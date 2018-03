Las Aguilas viaja a Europa invicto y más puntero que nunca

Las Aguilas sigue volando alto en el torneo Final de Rugby, esta vez derrotó a Río Grande por 19 a 8 y si bien no alcanzó el punto bonus, se mantuvo como líder e invicto de la competencia y de la cual lo mantendrá ausente por dos semanas debido una minigira de 15 días que realizará por Europa. También ganaron Universitario y Ushuaia Rugby Club.

RIO GRANDE.- El sábado por la tarde se desarrolló la quinta fecha de la primera fase del Torneo Final de Rugby en Primera División, y en el cotejo sobresaliente de la jornada, Las Aguilas derrotó en condición de visitante al Río Grande Rugby & Hockey Club por 19 a 8 y de esta manera no sólo mantuvo su condición de invicto, sino que viaje muy tranquilo a Europa sabiendo que es el cómodo puntero del campeonato.

Los orientados por Jorge Caldelari ya han dejado atrás a los otros tres elencos grandes de la provincia, Ushuaia RC, Universitario y ahora el Verde, y desde el miércoles estará emprendiendo su tour por el Viejo Continente donde jugará cuatro cotejos a lo largo de quince días ante elencos de España y Francia. La primera parada será en Madrid, luego dos cotejos en Brive para culminar el periplo en París.

Mucho público se dio cita a la cancha del Verde para ver en acción al líder e invicto de la competición, y aprovechando el viento a su favor en la primera etapa, el conjunto Fucsia arrinconó a su adversario en su campo y a partir de allí comenzó a ejercer el dominio con sus delanteros, hoy el máximo potencial que tiene el conjunto capitalino.

Pese al dominio territorial y de monopolio de la guinda, le costó muchísimo vulnerar la defensa de los dueños de casa, hasta que al minuto 17 una desinteligencia en las marcas le permitió a Las Aguilas desplegar su línea, la pelota llegó a poder de Jaime Vargas como wing y tras correr por la línea, tomó la última marca para habilitar por adentro a un compañero y cuando éste estaba a punto de llegar al ingoal, decidió realizar un pase extra a un compañero que llegaba como apoyo e inexplicablemente éste cometió knock on cuando ninguno de los dos tenía rivales por delante; la pelota se fue para adelante quizás porque el último receptor no esperaba ese pase extra.

Pero un minuto después, recuperaron una pelota por infracción del rival, fueron al line, ganaron el salto y armaron un maul que los depositó en la zona prometida para que Bruno Pani apoyase el primer try del cotejo, el cual no fue convertido por lo que el elenco ushuaiense se puso 5 a 0 arriba.

A Río Grande le costó mucho avanzar en el terreno rival, sobre todo porque no contó con pelotas limpias para poder atacar con sus backs, aunque cuando las tuvo inquietó en cierta manera al rival pero en una sola oportunidad quedaron de cara al try, aunque con la amonestación que sufrió Walter Kohan que lo obligó a salir del terreno de juego por 10 minutos, el anfitrión se tuvo que dedicar solo a defender su ingoal.

Sobre los 27 minutos llegó la segunda conquista de Las Aguilas y casi con el mismo sistema que en la anotación anterior; line out sobre los quince metros finales del rival, ganan el line out y esta vez el medio scrum habilita pegado a la formación a Bruno Pani para que anote su segunda conquista y aprovechando la buena patada de Exequiel Magni, el Fucsia se adelantó 12-0 en el tablero.

A poco del cierre de los primeros cuarenta minutos, Las Aguilas se quedó por un instante con un hombre menos por amonestación de su medio scrum Sebastián Saulig, mientras que instantes después, lo mismo ocurrió con Cristian García por realizar un tackle peligroso, y cuando no le quedaban casi segundos al primer tiempo, Las Aguilas contó con un penal a 5 metros, pidió scrum, esa formación no prosperó aunque le volvieron a pitar penal a su favor aunque esta vez el Fucsia decidió jugar la pelota y después del segundo ruck, el que levantó la pelota fue el pilar César Fernández y éste sí logró apoyar un nuevo try para su equipo, que gracias a la conversión de Magni se fueron al descanso ganando 19 a 0.

Cambió pero no le alcanzó

El complemento tuvo a un equipo local más decidido a buscar el partido, todos los errores que había cometido en la primera etapa como dejar sin apoyo al hombre que lograba quebrar la línea de ventaja lo solucionó y con las patadas tácticas de Walter Kohan colocando la pelota a las espaldas de los backs, el Verde quiso arrinconar a su adversario.

Pero tras diez minutos de jugar en terreno rival, Las Aguilas abandonó su zona por infracciones del rival, y porque volvieron a cerrar el juego con sus delanteros, y el maul fue un arma casi decisiva a la hora de ganar terreno, y cuando la visita volvió a golpear la puerta del try, sacaron sucia la pelota, y cuando quisieron corregir la presión del rival fue tanta que el Paragua Kohan logró interceptar una pelota en sus propias 25 yardas y tras correr toda la cancha, apoyó cerca de la bandera para dejar el marcador 5-19.

Entre el minuto 16 y el 24, el partido se planchó, ya no hubo continuidad en las fases, hubo muchas imprecisiones y el mismo se tornó aburrido y esa falta de continuidad favoreció a los capitalinos quienes poca veces sufrieron los embates del rival.

Sobre los 29’, Río Grande contó con un penal frente a los palos, a unos 27 metros y en vez de buscar el line out cerca del ingoal para apoyar un nuevo try, se decidieron por pedir palos y Walter Kohan acertó la para para darle tres puntos más al dueño de casa pero que poco varió en el resultaod final.

Ushuaia RC vapuleó a Colegio

En un encuentro muy esperado por la parcialidad colegial debido a los buenos resultados cosechados en el arranque del Clausura 2018, el multicampeón tricolor sacó pecho y demostró su jerarquía en cada pelota.

Aprovechando las oportunidades para traducirlas en puntos y hacer sentir la brecha que aún existe entre ambos planteles superiores, los de Alcides Acosta iniciaron 3-0 gracias a un penal a los dos minutos de Cristian Mansilla.

Casi de inmediato, Patricio Alonso se cortó por el centro del campo y luego de recorrer 30 metros, la ovalada llegó a Antón que no tuvo obstáculos para ampliar a 13-0 con la conversión y un penal más de Mansilla.

Jairo Ríos desvirgó el tanteador para los dueños de casa con un penal y metió otros dos para llegar a los 30’ de la etapa inicial con el 13-9. No obstante, Antón sumó su segunda conquista a los 37’ con conversión de Mansilla, mientras que a los 41’ fue Santiago “Chicho” Romero quien estampó cifras definitivas para irnos al descanso (25-9).

En el complemento todo fue del URC, que dejó en cero a su rival. Antón por duplicado a los 10 y 23 minutos amplió la ventaja que Joaquín Alzogaray se iba a encargar de ampliar con tres tries a los 17’, 27’ y 35’ respectivamente.

Cuatro conversiones de cinco clavó Mansilla, antes de que Genaro Romero intervenga por última vez el ingoal de Colegio -conversión adentro- para el 65-9 definitivo.

Universitario aplastó a Turú Rugby Club

En el otro juego disputado en la ciudad de Río Grande, el primer elenco de Universitario goleó a Turú Rugby Club por 120 a 0 donde Rodrigo Cerezo con cuatro conquista fue el hombre try de la jornada y en donde Jonathan Girons tuvo una buena tarde acertando las conversiones. Con esta victoria, Uni se recuperó de la caída de la semana pasada ante Las Aguilas y sigue en la puja con Ushuaia Rugby Club por alcanzar el segundo lugar en la primera fase y acceder directamente a las semifinales del torneo, además de asegurar la localía en esa instancia. La próxima fecha se jugará el clásico riograndense entre el Verde y Uni.

RUGBY

Primer triunfo de Jaguares

BUENOS AIRES.- Los Jaguares cambiaron la imagen de las fechas iniciales del Súper Rugby, tuvieron contundencia en la etapa inicial y contra Waratahs lograron una victoria para empezar a creer. Fue 38-28, sin bonus, por ese try en el final de Folau. Pero hubo muchas cosas positivas para trabajar en la semana e ir a buscar otros cuatro puntos contra Reds, el próximo sábado en Vélez.

20 segundos tardó Emiliano Boffelli en apoyar el primer try de Jaguares. De salida, los argentinos recuperaron la pelota, hicieron los pases en los momentos justos y el rosarino fue inalcanzable. El envión siguió y a los 11 minutos, otra vez el ex Duendes marcó, tras una buena jugada de los backs. Solidez en el pack tanto en line como scrum, un Agustín Creevy descomunal, y todos enchufados, dejaban opacados a los Waratahs, con todas sus figuras de los Wallabies.

A diferencia de la semana pasada, cada vez que los dirigidos por Mario Ledesma llegaban apoyaban. De primera fase llegó la conquista de Joaquín Tuculet, otro que subió el nivel en este partido. Y después, Nicolás Sánchez, que condujo como tanto querían Nicolás Fernández Miranda y staff, se sumó a la ola de tries.

En el complemento no tuvieron la misma intensidad. Los aussies mejoraron y tuvieron la posesión de la pelota, aunque les costó lastimar a los argentinos. Rona achicó las diferencias y después pasaron más de 25 minutos para que se vuelva a modificar el tanteador. Y fue Matías Orlando, después de muy buenos scrums en 22 rivales, el que facturó.

Solo quedará en el debe ese mal final, en el que Waratahs le sacó el bonus por los tries de Palmer y Folau. Pero fue una noche para ilusionarse. Para creer que pueden crecer mucho más. Se viene Reds y habrá otra oportunidad de mostrar esta levantada después de tres derrotas que dolieron.