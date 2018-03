Cinco claves para entender al comprador del siglo 21

Entender al comprador del siglo XXI es todo un desafío, la columna de Paula Arregui nos señala cinco claves para desandar el camino.

BUENOS AIRES.- La forma en la que los consumidores se relacionan con las marcas está en un punto de inflexión. Las tiendas virtuales, las redes sociales, los smartphones y las tablets son la nueva vidriera. Los usuarios eligen cada vez más hacer sus compras desde sus dispositivos y la experiencia de usuario transita un camino de profundos cambios que son necesarios comprender para llegar mejor al cliente. Les acercamos una guía de tips para que las empresas alcancen el éxito comercial ante el nuevo escenario.

La explosión móvil

Acercar el producto a la palma de la mano del cliente es comprender la nueva demanda. Hay un cambio en el paradigma y son las marcas quienes deben ir hacia los consumidores y no al revés. En este sentido, los dispositivos móviles son el vehículo para llegar con productos y ofertas diferenciales, mientras se simplifica la experiencia de compra.

El uso de redes sociales

Según la IMS Mobile in Latam, el 85% de los usuarios argentinos se conecta para usar redes sociales. Y, de acuerdo con cifras de We Are Social, los argentinos pasaron en 2016 un promedio de 3 horas y 13 minutos al día -también- en redes sociales.

¿Qué significa esto?

Que no sólo hay que estar en las redes sociales, sino que también es necesario delinear campañas y estrategias efectivas en estas plataformas para alcanzar el verdadero éxito comercial.

Big Data y Business Intelligence

Más de una vez los usuarios, al momento de pagar en una tienda física, reciben un cupón de descuento para una futura compra. El problema es que en muchos casos -sino en la mayoría- ese ticket no le sirve al usuario. “¿Por qué me da un descuento en pañales, si nunca jamás en la vida compré?” es una frase bastante común. Hacer uso de herramientas de inteligencia de negocio y aprovechar el gran caudal de datos de la audiencia permite conocer más al cliente y ofrecerle beneficios u ofertas que realmente sean aprovechadas, generándole una mejor interacción con la marca.

La seguridad y la confianza

Si bien el número está en franco descenso, aún existen usuarios que no compran por internet por miedo a que la seguridad de su información se vea vulnerada.

¿Qué hacer, entonces? Explicar claramente que existen garantías, medidas de seguridad -preventivas y reactivas- y soporte frente a este tipo de inconvenientes. Darles a los usuarios la tranquilidad que buscan para adquirir productos a través de Internet es un punto clave para el éxito de las compras.

El momento justo

Para el momento en el que el cliente decidió entrar a la tienda virtual -o a la red social- de la marca, ya hay un gran porcentaje de la decisión avanzada. No puede haber fricciones, ni impedimentos, ni ningún error que haga que el usuario cambie de perspectiva o bien, corra hacia la competencia. La experiencia de usuario es el gran diferencial entre concretar una venta y sumar un nuevo cliente fiel, a que nunca más vuelva a ingresar a nuestro sitio.

