“En la provincia hay casos de mujeres que fueron procesadas por abortar”, advierten desde La Hoguera

Ingrid Lagos Cartes es integrante de la organización feminista La Hoguera. Cuál es el reclamo para este jueves 8 de marzo. Qué pasa con los métodos anticonceptivos de emergencia, la aplicación de los protocolos en casos de abuso y la judicialización de mujeres que optaron por la interrupción del embarazo.

RIO GRANDE.- La Hoguera es una organización feminista de Tierra del Fuego que forma parte de socorristas en red y es parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la organización han acompañado por lo menos a tres mujeres que fueron procesadas con la acusación de interrupción del embarazo. Además, desde su sitio en Facebook, denunciaron que en la provincia no se respeta el acceso a la anticoncepción de emergencia.

“En Argentina desde 1921 existe el ILE, que es la Interrupción Legal del Embarazo, con tres causales: que es cuando hay riesgo de vida para la madre, riesgo de vida para el niño o abusos. Lo que se está presentando hoy, por séptima vez, es el IVE, la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, diferenció Lagos Cartes.

Uno de los principales planteos de las organizaciones que piden el aborto legal es el acceso a la información y el acompañamiento de todo el aparato del Estado, especialmente desde la Salud Pública: desde lo judicial, que no sea punible una mujer por abortar; que la mujer que decide abortar pueda acceder a la correcta información en las instituciones de salud llegada la situación y que sea atendida como una paciente con todas las normas de higiene correspondientes a un procedimiento médico.

“Hoy hay muchas formas de abortar que no tienen que ver con una intervención quirúrgica. Por eso, mayormente en el hospital, cuando tienen que interrumpir un embarazo, recurren a una solución medicamentosa. En muchos casos dependiendo de la cantidad de semanas y de la salud de la mujer”, explicó Ingrid Lagos.

Manifestó que la organización fue parte integrante de la campaña por la ley del parto respetado en la provincia de Tierra del Fuego; “en oposición a lo que dicen las organizaciones pro vida, nosotras defendemos la vida de la mujer. Desde lo que tiene que ver con las personas, con la mujer ya nacida. Y lo mismo sucede al momento de interrumpir un embarazo ‘¿Quiero hacerlo quirúrgicamente? No, ¿hay otra posibilidad? Sí’. Bueno, elijo esa otra posibilidad”, dijo.

Y agregó: “Las socorristas en red lo que hacemos es dar información. Sobre todo, porque muchas mujeres no comprenden que tienen un derecho legal de interrumpir el embarazo. Entonces lo que tratamos de evitar es que caigan en este camino de la clandestinidad, que ya varias han caído. Nosotras hemos defendido a mujeres que fueron judicializadas por aborto”.

Ingrid reconoció que si bien hay mujeres con mucho miedo, es en realidad porque no comprenden y necesitan información para saber cómo es la decisión que van a tomar. “Y nosotras no intervenimos, sólo cuando nos piden información se la damos. No les decimos qué es lo que tienen que hacer. Y en eso somos totalmente opuestas a lo que hace el Estado, porque te obliga a hacer o no hacer algo”, argumentó Lagos Cartes.

También aseguró la militante feminista que entre las mujeres, muchas tienen muy clara su decisión, que no es verdad que exista un solo tipo de mujer que aborta: “Encontramos mujeres de diferentes situaciones, diferentes edades. Hay como un pensamiento que sostiene ‘las mujeres abortan porque se les da la gana y no usan métodos anticonceptivos. Y no, aborta una chica que está en la escuela y que fue a tener relaciones; que por no cuidarse o porque falló el método anticonceptivo quedó embarazada. Y ella no quiere ser mamá. Ella quiso tener relaciones sexuales. Lo que ella quiso de su cuerpo, con su cuerpo es el goce, no ser madre. Esas chicas que están estudiando, que tienen un futuro y que tienen ya marcado qué es lo que quieren en su vida, interrumpen ese embarazo. Las que pueden interrumpirlo, porque no tienen el peso de la familia, la carga de los prejuicios. Entonces ellas deciden. Y una mujer adulta, que también tiene un proyecto de vida, que ya tuvo la posibilidad de tener hijos, también toma esa decisión. En algún momento esa situación se da, o se da por lo menos la inquietud de saber qué pasaría si se diera. Entonces se trata de un proyecto de vida, tanto de una chica con total desconocimiento como de una mujer adulta que ya logró hacer su vida, tener un hijo, dos o no tener ninguno, y no quiere que esta situación cambie todo eso”, ejemplificó Ingrid.

Entre las denuncias que La Hoguera realizó en un informe publicado en su página de Facebook, además, figuran el incumplimiento de los protocolos de emergencia para interrupción de embarazos contemplado por la ley, y la falta de acceso a la anticoncepción de emergencia: “Lamentablemente, esto no sucede, y no sólo en Tierra del Fuego, no sucede en el país. Porque una mujer que acude al médico y le dice que fue abusada, tiene que ser atendida lo más urgente posible. No necesita denunciar, no necesita que venga un médico a decirle si está segura de lo que va a hacer, no necesita que el médico le diga ‘porque soy católico no lo voy hacer’. Lo que necesita es que la Salud le dé la solución a su problema. Una persona que fue abusada, ya fue violentada, no necesita que las instituciones también la violenten, mucho menos las de la salud. En Tierra del Fuego ya pasamos por dos casos, y ahora estamos pasando por uno, que es el procesamiento de Ramona, y tenemos mujeres procesadas en todo el país”, sostuvo la mujer.

El caso Natalia

Ingrid, por otra parte, recordó el caso citado en el informe que La Hoguera publicó en su página de Facebook, acerca de Natalia, una mujer fueguina víctima de violencia intrafamiliar que quedó embarazada como consecuencia de actos de violencia sexual por parte de su pareja. Su caso se encuadraba dentro de la causal violación. Natalia se sometió a un aborto en el circuito clandestino, por temor a la persecución penal y enfrentó un proceso penal durante seis años hasta su absolución, en 2015.

En cuanto a la anticoncepción de emergencia, Ingrid reconoció que muchas de las farmacias, y la gente en general sigue considerando que la pastilla es abortiva, contrariamente a lo que determinó la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que hay casos de mujeres que fueron denunciadas a la Policía por solicitarla.

Si se respetara el ESI, las chicas sabrían que a partir de los 14 años, en un hospital público y en un periférico, tienen derecho a ir por la pastilla de emergencia. Si tuvieran medicación sexual correcta las chicas sabrían que menstruar es un acto natural de nuestro organismo, tampoco saben que sólo son fértiles 10 días al mes aproximadamente. No se habla de que uno pone en juego el cuerpo con las pastillas anticonceptivas y los hombres sin embargo no se hacen la vasectomía, que lleva 10 minutos. Ni hablar de que no está legislado que un hombre vaya preso por abandonar un niño, pero sí está legislado que una mujer sea castigada por decidir no tenerlo”, concluyó Ingrid.