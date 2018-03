Tres elencos de Primera C buscarán el ascenso directo

RIO GRANDE.- Entre el sábado y domingo próximo comienza la competencia oficial de la temporada 2018 a cargo del Departamento de Futsal AFA, y los primeros en salir al ruedo serán los conjuntos de la Primera C, quienes aprovecharán la cantidad de bajas que se registraron en la Primera B, para conseguir por méritos propios la posibilidad de ascender directamente.

En la B en estos momentos hay sólo siete elencos por las deserciones de Inter Río Grande, Rotación, Nueva Roma, Ritual FC y Escuela Argentina de Fútbol, estos últimos invitados a jugar en la máxima divisional, por lo que el Departamento de Futsal AFA determinó que haya una competencia con los equipos que participaron el año pasado buscando tres ascensos directos para contar con diez elencos en a B para toda la temporada 2018.

Y si bien aún no están los horarios del sábado para los juegos iniciales, sí ya se han sorteado los cruces, y los mismos quedaron de la siguiente manera: Sindicato de Luz y Fuerza vs. Pomelo Hidráulico; Dímano vs. Instituto (equipo en duda), y los ganadores de estas dos llaves jugarán una final por uno de los tres ascensos.

Por la lado medio de la llave, jugarán Deportivo Andiles vs. Mitre; y Héroes de Malvinas vs. Defensa y Justicia. Los ganadores de estas dos llaves jugarán otra de las finales por el ascenso directo.

Por el lado de abajo, quien más fácil la tiene es Claro FC, equipo que por sorteo no jugará la fase previa y jugará directamente la final del tercer ascenso ante el ganador del juego entre Concepción y Lanús FC.

Estos elencos se sumarían a Barcelona, Los Troncos, Intevu FC, Victoria, Santa Inés (ex Chacra XIII), Club de Barrio y Atlético Río Grande, estos dos últimos, los recién ascendidos.

Hoy reunión clave

Esta noche, desde las 21:00, se realizará la última reunión previo al inicio de los distintos torneos de primera que están pautados para el sábado venidero, pero los mismos arrancarán siempre y cuando todos cumplan con sus obligaciones, caso contrario quedarán fuera de competencia.

Una vez que todos los elencos hayan cumplimentado con toda la documentación requerida (pases, listas de buena fe, personería jurídica entre otras cosas), se realizarán los sorteos de los campeones para cada una de las tres categorías de primera.

Hasta anoche, varios de los clubes que quieren ser protagonistas en Primera A, no habían conseguido aún los pases de los jugadores que están entrenando con ellos y cada vez los tiempos se acortan y habrá que ver qué medida toma el ente organizador en caso de que no ingrese en tiempo y forma el o los pases de los jugadores que figuren en los listados de buena fe, cuyo cupo máximo para la primera división es de 20 futbolistas.

Defensores tuvo su primera prueba

El sábado pasado se desarrolló en nuestra ciudad, un cotejo amistoso entre Defensores Futsal y Los Andes de Ushuaia, en el marco del evento solidario organizado por Vida Púrpura por el Día Mundial de la Lucha y Concientización sobre Epilepsia.

El partido fue ganado por el actual campeón patagónico por un claro 9 a 2, y en donde a lo largo de la primera etapa el elenco dirigido por Pablo Cobián mostró su mejor versión ganando esa etapa 8 a 1 con el regreso de Matías Chávez a las canchas y jugando en un gran nivel, aunque para ir llevándolo de apoco, no lo hicieron jugar la segunda mitad, mitad que según los propios integrantes del plantel aseguraron que estuvo de más, ya habían demostrado todo lo que venían trabajando en la etapa inicial.

Consultado el entrenador Cobián sobre el funcionamiento del equipo, éste se mostró sorprendido no solo por el nivel mostrado por el mencionado Chávez, sino además por lo bien que se acoplaron los dos refuerzos llegados de Metalúrgico, Alejandro Peña y Nicolás Gallo, quienes en alguna medida hicieron olvidar a Ezequiel Pereyra.