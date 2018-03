Un millón de razones para sumarte hoy

Esta es nuestra adjudicada Nancy Castaño. Su número de sorteo fue el 922 y salió en la cuota Nº1. Nancy recibió 1 millón de pesos. Pagó sólo 8 mil pesos ¡Y ya no paga más! Y vos: ¿qué estás esperando? ¡Asesorate! Enviá un mensaje de texto al 15537886 ¡El próximo adjudicado podés ser vos! ¡Suscribite ahora y empezá a pagar recién en el mes de mayo!

RIO GRANDE.- Desde la familia Autocrédito tenemos un millón de motivos para festejar e invitarte a que te sumes a nuestras propuestas. El miércoles 6 de marzo pudimos festejar la adjudicación de Nancy Castaño, una vecina como vos, que en la cuota uno se llevó el bien al que se que se había suscripto: un millón de pesos.

“Yo me suscribí en un plan para ahorrar dinero. Eran cuatro planes de 250 mil pesos, con un valor total de un millón de pesos. Mi número era el 922, que salió sorteado el último sábado de enero. La verdad no tenía ni idea en qué cuota iba. Después me di cuenta que solo pagué la suscripción, que son casi 4 mil pesos, y la primera cuota. En total son casi 8 mil pesos ¡Pero en comparación al millón de pesos que adjudiqué es nada!”, dijo Nancy emocionada.

Nancy firmó el miércoles el acta en la que consta que recibió -como estaba previsto- la totalidad del millón de pesos, tal como fue pactado: “La primera noticia la recibí cuando fueron los chicos a mi casa, que me llevaron el cheque. Abrí la puerta y vi que estaban ahí con los carteles, los globos y todo, pero no caía, la verdad. Ahora, a partir de ver la transferencia, vi y doy fe que está el total del millón. Algunos me decían que seguramente me iban a restar algo, pero no, está completo: un millón de pesos. ¡Además no lo pago más!”, aseguró Nancy, feliz.

Y agregó: “Yo recomiendo Autocrédito porque da confianza, es así como dicen los chicos cuando te explican el plan”.

Nancy Castaño trabaja desde hace muchos años en una empresa electrónica. Se suscribió al plan de ahorro pensando en su hija que está ya en la facultad: “Pensando en ella me suscribí, para no pagar más alquiler en el norte. Pero la verdad que nunca pensé que me pasaría algo así, porque no soy de jugar a la lotería u otros juegos de azar. Esto para mí no es un premio, es realmente una adjudicación, y porque uno confió en la empresa”, aseguró.

Finalmente Nancy expresó: “Quiero agradecer Autocrédito, a mi familia, a toda la gente que me saludó y a los que se enteraron de esto con alegría, la gente que me conoce acá en Río Grande”.

César Treffinger, director de Autocrédito en la Región Patagonia, está a cargo de las oficinas que la empresa tiene en cinco provincias: en Bahía Blanca y Punta Alta, provincia de Buenos Aires; El Bolsón y Cipolletti en la provincia de Río Negro; en Trelew y Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut; Caleta Olivia y Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz; Río Grande y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego.

Para Treffinger, la adjudicación de un millón de pesos no solo es extraordinaria, sino un motivo de alegría para toda la firma: “Nosotros a nivel nacional tenemos muchos adjudicados en cuota uno. Sucede en esta oportunidad que resulta extraordinario e impactante, por cualquier otra adjudicación es que la relación es la más grande que puede existir, porque es la cuota uno y el valor más alto que es el millón de pesos. Esto hace que la cuota uno que alcanzó a pagar y el valor nominal más alto resulte extraordinario”, dijo el Director.

En Río Grande, Autocrédito ha entregado camionetas, autos, casas y efectivo. Sin embargo en el historial, de cinco años de la empresa en la ciudad, la de Nancy es la adjudicación más importante de una larga lista de adjudicados.

Ser un pagador puntual

Una de las ventajas del sistema de capitalización de Autocrédito es que se adapta a las posibilidades e ingresos de todas las personas. De esta manera, si querés invertir en un ahorro de efectivo, en un auto o en una casa, capitalizás las cuotas que vas pagando y tenés la garantía de alcanzar tu objetivo.

“En Autocrédito, manejamos 60 planes distintos que se adecuan a todos los bolsillos y a todos los ingresos. El primer descuento se hace por débito automático recién a los 60 días de haberse suscripto. Además, la gente tiene la posibilidad de recibir el asesoramiento sin obligación de compra, decidir si suscribirse o no. Cada persona puede suscribirse en uno, dos, cuatro planes; como hizo Nancy, si así lo desean”.

Es importante que la gente sepa que este sistema de capitalización es hoy líder en Argentina y no es por la marca en sí misma. Es porque la relación entre beneficio y accesibilidad es sumamente atractiva y beneficiosa. Entonces la gente lo elige, es seducida por el sistema, y la empresa basa su operatoria en tres ejes: vendemos el producto, vendemos el servicio y nos dedicamos a cumplir siempre y honradamente los compromisos desde hace 30 años”, destacó el Agente Oficial.

Treffinger además recalcó que 2017 fue un año literalmente genial: “Entre casas, autos y camionetas hemos entregado más de 100 millones de pesos. Y solo en enero y febrero de este año, ya superamos los 8 millones de pesos en entregas y adjudicaciones. Por eso, para este año, nuestro objetivo en Tierra del Fuego será un 50% más de entregas y vamos a ayudar a muchísimas más familias a cumplir sus proyectos. Y ésto es gracias a la confianza que se manifiesta en la cantidad de suscriptores que se suman día a día. Porque Autocrédito es la única empresa que les permite a los suscriptores adjudicar anticipadamente en cualquiera de las cuotas. Además, cuando adjudica no tiene que pagar ningún servicio adicional, por el contrario, recibe el bien en 30 días y no paga un peso más”, recalcó.

La oficina de Autocrédito se encuentra en calle Piedra Buena 820, el horario de atención al público es de 09:00 a 17:00, todos los días. “Además, nos pueden contactar a través del teléfono, de las redes sociales. Y quiero aclarar que, sumado a todo esto, brindamos a cada suscriptor un servicio de postventa realmente importante y eficaz, porque nuestro trabajo termina cuando la gente cumple sus proyectos, por eso asumimos el compromiso de la confianza depositada”, concluyó Treffinger.