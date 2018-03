El contralmirante Marcos Ernesto Henson asumió como nuevo comandante del Area Naval Austral

Lo hizo en reemplazo del contralmirante Germán Roque Arbizu, quien recordó que desde el muelle donde se realizó la ceremonia, zarpó por última vez el submarino “ARA San Juan”.

USHUAIA.- Ayer asumió el contralmirante Marcos Ernesto Henson como nuevo comandante del Área Naval Austral, reemplazando al contralmirante Germán Roque Arbizu; en una ceremonia que fue presidida por el comandante de Adiestramiento y Alistamiento a cargo, contralmirante Rafael Gerardo Prieto.

El acto tuvo lugar en el muelle militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” y contó con la presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Junto a la totalidad del personal civil y marinos de guerra de los destinos de la zona naval 98, estuvieron presentes autoridades legislativas provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Superior Tribunal de Justicia, antiguos pobladores, excombatientes de Malvinas e invitados especiales.

En sus palabras de despedida, el contralmirante Germán Arbizu expresó: “Quiero referirme a ustedes con un mensaje de prosperidad, de futuro y de desafío, basado en dos palabras fundamentales: la primera es Patria y la segunda es Gratitud. El hecho de que estemos parados en esta Plaza de Armas no es casual ni circunstancial. A nuestro lado tenemos el muelle Orión, desde donde zarpara por última vez el crucero ARA ‘General Belgrano’; del lado contrario tenemos el incipiente muelle desde donde lo hicieran el remolcador ARA ‘Guaraní’ y el rastreador ARA ‘Fournier’. De este mismo muelle, es desde donde zarpó por última vez el submarino ARA ‘San Juan’. Resulta característico que en esa última zarpada estuvieron aquí los mismos que hoy estamos presentes, como comunidad, porque no es solamente la Armada, somos todos los fueguinos los aquí convocados”.

Además agregó que “en la Patria se representa mi único anhelo de estos 39 años de servicio. Quiero agradecer al Consejo de Almirantes por haber confiado en mí y compartir estos anhelos. Esta emoción que me embarga no es de tristeza sino de entera satisfacción, porque me considero un privilegiado. Quiero agradecer al pueblo de Ushuaia, a los poderes de la provincia y de la República, a cada integrante del Área Naval Austral y a mis camaradas de armas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por haberme cuidado tanto. Vuelvo a repetir: me considero un privilegiado, porque he vivido para la Patria, y la Patria no es otra cosa que todos ustedes”.

Por último, y dirigiéndose al contralmirante Henson, a quien definió como “un amigo de toda la vida”, le deseó el mejor de los éxitos.