Comenzaron varios sueños con un mismo objetivo, el título

RIO GRANDE.- El miércoles por la noche comenzó a rodar el sueño de varios equipos para la actual temporada 2018 de Futsal AFA, una de ellas fue la del campeón vigente, Defensores, y la otra de la fusión entre Club Municipal y Unión Antártida Argentina, ahora denominado Unión Municipal.

Pero, además ya están entrenando los otros conjuntos que jugarán este 2018 en la máxima divisional como Progreso y San Isidro, los dos flamantes ascendidos, Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy que pese a descender el año pasado le perdonaron la vida, Metalúrgico y Camioneros quien después de dos años de no dedicarse de lleno a esta disciplina por tener al grueso de su plantel abocado al Federal B de Fútbol, en esta temporada apuntará todos los cañones a conseguir su primer título, el cual se le viene haciendo esquivo desde hace bastante tiempo.

Desde las 21:00, arrancó el trabajo la gente de Unión Municipal en Personal Gym con la presencia de varias de sus nuevas figuras, como el arquero Coki Chávez, los armadores Ezequiel Pereyra y Cristian Carrasco y el juvenil Luciano Abalos entre otros.

El primer trabajo del nuevo plantel estuvo centrado únicamente en la parte física, comenzó la pretemporada fuerte para ellos y todos respondieron a la perfección y con total dedicación a las indicaciones del preparador físico Elías Illane.

No todos los jugadores de Municipal estuvieron presentes, si lo hicieron Nicolás Hernández, Richard Gómez, Gastón Cornejo y Brian Thea, mientras que por el lado de Unión Antártida Argentina hubo más jugadores, como Damián Olivera, los juveniles Wladimir González, Gabriel Corregidor, el capitán Nicolás Zurita, Daniel Cok, Santiago Sierra, Rubén Darío Leguiza -de gran cierre de temporada el año pasado-, Matías Viscardi, Maximiliano Torres y Dante Sandoval entre otros, aunque al igual que Muni, faltaron varios valores de importancia, como el caso de Matías Cok o de Isaac González quie también terminó jugando muy bien.

El Sureño mantuvo un diálogo con el flamante entrenador Julio Chávez, quien dejó el primer elenco de Club de Amigos a pedido de su padre para que se hiciera cargo de la primera de esta nueva fusión con la intención de llegar a lo más alto posible, incluso luchar por ser el segundo elenco en disputar la Liga Nacional de Futsal junto al Club Defensores que ya obtuvo la plaza en el Patagónico de Clubes desarrollada el año pasado en Bariloche.

Chávez confía en poder contar con los servicios de otros jugadores que están en carpeta, como el caso del Mono Chávez y también de su hermano Matías, quien no se ha recuperado del todo de la operación que se realizó dos años atrás y está analizando la invitación, pero de volver lo haría con Unión, y volver a compartir plantel con sus hermanos como en la etapa final de Soldasur y la primera de Sportivo.

En los planes está continuidad de Jony Torres en el plantel, quien junto a Zety Pereyra serán los armadores del equipo, pero además hay otros jugadores en los planes como la continuidad de Dante Sanhueza o la posible llegada de Gonzalo Aranguiz de gran torneo de verano.

Defensores se refuerza

También el miércoles por la noche, pero más tarde que el entrenamiento de Unión Municipal, comenzó la pretemporada Defensores Futsal, el actual campeón de la ciudad, el elenco que no sólo se adjudicó el certamen Clausura sino que se quedó con la Copa Challenger Fair Play al ganar la final anual a Club de Amigos.

En su complejo del Parque Industrial, el conjunto de Pablo Cobián comenzó con la puesta a punto a cargo de los profesores Fabricio Minor y Emanuel Galeano y las grandes sorpresas del inicio fue la llegada de los dos mejores valores de Metalúrgico, Alejandro Peña y Nicolás Gallo, dos valores que llegan para reemplazar la partida a Buenos Aires de Nicolás Tumkiewicz y de Paquito Andrade.

Además, estuvieron presentes el juvenil Franco Torres quien el año pasado jugó junto a su padre Carlos Torres y a su tío Jonatan en Club Municipal, pero vuelve al equipo que ostenta su pase; también comenzó con los entrenamientos Gustavo Torres, el experimentado arquero que reemplazará a Julio Cruz quien se ha radicado en Punta Arenas, mientras que la idea del cuerpo técnico es salir a buscar otro arquero para que pelee por ese puesto pensando en la Liga Nacional.

Anoche el único ausente fue Ezequiel Pereyra y Franco Barrientos; lo de Zety fue un baldazo de agua fría ya que la noche anterior había estado con el staff técnico y había asegurado su continuidad, mientras que una hora antes apareció entrenando con Unión Municipal, y quizás su pase sea un foco de conflicto más adelante.

Defensores sabe que necesita por lo menos dos o tres jugadores más de excelencia, y todos los cañones apuntan a Nicolás Paredes, el juvenil que el año pasado fue operado y recién está arrancando a entrenar a la par de sus compañeros de Estrella Austral en cancha grande.

A lo largo de este mes, El Sureño seguirá visitando los distintos entrenamientos de los elencos de primera categoría para ir familiarizándose con los nuevos valores de cada uno de los equipos.

FUTSAL AFA

La nueva reunión pasó para el martes 13

RIO GRANDE.- Anoche debió celebrarse una nueva reunión de Departamento de Futsal AFA sin embargo sus autoridades la pospusieron para el próximo martes 13 a las 20:00, teniendo en cuenta que tanto Guillermo Vargas como Víctor Caliva percibieron que varios clubes no iban a llegar con toda la documentación solicitada.

Ahora bien, ¿será el martes la fecha final que tendrán los clubes para confirmar su participación en la temporada 2018? todo hace indicar que sí, que los organizadores no quieren dilatar más el inicio del campeonato, por lo tanto aquel elenco que no presente la nota de continuidad y los papeles requeridos, quedará marginado de la competición.

Ya se supo que varios son los clubes que no seguirán en competencia este año, como el caso de Amigos FC en primera división o Ritual FC en Primera B, Claro FC en Primera C, y otros que están aún viendo si pueden continuar en carrera, algo que no es sencillo, de hecho, Unión Antártida Argentina de no fusionarse con Club Municipal casi con seguridad se iba a quedar sin jugar dejando muchos chicos colgados.

Hay que decir que hoy Guillermo Vargas está partiendo rumbo a la ciudad de Puerto Madryn para presidir la reunión del Consejo Patagónico de Fútbol, donde él es el Secretario General del Departamento de Futsal, y en donde se confirmarán todas las fechas de los eventos patagónicos para éste 2018, donde Río Grande se haría cargo de los certámenes de clubes en Sub 13, Sub 15 y Sub 17, y ratificar también el Patagónico de Selecciones Mayores a jugarse en Bahía Blanca en el mes de mayo, la primera cita de importancia para la región.