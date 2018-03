“El tiempo de los niños y niñas no es igual al tiempo de los adultos”, reclaman los padres

Los padres de más de 20 niños con necesidades especiales están desesperados. Estos niños y niños, con diferentes patologías, concurren a la Escuela Especial 2, al jardín maternal y al área de estimulación temprana. Tanto en la Escuela 2 como en las sedes donde los profesionales realizan tareas de integración y acompañamiento, los cargos solicitados al Ministerio de Educación desde octubre del año pasado, siguen faltando.

RIO GRANDE.- Unos 20 padres y madres de niños perjudicados por la demora en contratar profesionales docentes para las salas de jardín y otros servicios de la Escuela Especial N°2, presentaron el lunes una carta dirigida al ministro Diego Romero. Además de pedir una reunión para explicarle personalmente las diversas situaciones, también reclaman la incorporación de maestras integradoras para la sala de 3 años, docentes para la sala maternal (2 años en adelante), y horas cátedra del personal terapéutico.

Las patologías de los niños son diversas, y algunos de ellos ya están en la institución desde años anteriores. Otros fueron integrándose a salitas de jardines de infantes, pero siguen necesitando de los docentes integradores, que tampoco tienen.

En este reclamo somos como 20 papás que hicimos la nota el día viernes para poder conversar en persona con el Ministro de Educación; cosa que aún no hemos tenido una respuesta favorable ya que el mismo día que se presentó no hemos tenido noticia aún de nada. Porque a los profesionales se les quitaron cargas horarias por lo que el Servicio de Estimulación Temprana esta sólo atendiendo por la mañana hasta las 14:00. No funciona como el año pasado que tenía profesionales a la tarde también. Y son varios los niños que necesitan el servicio, si entre el maternal y los más pequeños deben ser más de 50”, explicó Andrea Lioren, una de las mamás.

En la escuela les dijeron que todos los pasos a seguir de parte de la institución ya estaban cumplidos. Desde octubre del año anterior se le informó al Ministerio de Educación cuál era la proyección para este año, en cuanto a la necesidad de docentes y horas cátedra para atender a todos los niños, además de los ingresantes. Desde la institución tenían entendido también que los niños de sala de 3 tendrían que haber tenido su maestra acompañante desde hace una semana ya, demora que aún no tiene explicación alguna.

“Mi hija es egresada del maternal y hoy por hoy, no tiene su sesión de fonoaudióloga ni su maestra acompañante que tenía que tener a comienzo de su jardín. Ella tuvo un retraso en el habla y tiene también una pubertad precoz, por lo que me derivaron del hospital a esta institución”, explicó la mujer.

“A mis contactos que me ayuden a difundir. La verdad que me siento muy angustiada a veces no puedo entender y quisiera que me expliquen cómo se le puede negar la posibilidad de aprender o de sociabilizar a niños con capacidades diferentes, que la pelean todos los días para poder aprender. Hablo de todos esos cargos de la escuela especial N°2 en el área de estimulación temprana y los de inclusión escolar”, escribió sobre el mismo problema Karina Colombo, mamá de Bautista, en su página de Facebook.

Eva Saucedo es otra de las afectadas, junto a su hijo Faustino: “Él empezó hace dos años ya, y en ese momento también había problemas de espacio. O sea, no tienen espacio para los pequeños y para cubrir sus necesidades en casos de chicos con problema motriz. Ese es el gran problema de los docentes, no tener suficientes espacio para ellos. Y en la escuela siempre están peleando también por mas cargos para las seños”, explicó Eva.

Este año, Faustino comenzó a cursar en sala de 3 años en el jardín 27 del Austral. Y ahí también se encontró con cargos que faltan en distintas salas. “A lo que vamos los padres, es por qué el Ministro no nos atiende personalmente a los padres que estamos en esto. Nadie explica nada. Faltan docente especiales, en todos los cursos con niños integrados”, siguió diciendo la mamá.

Y agregó: “Hoy justo hablé con la seño y me dice que él, por ahí se pierde en lo que están haciendo con los demás niños y se va del juego. Y es ahí donde tiene que trabajar la integradora, para que él no se pierda el mismo juego de los demás niños. Yo lo tengo que integrar igual. Pero además en su sala son 3, dos varones y una niña que están sin integradora. Hay otro niño además, en sala de 4”.

“Lo que queremos que el Ministro nos atienda a los padres, que él escuche de voz propia el gran problema que pasamos los papis de chicos especiales, pero todavía no hay novedad. Sí sabemos que se recibió la nota, pero nada aun de respuesta. Y pasan los meses volando. Mi nene sigue yendo a terapia, fonoaudióloga, músico terapéutico y a un profe de motricidad. En la escuela especial”, detalló Eva.

Karina, en su Facebook, expresaba también su frustración: “Después me vienen a hablar de Derechos Humanos y de un montón de cosas más, dónde quedan los derechos de nuestro niños de 0 a 4 años, que no pueden asistir a jardines comunes. Los dejamos afuera de la educación hasta nuevo aviso. Qué tristeza la verdad. Al Ministro de Educación le pregunto, si él tiene idea de cuánto la peleamos las mamás o papás todos los días para que ellos estén bien y aprendan y no se sientan discriminados. Porque esto se llama así, no les están dando la posibilidad, se las están sacando”.

”Nosotros sólo queremos que nos reciba el Ministro a los papás de especial. Qué sepa las cosas que pasamos todos los días. Y que nos den una solución para estos niños que están y los niños que necesitan ingresar a la sala maternal. Un lugar para ellos, que son inofensivos, que necesitan su lugar”, recalcó Eva.

Finalmente, Adriana, que también tiene un niño con retraso madurativo, expresó: “Por eso luchamos por este servicio porque hay casos que son más severos y necesitan de estos profesionales. Además, recurrimos a los medios porque, como nos dijo una profe, ‘el tiempo de los niños y niñas no es igual al tiempo de los adultos. Y ellos lo necesitan ahora no meses después”.