Pedro Aznar en Tierra del Fuego

RIO GRANDE.- El mítico Pedro Aznar, músico, compositor, y poeta se presentará nuevamente en Río Grande el sábado 31 de marzo, en la Casa de la cultura. El domingo 1º de abril, también brindará un show en el Hotel Las Hayas de Ushuaia, como parte de la gira “Resonancia–35 años, Intimo”. Las entradas se pueden conseguir en LCM Lasserre 873, Todo Música Belgrano 1360 en Río Grande; y en Ushuaia, en LCM de calle Patagonia 45 y Andino Gourmet, sobre Av. San Martín y 25 de Mayo.

Pedro Aznar vuelve a la provincia para brindar su nuevo show “Resonancia”, conmemorando 35 años de carrera solista. El artista anticipó que brindará un recorrido por sus canciones más emblemáticas en formato Íntimo. Las presentaciones contarán con interpretaciones de canciones, como “Because”, que Pedro interpreta en 3 tomas, superponiendo las voces e instrumentos en vivo, convirtiendo el escenario en un estudio de grabación.

Además, el marco de la conmemoración, Aznar lanzará un box con toda su discografía solista acompañado de un libro, donde contará detalles e historias de cada cd, además de reflexiones sobre su trayectoria musical. También, se incluye el lanzamiento de un EP con 4 canciones nuevas y un disco doble de esenciales, en formato CDA.

Pedro Aznar, emprendió una gira que lo llevará por toda la Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos.

Pasos recientes:

Pedro Aznar, integrante de bandas como Serú Girán, músico, compositor, que además incursionó en la escritura, con dos libros de poemas publicados. Se presentó recientemente en el Teatro Coliseo en Buenos Aires con localidades agotadas.

Fue sorprendido por Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, quien subió a la web oficial del ex Beatle, la versión de Pedro de “Isn’t it a pity”. Además. Aznar Participó de Experiencia Piazzolla en el Konex, donde preparó un show especial junto a Escalandrum, el sexteto que lidera Pipi Piazzolla, con un repertorio que homenajeó la obra de Astor.

También, Viajó a Nueva York convocado por el National Sawdust & Americas Society para participar de un tributo a Mercedes Sosa (Women in Music: A tribute to Mercedes Sosa “The Voice of Latin America”. Y Brindó una master class en México DF conmemorando el 15° Aniversario de la revista SOUND:CHECK, además realizó un concierto en el Festival de Aguascalientes.