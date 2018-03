Las Aguilas parte rumbo a Europa para hacer historia

RIO GRANDE.- En la tarde hoy estará partiendo rumbo a Madrid, el plantel superior de Rugby de Las Aguilas, el conjunto capitalino que marcha puntero del actual certamen Final en primera división. El conjunto Fucsia jugará entre tres a cuatro partidos en 10 días.

Esta es la segunda vez que Las Aguilas toma la determinación de realizar una gira por el exterior, la anterior fue mucho más extensa cuando en 2008 visitó Sudáfrica y conoció en carne propia lo duro que es el juego en aquella parte del Mundo. De esta manera se suma a la experiencia que también ha realizado su eterno rival, Ushuaia Rugby Club, quien visitó España, Italia y Estados Unidos.

Desde mediados del año pasado desde el regreso de Jorge Caldelari como head coach, la intención era motivar a que varios jugadores del club retornen a la actividad, y qué mejor que planificar una gira para lograrlo, y ese fue el incentivo para lograr el viaje.

El primer juego de Las Aguilas será el sábado a la tarde el Campo Municipal de Rugby de Alcalá de Henares donde se medirá ante el conjunto de Alcobedas RC, elenco del mismo nivel que el plantel fueguino, mientras que los dos restantes se jugarán en la ciudad francesa de Brive y un cuarto a confirmar aún en París.

Lamentablemente para ellos, la Unión de Rugby de Tierra del Fuego no los consideró, puso la responsabilidad en los clubes que debe enfrentar en las próximas fechas y como no hubo acuerdo con estos, al Fucsia se le darán por perdidos los dos próximos juegos del certamen final, algo que no se puede entender por más apretada que esté la agenda 2018.

El plantel

Los jugadores elegidos para esta oportunidad son los siguientes: Hernán Emiliano Argüello Bariffuzza, Matías Nicolás Caligaris, Mariano Gabriel Carava López, Gonzalo Cichero, Ramiro Cofreces, Facundo Maximiliano Ercole, César Fernández, Alberto Fabián Figueredo, Federico Diego Giuliano, Matías Maximiliano Gorosito, Damián Alejandro Valero, Agustín Villafañe Bustamante.

Matías Leonel Heredia, Emmanuel Andrés Ibañez, Sebastián Ariel Katzman, Ricardo Nahuel Ledesma Gelmi, Ezequiel Alejandro López, Luciano Javier Martínez, Bruno Sebastián Pani, Francisco Jesús Paranza, Mariano Alejandro Paredes, Juan Manuel Romero, Guido Adrián Simonetti, Germán Oscar Thompson, Jaime Esteban Vargas, Aníbal Antonio Viscido Castro.

Cuerpo técnico: Jorge Dante Caldelari, Franco Sebastián Pani, Federico Sciurano, Carlos Daniel Leonardi, Esteban Eduardo Moscoso, Eloy Guillermo Flaherty y Claudio Francisco de la Torre.