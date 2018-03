Ushuaia RC y Río Grande RHC, a semifinales directamente

RIO GRANDE.- Tras disputarse el fin de semana pasado la séptima y última fecha de la primera fase del Torneo Final de Rugby en Primera División, quedó definido cómo se jugarán los Playoffs a partir del próximo fin de semana largo.

Con la goleada de Ushuaia Rugby Club sobre Gallos RC por 74 a 7, se quedó con el primer puesto de la clasificación; mientras que Río Grande RHC en desempate fue su escolta (ver aparte) y ambos clasificaron directamente a las semifinales del certamen, donde esa instancia la jugarán de local ante los ganadores de la fase que será entre el sábado y el lunes venidero.

Las Aguilas, que perdió sus últimos dos juegos por no presentación, estuvo de gira en Europa donde ya culminó con sus compromisos deportivos y arribará a la capital provincial el viernes por la noche, terminó tercero y jugará el lunes frente a Orcas Rugby que fue sexto; el ganador de éste choque jugará ante el Ushuaia RC en semis.

Colegio del Sur que dio el batacazo al derrotar a Universitario, volverá a recibir al mismo rival el sábado desde las 16:00, y quien gane deberá medirse ante el Río Grande en la cancha del Verde.

También Turú Rugby Club y Gallos Rugby Club jugarán el lunes para determinar la séptima colocación del certamen.

Así se definió

Debido al triple empate en el segundo puesto de la tabla de posiciones del torneo de 1ra división URTF, consultando el articulo Nº 59 del reglamento de competencia, dando como resultado las siguientes ubicaciones: 1ro. Ushuaia Rugby Club.

2do. Río Grande Rugby & Hockey Club; Artículo 59º inc. a) empate; inc. b) empate; inc. c) empate 4 amarillas; inc.d) mayor cantidad de tries a favor.

3ro. Las Aguilas; Artículo 59º inc. a) empate; inc. b) empate; inc. c) empate 4 amarillas; inc.d) menor cantidad de tries a favor.

4to. Colegio del Sur; Artículo 59º inc. a) empate; inc. b) empate; inc. c) 1 tarjeta roja.

5to. Club Universitario de Rugby.

6to. Orcas Rugby Club.

7mo. Turú Rugby Club.

8vo. Gallos Rugby Club.

Del Sistema de Desempates

Artículo 59°: Para cada Campeonato, Torneo y/o Evento la Subcomisión de Competencias de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego en Reglamento Anexo dictará la normativa al respecto, siendo la general la que a continuación se detalla.

Si por algún motivo fuera necesario desempatar cualquier puesto en la tabla de posiciones, se aplicarán en forma sucesiva y excluyente las siguientes normas:

a) Se tomará en cuenta el o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido) en el mismo Campeonato, Torneo y/o Evento, sólo en el o los partidos jugados entre sí por los equipos igualados.

b) Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia entre la cantidad de los partidos ganados en el mismo Campeonato, Torneo y/o Evento por los equipos que continúen igualados.

c) Si continuara el empate, se tomarán en cuenta los antecedentes disciplinarios registrados durante el Campeonato, Torneo y/o Evento de que se trate por los jugadores de los equipos empatados, debiendo definirse a favor del equipo que posea en primer término menor número de expulsiones y si no las hubiera, de amonestaciones.

d) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los tries obtenidos por cada equipo igualado, en el Campeonato, Torneo y/o Evento en que se produjo el empate, aunque no se tendrán en cuenta los tries obtenidos por los equipos empatados en partidos jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido puntos por no presentarse dicho oponente en común.

e) Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, la Comisión Directiva de la URTF decidirá la norma a aplicar para la definición del puesto igualado, previo dictamen de la Subcomisión de Competencia de la URTF.

¿De qué sirve el punto bonus?

A lo largo de toda la primera fase, los cotejos de Rugby se juegan aquí como en el resto del mundo, alcanzando los equipos que ganan por cuatro o más tries, un punto bonus; lo mismo sucede si pierden por menos de siete puntos, por ello no se entiende por qué a la hora de realizar el desempate no se tenga en cuenta los puntos bonus.

En este caso solo se ha tomado los partidos ganados y perdidos entre ellos, pero ¿es lo mismo ganar sin punto bonus que con punto bonus? El Rugby es una de las pocas disciplinas que te recompensa con más puntos en caso de ganar jugando bien o por perder por poco y debería ser considerado también a la hora de realizar las definiciones.

Posiciones finales

Pos/Clubes Pts. J G E P TF TC

1° Ushuaia RC 25 7 5 0 2 375 100

2° Río Grande RHC 24 7 5 0 2 299 63

3° Las Aguilas 24 7 5 0 2 195 86

4° Colegio del Sur 24 7 5 0 2 258 157

5° Universitario 20 7 4 0 3 325 61

6° Orcas RC 14 7 3 0 4 108 317

7° Turú RC 6 7 1 0 6 71 404

8° Gallos RC 0 7 0 0 7 42 485

Los partidos

Sábado 31 de marzo – Ushuaia

16:00 – CCDS Colegio del Sur vs. Universitario

Lunes 2 de abril – Ushuaia

15:00 – Pichot Las Aguilas vs. Orcas Rugby Club

Lunes 2 de abril – Río Grande

16:00 – RGRHC Turú RC vs. Gallos Rugby Club