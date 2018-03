Asisitió a un parto: La Ayudante María José Valenzuela recibió el ofrecimiento de ser madrina de la beba

En conferencia de prensa, la ayudante María José Valenzuela y el cabo Jonatan Benítez, revivieron lo ocurrido el sábado por la madrugada, cuando asistieron a una joven, en su domicilio particular, recibiendo el nacimiento de una niña.

RIO GRANDE.- Ayer se realizó una conferencia de prensa en la Unidad Regional Norte donde el comisario Blas Olmedo de la comisaría Tercera, presentó a los dos efectivos policiales que el sábado por la madrugada asistieron a una joven madre de 26 años en su domicilio particular, recibiendo el nacimiento de una niña.

La ayudante María José Valenzuela vivió más intensamente la experiencia reconociendo “fui mamá hace dos años y medio por eso sabía qué hacer o cómo manejar a la mamá”, dijo desde un principio en una situación de emergencia.

“Nos encontramos que la mamá que ya estaba con trabajo de parto, nos encontramos con todo tan rápido que pedimos de nuevo la ambulancia, le pedí se tranquilizara que respirara profundo, no gritara, y me pide acostarse y había unas mantas en el piso. Ahí acostada vemos la cabecita del bebé, intervenimos rápido, pegó unos gritos y la bebé apenas salió la agarramos nosotros y la tuvimos”, dijo la ayudante Valenzuela.

“Fue muy poco tiempo, no dio tiempo a pensar en nada y actuar, la agarramos nosotros”, dijo el cabo Jonatan Benítez, quien además es padre de dos hijos.

“Uno piensa en llegar tranquilizar a la señora, esperar la ambulancia y llevarla al hospital, nunca pensar que va a pasar algo así, inesperado”, dijo el cabo sobre la experiencia vivida.

La ayudante resumió lo vivido, “mucha adrenalina y emoción, salir de un código con tanta alegría no es común”, refirió y agregó finalmente “es una emoción tan grande que no caigo al día de hoy, es algo muy lindo yo fui al día siguiente hablé con la mamá, nos sacamos fotos y ahí me contó lo del nombre”, en referencia a que la niña fue nombrada María José, como la ayudante policial.

Asimismo consultada sobre el ofrecimiento de ser madrina de la beba, Valenzuela confirmó, “también me lo propuso, ella está muy agradecida” dijo sonriente.