El licenciado Sergio Verón, dará hoy una charla abierta a la comunidad

La visita del licenciado en Kinesiología, especialista en deporte y control de peso, Sergio Verón brindará hoy una charla abierta a la comunidad. Los temas abarcarán obesidad, sobrepeso, sedentarismo, y la mala alimentación infantil con sus consecuencias. La visita forma parte de la inauguración de la nueva sucursal Dieta Club, que abrirá sus puertas la semana próxima.

RIO GRANDE.- El especialista en control de peso, Sergio Verón visita nuevamente Tierra del Fuego. Esta vez estará brindando dos charlas en el Centro Cultural Alem. A las las 16 horas, la disertación es abierta a la comunidad, y a las 18 horas, hablará para profesionales (de la salud, del deporte, etc). Verón, es invitado por Dieta Club Río Grande, que comenzará a atender la próxima semana en Thorne 756.

“No todos los obesos son iguales. Tenés muchos factores que influyen en la situación de una persona con sobrepeso y obesidad. Por eso es también necesario, hacer un abordaje desde múltiples lugares. Acá, en el equipo de Dieta Club, vas a encontrar nutricionistas, profes de Educación Física, Esteticista, Psicóloga, todo en un solo lugar”, explicó Verón.

El profesional, recalcó que la obesidad es una enfermedad, y como tal, debe tratarse. Sin embargo, reconoció que además del aspecto meramente metabólico, es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el aspecto estético, en el proceso recuperar el peso adecuado, de cada persona: “Yo la verdad, no creo demasiado cuando me dicen ‘fulanito es un gordito feliz’, yo creo que algo de lo que exige la sociedad le afecta. Seguramente esa persona, ha aprendido a vivir de una manera que pueda contrarrestar la agresividad que constantemente recibe de la sociedad, pero seguramente, la imagen que te devuelve el espejo, la ropa que tenés que ya no te entra, todo eso, influye algo, le afecta más de lo que a veces queremos reconocer”, dijo el Licenciado.

Además, Verón también señaló que la estética y la expectativa de belleza en Argentina, puede ser muy exigente e irreal: “En Argentina particularmente hablamos de una imagen que para ser considerada de belleza, especialmente en las mujeres que son las que peor la pasan en este sentido, es de una persona no flaca, ultra flaca. Y la verdad que la mujer argentina es una mujer que tiene curvas, tiene lolas, tiene caderas, tiene piernas gruesas, pero se le demanda que sea de una delgadez extrema”, dijo.

Verón, enfatizó en la necesidad de comenzar a tomar medidas en contra de la obesidad y el sobrepeso, que se convirtieron en los últimos años en una enfermedad generalizada: “En Argentina el 60% tiene sobrepeso u obesidad. Es decir que tenés más de 22 millones de personas que están gordas. Y eso es algo grave. Si lo comparás con las estadísticas de Gripe A o Fiebre Amarilla, la diferencia es enorme, y sin embargo, no ocupa el espacio mediático, la situación de sobrepeso en el país, como cada vez que aparecen uno o dos casos de las otras enfermedades”, remarcó.

En la charla, el Licenciado, se extenderá sobre éste y otros temas. Además, mostrará estadísticas a nivel nacional y provincial, relacionadas con la obesidad, el sobrepeso, la obesidad infantil y sus consecuencias, como la hipertensión y diabetes de tipo II en niños.

“La idea es tener presente que la obesidad no es una enfermedad solo de índole psicológica, no todos los obesos necesitan psicólogo. Pero es necesario reeducar en un montón de aspectos, desde la alimentación, el hacer actividad física. También es cierto que vamos en aumento del sedentarismo, y eso influye directamente en los niños. De ahí que tengamos uno de cada cuatro niños con sobrepeso”, adelantó el profesional.

Desde Dieta Club, invitaron también a la comunidad a asistir a la charla en el Centro Cultural Alem, y aprovechar la oportunidad para plantear dudas en cuanto a cómo funciona el plan multidisciplinario para bajar de peso, que se ofrece en Dieta Club.