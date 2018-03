Comienza el taller de arte clásico para niños y jóvenes

Las actividades comenzarán este sábado 24 de marzo. Además de estudiar conceptos y técnicas del arte clásico, los alumnos podrán realizar sus propias producciones. Las inscripciones son abiertas y gratuitas

RIO GRANDE.- El Museo Fueguino de Arte Informa a toda la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Arte Clásico a cargo del profesor Alejandro Buchieri en las instalaciones del Museo. La propuesta tiene como idea central a la técnica de producción artística del periodo clásico entre los siglos XVII y XVIII. Y se trabajará en imágenes personales desde el manejo de estas técnicas especificas.

El curso inicia el sábado 24 de marzo en el horario de 15:00 a 19:00s, destinado a personas de 12 años en adelante.

“En el taller se van a tratar contenidos teóricos y prácticos acerca de las estéticas comprendidas entre los siglos XV a XIX. Tanto europeas como latinoamericanas. Esto incluye un marco histórico de las estéticas aplicadas y un análisis breve sobre las formas de pensamiento que las llevaron a cabo”, explicó el profesor Buchieri.

Y agregó: “Esto se complementa con el desarrollo de producciones gráficas artísticas y escultóricas. El taller está orientado también a poder brindar recursos técnicos a fin de enriquecer la imagen personal que tiene cada producción o la búsqueda de la misma”.

Los materiales a llevar por los inscriptos, son: Memoria digital (Pen Drive, disco externo), cuaderno para anotaciones, lápices de grafito (en primera instancia); Acuarelas (no es sumamente necesario de no tenerlas ya); y hojas de dibujo cuyo tamaño no sea menor a una hoja A4. La duración del taller es de 6 meses, hasta septiembre de este año.

Finalmente Buchieri rescató: “Con los alumnos vamos a a ver y analizar estéticas de objetos, muebles, obras de arte y arquitectura y se van a producir obras gráficas y escultóricas”.