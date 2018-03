Punta Arenas recibe a la Challenger

RIO GRANDE.- Mañana y el sábado se disputará el 27mo. Campeonato Patagónico Austral de ajedrez por equipos (Copa Challenger). El certamen se disputará en la Universidad de Magallanes (UMAG), en Punta Arenas, Chile, con la participación del elenco dueño de casa, el de la Asociación local, y las cuartetas del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU) y del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG).

A las 18:00 del viernes tendrá lugar el sorteo de las partidas y los colores, mientras que a las 18:30 comenzará la primera ronda, enfrentándose por un lado los equipos chilenos, y por el otro, los dos de Tierra del Fuego. El sábado se disputarán las rondas 2 y 3.

Río Grande, campeón en 1996, 2013 y 2017, presentará esta formación (uno de los ajedrecistas será suplente): Federico Torres, Sebastián Rodríguez, Angel Quiroga, Sebastián Sandoval y Cristian Barrozo. Mientras que por Ushuaia lo harán Juan Cruz Arias, Cristian Jorge, Facundo Nocceto, Carlos Martínez y Juan Carlos Arias.

En la categoría Senior, los representantes fueguinos serán Daniel Zsilavecz (RG) y Fernando Diéguez (U).

Asimismo, el ganador de la mejor partida -a elección de los cuatro capitanes- recibirá el premio “Rolando Illa”, que entrega la Asociación Museo Marítimo de Ushuaia.

En la capital

Gustavo Kogan ganó el Memorial Rodolfo Augusto Farah (suizo, 4 rondas, 35’ + 10”), que hizo disputar el Círculo de Ushuaia. Lo escoltaron Carlos Martínez, Santino zapata y Juan Carlos Arias.

Asimismo, en la segunda etapa del Homenaje a Mirón Gonik, se impusieron Tomás Iglesias (Sub 10), Santino Zapata (Sub 14) y Fernando Poratto (Sub 20).

Torneo Patagónico Austral de Ajedrez

Ed. Año Sede 1º 2º 3º 4º

1 1991 Río Grande PA RGL RGR Ush.

2 1992 Punta Arenas RGL PA Ush. RGR

3 1993 Ushuaia RGL PA RGR Ush.

4 1994 Río Gallegos PA RGL Ush. RGR

5 1995 Río Grande RGL PA RGR Ush.

6 1996 Punta Arenas RGR PA Ush. RGL

7 1997 Ushuaia PA RGL Ush. RGR

8 1998 Río Gallegos PA RGL RGR Ush.

9 1999 Río Grande RGL Ush. PA RGR

10 2000 Punta Arenas PA RGR RGL Ush.

11 2001 Ushuaia PA Ush.A RGR Ush.B

12 2002 Río Grande PA RGR UMAG Ush.

13 2003 Punta Arenas PA Ush. RGL RGR

14 2005 Ushuaia PA UMAG Ush. RGR

15 2006 Punta Arenas UMAG PA Ush. RGR

16 2007 Río Grande PA Ush. RGR UMAG

17 2008 Punta Arenas UMAG PA Ush. RGR

18 2009 Ushuaia Ush. PA RGR UMAG

19 2010 Punta Arenas PA UMAG RGR Ush.

20 2011 Río Grande UMAG Ush. PA RGR

21 2012 Punta Arenas UMAG PA Ush. RGR

22 2013 Ushuaia RGR UMAG Ush. PA

23 2014 Punta Arenas PA UMAG Ush. RGR

24 2015 Río Grande UMAG PA Ush. RGR

25 2016 Punta Arenas PA RGR UMAG Ush.

26 2017 Ushuaia RGR Ush. PA UMAG

Títulos: Punta Arenas (PA) 13, UMAG (Universidad de Magallanes) 5, Río Gallegos (RLG) 4, Río Grande (RGR) 3 y Ushuaia (Ush.) 1. Nota: en 2001, Río Gallegos no se presentó, y fue reemplazado por Ushuaia “B”; en 2002, el mismo equipo rehusó organizar el torneo, y la sede fue Río Grande; los santacruceños tampoco organizaron el certamen en 2004, y abandonaron definitivamente la competencia.

Memorial Rodolfo Augusto Farah

Ronda 1 (01/03): Martínez-Nocetto 1-0; López-Barreda ½-½; Pereda-Kogan 0-1; Arias-Kreps 1-0; Colantonio-Pozzoli ½-½; Pulido-Diéguez 0-1: libre: Zapata. Ronda 2 (08/03): Nocetto-Pulido 0-1; Barreda-Martínez 0-1; Kogan-Zapata 1-0; Kreps-Colantonio 0-1; Pozzoli-López 1-0 (A); Diéguez-Arias 0-1; libre: Pereda. Ronda 3 (15/03): López-Pulido 0-1; Barreda-Kreps 0-1; Martínez-Arias 1-0; Colantonio-Kogan 0-1; Zapata-Pereda 1-0; Diéguez-Pozzoli ½-½; libre: Nocetto. Ronda 4 (22/03): Pulido-Arias 0-1; Kreps-López 0-1; Kogan-Martínez 1-0; Colantonio-Diéguez 0-1; Pozzoli-Zapata 0-1; Nocetto-Pereda 1-0: libre: Barreda. Posiciones finales: 1.Gustavo Kogan 4; 2.Carlos Martínez 3; 3.Santino Zapata 3; 4.Juan Carlos Arias 3; 5.Fernando Diéguez 2,5; 6.Vicente Pozzoli 2; 7.Horacio Pulido 2; 8.Facundo Nocetto 2; 9.César Colantonio 1,5; 10.Julián Barreda 1,5; 11.Ramiro López 1,5; 12.Gastón Kreps 1; 13.Pablo Pereda 1.

Homenaje a Mirón Gonik

Sub 10: 1.Tomás Iglesias; 2.Julián Barreda; 3.Matías Mato; 4.Juana Asili. Sub 14: 1.Santino Zapata; 2.Lautaro Olmos; 3.Samira Zúñiga; 4.Clara Romero. Sub 20: 1.Fernando Poratto; 2.Rafaela Poratto; 3.Ariel Ojeda; 4.Nahuel Aguilera.