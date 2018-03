Comunicado a la opinión pública

El legislador Harrington hizo declaraciones a FM Masters el lunes 19 y, como buena cría política del manfredotismo que es, sale a defender a aquél gobierno nefasto que fue el peor que tuvimos y que por ser tan malo perdió la reelección, diciendo que el Fiscal de Estado actuó muy bien cuando me desalojaron de las Termas, cuando es un mentiroso, un caradura y un sinvergüenza y tengo las pruebas que lo demuestran.

RIO GRANDE.- Manfredotti y Gallo me inventaron incumplimientos al contrato, y con la ayuda de la Justicia me desmantelaron la empresa; me robaron la esperanza, la ilusión y hasta las lágrimas; se quisieron quedar con las inversiones millonarias que hicimos; y se llevaron hasta la ropa y los juguetes de mis hijos.

La Legislatura colaboró con ese gobierno corrupto, dictando una ley trucha que la hicieron exclusivamente para robar a Transporte Roanmat SRL y que jamás ningún legislador tuvo el coraje político de derogar, lo que es una vergüenza y un escándalo, pero además esta Legislatura que integra Harrington, es la que salvó de la destitución al Fiscal de Estado, y la que además hizo ahora otras dos leyes inmorales, dejando a las Termas adentro de Tolhuin, cuando pertenecen al departamento Ushuaia.

Lo que un gobierno tránsfuga me robó, un peronista honrado me lo devolvió, pero resulta que los herederos políticos del manfredotismo que hoy han regresado al poder, hacen hasta lo imposible para seguir perjudicando a la empresa y a mi familia, que son los únicos que pierden dinero ya que jamás el Estado invirtió una moneda en las Termas.

Las Termas están muy bien cuidadas y están cerradas porque después del desalojo judicial que me hicieron, se robaron todo lo que había adentro, y porque después de recuperar la concesión, el Gobierno permitió el ingreso de camiones y de maquinaria pesada por el camino, cuando está prohibido, y lo fueron destruyendo; lo que está siendo investigado por la justicia en los juicios que me vi obligada a hacer para defenderme.

Que nadie se confunda, las Termas no son de Tolhuin, son de la Provincia, y jamás podrá este gobierno ni ninguno de sus trasnochados funcionarios que opinan igual que este legislador, volver a violar la ley como ya lo hicieron y como lo quiere volver a hacer Harrington, cuando le recomienda a la Gobernadora que la Provincia debe tomar posesión del lugar, sabiendo que hay un contrato y que el Estado está obligado a respetarlo.

Este legislador con sus declaraciones demuestra que no es creíble y que es un irresponsable igual que Arcando, que le dijo a un diario que me quieren sacar las Termas para venderlas a otros, con la ayuda del Fiscal de Estado. Los desafío a éstos políticos de pacotilla a vivir de la actividad privada a ver cómo les va.

Son por todas estas cosas que los peronistas y los fueguinos de bien no vamos a votar de nuevo a este gobierno en el 2019, ya que no pueden seguir en el poder los que gobiernan en contra de los que apostamos al trabajo, y que, además, quieren dividir a mi querida ciudad de Río Grande.

ANGELICA MANCILLA – SOCIA GERENTE DE TRANSPORTE ROANMAT SRL- DNI 11.858.073