Bopp inauguró el ring del Club de Boxeo Fin del Mundo

RIO GRANDE.- Con el primer festival pugilístico de la temporada, quedó inaugurado anteanoche el ring del Club de Boxeo Fin del Mundo, en el año de su décimo aniversario.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal “Carlos Margalot”, con la presencia de la campeona mundial minimosca (versión Asociación Mundial de Boxeo), la bonaerense Yesica Bopp.

Para el acto protocolar, subieron al cuadrilátero los protagonistas locales y de Ushuaia de las posteriores cinco peleas (todas de carácter amateur), junto al presidente de la entidad, Pedro Gómez, y sus compañeros de la Comisión Directiva.

La destacada visitante portó la enseña patria, dando paso al himno nacional, y la marcha de Malvinas. Tras los combates -de cuya cuenta daremos en la edición del lunes-, Bopp realizó sendas exhibiciones antes las aficionadas locales Priscila Fredes (-57 kilos) y Yesica Caballero (-48 kilos), en ambos casos a la distancia de 2 rounds, de 2 x1.

Tanto la velada como la anterior Clínica que Bopp dio en compañía del nutricionista Alejandro Ardiles, contó con el auspicio de Municipio de Río Grande y del diputado nacional Martín Pérez.

En dos semanas

“Peleo el viernes 6 de abril, en el estadio José María Gatica, en Villa Domínico (Avellaneda), con Soledad del Valle Frías, de San Luis (13-10-4, 4 ko), por el título minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)”, indicó La Tuti, próxima a cumplir 34 años, y con un historial de 33 victorias y 1 derrota, con 14 definiciones antes del límite.

Sobre la posibilidad de enfrentar a las campeonas de las otras entidades que rigen el boxeo profesional, apuntó que “no tengo problema en pelear con cualquier rival, alguna vez quisimos pelear con la alemana Susi Kentikian (36-2, con 17 ko), ex campeona mosca, no se dio, y ahora está retirada. Ahora estamos viendo la posibilidad de hacerlo con la mexicana Jessica Chávez (30-4-3, con 4 ko, campeona del CMB) o Marlen Esparza, de Estados Unidos (4-0, ese mismo 6 de abril combate con Latizia Campana, en Los Angeles), vamos a proponer pelear con Chávez aquí, en Río Grande. A ellá le gané en Puerto Madryn (07/03/2009), en decisión unánime, y perdí en México (01/06/2013), por la misma vía, en la que es mi única derrota. Estaría bueno un tercer enfrentamiento. En la primera defendí el título interino AMB, de visitante no di el peso y no peleamos por el título de ella, sabía que iba a ser medio raro todo”, aclaró quien solamente cuenta con la corona antes mencionada (“después de ser mamá, el que tenía de la OMB quedó vacante”).

Acerca del festival que tendrá lugar el primer viernes de abril, aseguró que “en el semifondo pelean el invicto Agustín Gauto (6-0, 2 ko) y Fabián Claro (4-9-5, 1 ko), en peso mosca, a 8 rounds. Antes de esa va Alejandro Cuervo Silva (5-0-1, 4 ko) (“mi pareja, padre de Ariadna”), con Pablo Pastor (5-1-0, 4 ko), en superwelter, a 6 asaltos. También van a combatir el invicto Nicolás Paz (4-0-1, 3 ko), y el debutante gallo Diego Silva, pupilo mío”.