Emilio Pavlov no tuvo mayores complicaciones para ganar

RIO GRANDE.- No dejó nada para los demás. Lo del ushuaiense Emilio Pavlov (Chevrolet Celta) fue realmente contundente. El piloto capitalino ganó de punta a punta la final de la Clase 2 Inyección y no dio chances a que nadie pueda arrebatarle esa posición, en una carrera disputada ayer por la tarde en el autódromo “Carlos Romero” de Tolhuin y correspondiente a la primera fecha de la temporada 2018 de la novel divisional.

Con el mismo auto que se presentó y brilló en la última fecha del año pasado, el veloz Pavlov encaró la primera fecha y no solo se impuso en la final, sino además se quedó con el mejor registro en las pruebas de clasificación (se llevó la pole) y la victoria en la serie, ambas conseguidas en la tarde del sábado.

A bordo de su Celta gris, Pavlov empleó un tiempo total de 18 minutos, 39 segundos y 434 milésimas, para completar los 21 giros de la final, aventajando en la pista a Mauro Arrieta (Chevrolet Corsa), y a Marcos Audisio (Chevrolet Celta), quienes completaron el podio de esta interesante divisional.

Mas atrás se ubicaron, Miguel Medina (Chevrolet Corsa), Mariano Falcone (VW Gol), Diego Muñoz (VW Gol), Lucas Vera (Ford Ka), Emiliano Cruciani (Chevrolet Corsa) y Nicolás Rega (Chevrolet Corsa) entre los primeros puestos de la primera presentación de la Clase 2 Inyección.

En la final Pavlov tomó la punta desde el comienzo, y no la abandonó hasta el término de la prueba. El ushuaiense dominó en las primeras vueltas ante el asedio de Mauro Arrieta, Mariano Falcone y Emiliano Cruciani, pero a medida que fueron pasando las vueltas, el puntero se fue consolidando solo adelante.

Promediando la prueba, Pavlov y Arrieta se cortaron solos adelante, mientras que atrás se vivía un interesante duelo entre Emiliano Cruciani, Marcos Audisio y Nico Rega, quienes giraron a muy buen ritmo y peleaban por un lugar en el podio; en tanto que Falcone sufría un despiste y quedaba al fondo de la fila.

En el tramo final, el ingreso del Pace Car le puso un poco de emoción a la competencia, porque renovaba las chances para todos, pero Pavlov se mantuvo sin errores y redondeó de manera impecable un gran triunfo; mientras que en el segundo lugar finalizó Mauro Arrieta de buena producción y tercero llegó el pibe Marcos Audisio que aprovechó el toque entre Cruciani y Rega para subirse al podio.

Clasificación Final – Clase 2 Inyección

Pos. Nº Peña / Piloto Auto

1º 6-Peña Yagan Racing (Emilio Pavlov) Chevrolet Celta 18:39.434

2º 2-Mauro Arrieta Chevrolet Celta 18:40.916

3º 16-Peña Audisio (Marcos Audisio) Chevrolet Celta 18:41.639

4º 39-Peña Chili (Miguel Medina) Chevrolet Corsa 18:46.626

5º 5-Peña El Nihuil (Mariano Falcone) VW Gol 18:52.412

6º 15-Peña Muñoz (Diego Muñoz) VW Gol 18:57.246

7º 14-Peña Repuestos El Porvenir (Lucas Vera) Ford Ka 18:57.381

8º 25-Peña Rojas (Ignacio Rojas) Fiat Uno 18:52.071 -1v

9º 17-Peña Lola (Nicolás Rega) Chevrolet Corsa 16:49.897 -2v

10º 10-Peña Viola (Roberto Viola) Chevrolet Corsa 10:39.036 -7v

11º 4-Peña Cruciani (Emiliano Cruciani) Chevrolet Corsa 16:49.720