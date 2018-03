Paritarias: “El salario inicial de un docente fueguino debería estar en 22.800 pesos”

RÍO GRANDE.- Se realizará hoy un nuevo encuentro de la mesa salarial entre el Gobierno provincial y los sectores que representan a los docentes. SUTEF planteará que a partir del decreto nacional que estableció un salario básico nacional docente de 11.400 pesos “se debe pagar el 100% de zona sobre todos los ítems remunerativos del salario, por lo cual el salario inicial de un docente fueguino debiera estar en 22.800 pesos si se cumple con lo que está establecido”, dijo la dirigente Verónica Andino.

Andino se refirió a las expectativas del sector ante la nueva mesa salarial que se realizará mañana con el Gobierno, la tercera desde el inicio del año y en la que todavía no se ha logrado ningún acuerdo.

“Nosotros desde la primera reunión que fue el 1 de marzo, planteamos qué es lo que debería hacer el Gobierno por lo menos en primera instancia, que es cumplir con la ley y a partir de eso poder continuar la discusión respecto al aumento del costo de vida y lo relegados que vienen los salarios de años anteriores por las faltas de recomposición”, afirmó.

En relación a esa presentación que realizó el sector, Andino afirmó que “no hemos tenido ninguna respuesta, tampoco en la reunión del día 15 la semana pasada, quince días después de la reunión anterior y ahora tenemos la próxima mesa el día de mañana, hasta ahora el Gobierno no ha traído ninguna oferta para discutir, ninguna propuesta, ni en relación a la presentación que hicimos ni para recomponer el salario que es absolutamente necesario”.

Además reprochó que “esto no es una paritaria, nosotros lo aclaramos, no porque lo digamos nosotros sino porque no está aplicado dentro de la Ley de Paritarias de la Provincia que tiene condiciones muy claras de funcionamiento y no se están cumpliendo, por lo tanto no es una paritaria sino una mesa salarial”.

“De todos modos a esa mesa el Gobierno hasta ahora no ha traído ninguna propuesta, ni tampoco ha dado respuesta al pedido que nosotros hemos hecho”, añadió.

En este sentido recordó que “a partir del decreto nacional que se firmó en enero se estableció un salario básico nacional docente, cuyo monto es de 11.400 pesos, por lo tanto nosotros en la provincia por imperio de la Ley 922 que fue un logro de la organización, se debe pagar el 100% de zona sobre todos los ítems remunerativos del salario, por lo cual los 11.400 pesos con el 100% de zona hacen que el salario inicial de un docente fueguino debiera estar en 22.800 pesos si se cumple con lo que está establecido”.

“No es un pedido, es una exigencia de cumplir con la ley y a partir de ahí poder continuar con la discusión”, dijo la dirigente docente.