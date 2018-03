Colegio venció a Universitario en su triunfo más resonante

USHUAIA.- El equipo colegial, que hizo de local en su cancha, hizo valer un partido inolvidable de sus forwards y neutralizó los embates de Universitario, para obtener su primer gran triunfo en la máxima categoría ante los riograndenses por 14-12. Jairo Ríos, con 9 puntos aportados vía penal, fue el artífice mayor para los dueños de casa.

La séptima y última jornada de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego nos regaló un triunfo enorme de Colegio del Sur en “El Pedregal” ante Universitario por 14-12 con un cierre dramático, en tanto que Rio Grande RHC y Ushuaia Rugby Club cumplieron a raja tabla la lógica para sumar puntos bonus concluyendo la etapa clasificatoria de la mejor manera.

Con la decisión oficializada de darle por perdidos ambos encuentros a Las Águilas tras su viaje a Europa y sin poder coordinar la reprogramación de los partidos con sus rivales, el Fucsia debía esperar resultados para saberse clasificado a semifinales o a cuartos de final.

Lo concreto es que la duda aún sigue en pie, porque Colegio del Sur metió una especie de batacazo dando cuenta de Universitario en Ushuaia y obteniendo su primera victoria ante los grandes con plantel completo en la órbita de la URTF.

Si bien no comenzó del todo bien, con un try convertido en contra de entrada, una gran patada de Rios a la línea derivó en line ofensivo a favor. Haciendo gala de la fortaleza principal que mostró Águilas en este lapso, el maul, aprovechó la buena obtención para formarse y avanzar ante la defensa de “Uni” que no lograba hacer pie. Así fue que avanzaron hasta traspasar la línea del ingoal y solo debieron apoyar para ponerse 5-7 ya que Ríos no pudo convertir.

Lejos de amedrentarse, Colegio fue en busca de más para dar vuelta el encuentro y Universitario estaba impreciso con el juego de manos, algo que favorecía a Colegio en un día tremendo para su pack de forwards.

Y en esas luchas de rucks, en el juego sucio, Colegio sacó réditos. Penales varios, más precisamente cinco, de los cuales Rios metió tres y adelantó a su equipo por 14-7 con 5’ por jugar.

“Uni” sacó el amor propio, dominó con los backs y arremetió la zona de sentencia paralizando los corazones. Colegio defendió poniendo alma y vida para que no se le escapara la victoria, aunque así y todo Uni quebró apoyando para el 14-12 a la derecha de la hache.

A la hora de patear, la presión pesó más y el remate salió pegado al poste derecho, desatando la locura colegiala. Sin embargo, quedaba la última, pero la guinda se fue para el line y Adrián García, árbitro principal, dictó el final.

Alegría, algunos llantos y mucha esperanza de cara a lo que viene. Colegio le ganó a uno de los grandes y quiere seguir haciendo historia, sea en cuartos o directamente desde semis.

¿Quién se queda con el segundo puesto?

El Ushuaia Rugby Club se aseguró la primera colocación de la fase regular tras vencer 74-7 a Gallos en su cancha, sumando el punto bonus que lo dejó con 25 unidades, con tries de José Gorosito, Nacho Luis, Martín Andrada, Joqui Alzogaray, Martin González, Brennan Neimann, Camilo Reimbault y Lemes.

No obstante, la segunda ubicación es una incógnita con Las Águilas cayendo 0-20 con Orcas por WO, Rio Grande RHC apabullando a Turú 88-5 sumados al triunfo de Colegio.

De esta manera, el Fucsia junto al Verde y los colegiales tienen 24, debiendo responder la URTF sobre el método de desempate. Todo parece beneficiar a Las Águilas en este sentido, aunque esperaremos oficializaciones para determinar los cruces de 4tos y las Semifinales.