altas donde tiene una incidencia más marginal y no son determinantes, son las que están reconsiderando sus gastos en función de su presupuesto familiar”.

El sector y el congelamiento salarial

Consultado sobre la actualidad de la industria fueguina, el Presidente de AFARTE expresó que “la situación afortunadamente es de una cierta calma, por supuesto que hay ansiedad respecto de la incertidumbre que nos rodea, pero en principio estos tres o cuatro primeros meses del año van siendo similares en volúmenes respecto al año anterior, está un poco más elevado en televisión por el Mundial, pero el nivel de actividad nos está acompañando”.

“La actividad se está desarrollando normalmente, entiendo que dentro del sindicato hay un determinado debate, estamos charlando con los distintos sectores, no solo por los eventuales temas salariales que importan a la gente sino también estamos charlando de procesos productivos y con toda la agenda abierta trabajando intensamente, viendo cómo mantenemos la actividad”, añadió.

Por último manifestó que “la realidad es que del lado del consumo, si bien la buena noticia es que no se ha desplomado como si ha ocurrido con otros sectores, lo cierto es que tampoco crece a volúmenes que sean promisorios”.