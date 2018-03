Bertone y Vuoto firmaron un convenio

USHUAIA.- “Quiero agradecer al intendente Walter Vuoto la cesión a título gratuito de la tierra para la construcción del nuevo edificio porque es un acto de una significación muy fuerte”, dijo la gobernadora Rosana Bertone, tras la firma de traspaso realizada en Casa de Gobierno, junto al intendente Walter Vuoto y la comunidad educativa de la escuela Las Gaviotas.

Por su parte el Intendente de Ushuaia expresó su satisfacción por participar del acto y sostuvo que “me pone muy contento estar junto a la Gobernadora firmando el titulo para ustedes, para los alumnos, porque esto es fruto de las relaciones institucionales fuertes entre el Municipio y la Provincia”.

Dirigiéndose a las autoridades del Instituto de Educación Superior Terra Nova, que forma a los docentes de escuelas experimentales, afirmó que “lo decíamos el año pasado, cuando creamos el Instituto, el enorme valor de los profesores, de los niños y niñas que concurren a estas escuelas”.

Bertone destacó “el trabajo conjunto de todas las partes para llegar a esta firma, al Concejo Deliberante, al Concejal Juan Carlos Pino, a las autoridades de la Escuela, y por supuesto a la Fundación London Supply que dispuso recaudar los fondos en una jornada solidaria y donarlos para este proyecto”.

Recordó que “primero no contábamos con los recursos, pero desde la empresa London Supply me hablaron y me mostraron las iniciativas educativas que llevan adelante en la provincia de Misiones, y le preguntamos si estaban dispuestos a compartirla con nosotros” y a partir de entonces, y con el aval de las escuelas experimentales, “se realizó una jornada solidaria que posibilitó una recaudación muy importante de fondos (990.228 dólares) para realizar la construcción del edificio”.

Terreno cedido

El traspaso de la tierra permite iniciar el trabajo de suelo para comenzar la construcción del nuevo edificio de la escuela en el mes de septiembre, a cargo de la empresa London Supply. Vuoto destacó que “después de mucho años, el Estado tanto provincial como municipal, estén saldando deudas con las escuelas experimentales”

El predio cedido es la parcela 4 del macizo 3E de la sección Q, ubicada frente a las calles 11 de septiembre, San Luís y Misiones, cuya superficie es de 2.200 metros cuadrados.

La escuela creada en el año 2003 tiene una matrícula de 115 alumnos y 10 docentes. A partir de este compromiso conjunto que se plasma en la firma de la escritura, podrán finalmente contar con su propio edificio para seguir creciendo con su innovadora propuesta educativa.