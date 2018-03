Pablo Ernaga quedó tercero en Malvinas

RIO GRANDE.- El pasado domingo se disputó la 14ta. Edición del Maratón de Port Stanley (Puerto Argentino), en las islas Malvinas. Allí participó el fondista riograndense Pablo Ernaga, quien se ubicó tercero en la general de la prueba de 42,195 kilómetros, la más austral de su tipo incluido en el calendario de la AIMS (la Asociación Mundial de maratones y pruebas de calle).

“Hubo un gran nivel, y también mucho viento. Quedé tercero, iba 1º hasta el km. 30. Ganó un argentino, 2º fue un inglés, y yo completé el podio, después entró un africano y un atleta de Haití. La verdad he dejado muchas cosas de lado, y entregué todo, muy feliz por entregarle a los excombatientes estos dos podios argentinos. No me faltó mucho para ganar, el año que viene voy a entrenar y seguir para poder intentar ganar, ese es mi sueño”, indicó el repersente de Camioneros y de ARADAV en su cuenta de facebook.

“Me queda agradecer a todos por los mensajes; a mi entrenador Manuel Guerrero, a mi familia, al Sindicato de Camioneros -de la mano de Abel Velásquez- al gimnasio perfil, a ARADAV, al doctor Marcelo Nogales, al kinesiólogo Iván Guzmán, a la legisladora Myriam Martínez, a la Secretaria de Deportes de la provincia, a la Agencia Municipal de Deportes”, enumeró el deportista de 31 años, quien marcó un tiempo cercano a las 2 horas y 48 minutos. “Gracias mi mujer Paola Agüero, que me acompañó en todo momento”.

En cuanto a la prueba en sí, detalló que fue en punta hasta el kilómetro 30, “después me acalambré, seguramente por haber tirado solo”. También apuntó a un cambio en el recorrido del circuito que le trajo inconvenientes. El fin de semana estará de regreso en la ciudad, para correr el 1º de abril la Gesta de Malvinas, y prepararse para alguna prueba de 5.000 ó 10.000 metros en pista, en Mar del Plata o Buenos Aires.

El ganador

El primer puesto lo ocupó Facundo Reales, con 2:42. “Buscaba 2:35, era mi debut en maratón, pero fue imposible por el viento. Corrimos un poco más, mi reloj dio un poco menos de 43 kilómetros.

Representó al municipio de Lanús, el año pasado corrí por primera vez la media, hice 1:12:02, voy a buscar acercarme a 1:10, en realidad soy corredor de 10 kilómetros, tengo 32 años y desde 2013 me dedico al atletismo, aunque desde los 5 años practico deportes”.

Ernaga y Reales compitieron en los 15 Kilómetros Montagne, en noviembre de 2017m, en Buenos Aires: el fueguino arribó 3º, y 15” después lo hizo el del Gran Buenos Aires.

“También corro para MC Running, de Merlo; y estoy federado para FcMax, de la capital”.

De esta forma, el récord sigue en poder de Pedro Luis Gómez, con 2:31:46, desde 2017.

Para el domingo

Entretanto, hasta el jueves 22 (de 18:00 a 21:00), ARADAV anotará en el Centro Deportivo Municipal para su prueba 8º Aniversario, a disputarse el domingo 25, y reservada para los senior, nacidos hasta 1988. El valor de la inscripción es de $ 100 ($ 50 para socios de ARADAV).