Comenzó la actividad anual

USHUAIA.- Entre viernes y sábado se reanudó oficialmente la actividad en el gimnasio del Monte Gallinero, propiedad de la Asociación del Empleado Público. El establecimiento, uno de los más concurridos cada fin de semana por todos los aficionados del deporte, sirve de sede para los distintos encuentros de Primera, Veteranos y Seniors en el fútbol de salón como así también para el voley masculino, mixto y femenino.

Con siete encuentros en la máxima categoría, quedando postergado el duelo clave entre Viales -campeón- y Transporte -candidato-, sobresalió el 5-4 de AMPF II ante Legislatura y la igualdad 2-2 entre Villa Verde y AMPF. Además, el subcampeón vigente Hospital goleó 9-3 a Esgrima.

En un verdadero partidazo, Comisaría 2da doblegó 7-6 a Auxiliares de Educación en choque de candidatos mientras que Mutual BTF, recién ascendido tras coronarse en Segunda, apabulló 5-0 a CTP.

Asimismo, en los Veteranos no hubo sorpresas con Deportivo Unión goleando a Paso a Paso y Defensores sacando chapa luego de vencer a AMPF II, uno de los que va a pelear hasta las últimas consecuencias.

Ya insertados en el voley, fueron cuatro los encuentros entre el mixto y femenino, a la espera de lo que pueda suceder con el masculino que aguarda por el arranque.

Están en marcha las Escuelas Deportivas

Desde hace 15 días vienen funcionando entre semana, de lunes a viernes, las escuelas deportivas de la institución que buscan el desarrollo del semillero. Las disciplinas que se llevan adelante son el fútbol de salón (Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 13), el tenis (de infantiles a cadetes) y el voley (Mini Voley, Sub 14 y Sub 18).

Resultados (1º)

Fútbol – Oficial Primera

Legislatura 4-5 AMPF II

Villa Verde 2-2 AMPF

CTP 0-5 Mutual BTF

Hospital 9-3 Esgrima

Sobras Públicas 7-5 Quilmes

Auxiliares de Educación 6-7 Comisaría 2da

TTM 3-4 Campo Gallo

Oficial Segunda

CAAD 5-7 Comisaría 4ta

De La Calle 5-6 Dirección de Puertos

Oficial Veteranos

TTM 4-5 Gaucho Rivero

Defensores 3-2 AMPF II

Deportivo Unión 9-0 Paso a Paso

Villa Verde 7-4 Lacandona

Voley

Apertura Femenino

Magallanes 2-0 Marí Marí 25-14 y 25-16

Tolkeyen 2-0 AEP Menores 25-17 y 25-15

Apertura Mixto

Branca 2-0 Beagle 25-19 y 25-16

Tolkeyen 2-1 Magallanes 25-8, 17-25 y 17-15