Mañana se realizará el lanzamiento oficial de la competencia

RIO GRANDE.- La prueba de motociclismo enduro mas importante de toda la Patagonia, la Vuelta a la Tierra del Fuego, tendrá su lanzamiento oficial esta noche pensando en lo que será ya la fecha de largada del próximo 30 de marzo.

El evento formal será mañana lunes a partir de las 20:00 en las instalaciones del salón de usos múltiples del Grande Hotel (Echelaine 251), y allí, como siempre, se aprovechará la oportunidad para se presentar algunas particularidades que tendrá esta edición, como así también se expondrá un video, se hará entrega de los Reglamentos y Cronogramas, y ademas se realizará la presentación de los encargados de la fiscalización y seguro de la competencia que este año se correrá los días 29, 30 y 31 de marzo.

Como sucede todos los años, la competencia, que lleva el apoyo del Municipio de la ciudad y también del Gobierno provincial, que es organizada por la gente del Moto Club Río Grande, tendrá su lanzamiento oficial unos días antes de la largada y se realizará una charla abierta a los pilotos para evacuar las dudas más importantes.

Este año visitarán la provincia para participar de la competencia, el campeón argentino de enduro, el salteño Nicolás Kútulas (Husqvarna Lelli-Factory Race-Radikal Racing) y el siete veces campeón riojano de enduro Diego Llanos de 23 años (Beta Argentina-Factory Race-Radikal Racing), ganador de la última edición del Transmontaña en la provincia de Tucumán.

Además se confirmó la llegada del piloto italiano Mateo Cavallo (de 23 años), quien fue ganador junto con el propio Llanos del Transmontaña del año pasado y que representa a la firma Beta Motor Argentina.

Por último también está asegurada la presencia del piloto cordobés Daniel Mazzucco, quien fue seis veces consecutivas campeón argentino de Cross Country en la categoría quads 4×4 y corredor del Dakar desde el 2010. Una verdadera eminencia en los ATV.

Cuando restan once días para el inicio de la competencia mas importante del motociclismo fueguino, los preparativos en el ambiente comienzan a aumentar y las ansias de los pilotos comienzan a verse de manifiesto en las calles de nuestra ciudad.

La Vuelta a la Tierra del Fuego es una competencia que atrae y que motiva a la gran mayoría de los motociclistas y, sin dudas, es una prueba que nadie se la quiere perder. Desde los mas jóvenes hasta los mas entrados en años, desde los inexpertos hasta los mas avezados pilotos, desde los locales hasta los foráneos… nadie se la quiere perder.

Inscripciones definitivas

Existe una oportunidad mas para inscribirse, para aquellos rezagados que aun no saben si van a correr o no les llegan los repuestos y no tienen la moto lista. El tercer periodo de inscripción será desde el miércoles 21 de marzo al viernes 23 de marzo, pero el costo del mismo será de cinco mil cuatrocientos pesos ($5400) para los socios y de seis mil cuatrocientos pesos ($6400) para los no socios.

Para todos los participantes de la competencia, las inscripciones serán vía correo electrónico y no se aceptarán pedidos fuera de las fechas pautadas. Los pilotos que deseen participar de la competencia deberán completar todas las planillas que se encuentran en la página oficial del Moto Club Río Grande, ya que la inscripción para todos será “on line” (www.mcrg.com.ar). Y además, deberán descargar la aplicación oficial de la VTDF desde el AppStore o GooglePlay y completar todos los campos que se encuentran en inscripción.

Curso de RCP

La Ordenanza 3626/17 postula que todos los competidores de deportes de alto riesgo deben realizar el curso de RCP para poder competir. Siendo la carrera de la VTDF una competencia de alto riesgo y pertenecer a la jurisdicción de Río Grande donde está en vigencia esta Ordenanza, el Moto Club logró gestionar Jornadas Especiales para la realización del curso totalmente gratuitas. Aquellos pilotos que ya realizaron el curso, no deben volver a hacerlo.

Las jornadas serán en nuestra ciudad, del martes 20 al jueves 22 en el Centro Deportivo, en el horario de 18:00 a 20:00; mientras que en Tolhuin el curso se dictará el viernes 23 de 16:30 a 18:30 horas en el anexo chico del Polideportivo. Asimismo en Ushuaia, las capacitaciones se brindarán el martes 20 y el jueves 22 de 16:30 a 18:30 en el salón de Defensa Civil.