Angela Nieva volvió a ratificar que es la número uno

RIO GRANDE.- La XVI Edición de la Vuelta de Río Grande de Rural Bike dejó muchas cosas, no sólo el hecho de haber anotado 76 corredores y que 68 hayan comenzado, un número más que importante que habla a las claras de la importancia que le dan todos los ciclistas a esta competencia, sino también que la disciplina está en pleno crecimiento y que a la hora de ver los listados de inscriptos, se sabe que el parque bien pudo ser mayor, aunque muchos promocionales no fueron de la partida por no estar listos para completar 51 kilómetros, más allá de las ganas que muchos de ellos habían manifestado antes del cierre de inscripciones.

Entre tantos puntos importantes de la carrera, como la primera victoria en el historial de Juan Pablo Romero, el ciclista que lleva casi dos temporadas enteras dominando el ciclismo doméstico y una manteniendo la supremacía en el ámbito provincial, sabía que tenía una cuenta pendiente en esta clase de pruebas, ya que se desempeña mucho mejor en carreras de XCO que en terrenos planos, aunque en esta oportunidad no pareció, barrió a todos cuando el terreno se hizo mucho más plano aún.

Y sin lugar a dudas que las mujeres tuvieron un lugar destacado dentro de la carrera que culminó en la tarde del domingo, y si bien aún no se pudo obtener por parte de la Bici Posta Eventos, la entidad organizadora, los tiempos oficiales, sí se tiene la clasificación final de las damas, las cuales fueron divididas en Damas A, B y C, sobre todo porque cuando en la previa la organización quería que todas cumplieran dos primes, varias de ellas se inclinaron por correr la totalidad de la prueba, 75 kilómetros.

Este pedido fue aceptado por los organizadores, y lo bien que les hará en el futuro, dado que ellas mismas comenzarán a levantar su nivel y a mejorar su preparación física para siguientes acontecimientos, sobre todo para aquellas que tengan en mente salir a competir fuera de la provincia, tal el caso de la ganadora de la competencia Angela Nieva, como también la juvenil Agostina Melgarejo que se bancó en forma excelente la totalidad del recorrido y no sólo por la extensión de la misma, sino también por las malas condiciones climáticas que debieron soportar ya que el viento, como casi siempre, hizo de las suyas a lo largo de las tres pruebas especiales.

El dominio de Angela Nieva a lo largo de los tres primes fue absoluto con relación a las demás chicas que ingresaron en la divisional Damas A, y en muchos casos se mantuvo al frente de pelotones integrados por corredores de experiencia y de renombre, lo que la favoreció a la hora de sacar mayor distancia con relación a las demás mujeres, y éste es un buen parámetro para saber dónde está parada con vistas a sus salidas, ya que no es nada sencillo no sólo mantenerse a rueda de estos varones, sino también pasar a tirar en las escaleras que se formaron en algunos sectores de la carrera.

Nieva fue la ganadora de las tres etapas y ninguna de ellas estuvo en peligro su primer puesto; en esta ocasión no estuvo presente Sandra Cussigh a quien le sienta mucho mejor esta clase de carreras, no Florencia Rojas. Esta corredora de Tolhuin estaba anotada pero no estuvo presente a la hora de la partida.

La grata noticia de la categoría la dio Claudia Reyes y su regreso a las competencias oficiales; la corredora que dominó el ciclismo por una década se había bajado hace mucho tiempo de su rodado debido a una lesión en su zona lumbar, la cual necesitó una cirugía para calmar sus dolores y si bien aún no está del todo bien entrenada y todo hace indicar que no se la verá en competencia de Mountain Bike, sólo Rural y quizás Ruta, Reyes logró completar los 75 kilómetros que tuvo la competencia, llegando segunda en las dos primeras etapas de la Vuelta y tercera en el prime final.

Agostina Melgarejo fue también una de las revelaciones de la carrera debido a que la menor no sólo completó la totalidad del recorrido sino que pareció no sufrir tanto la carrera como en otros trazados de largo aliento, su buena pretemporada junto a su padre fuera de la Isla está dando sus frutos; esos frutos la llevó a ganar una colocación en la clasificación final de la categoría más competitiva y quedar segunda de la ganadora Nieva y relegando a Reyes al último escalón del podio.

También es digno mencionar el andar de Marcela Mansilla quien también aguantó estoicamente todo el recorrido y por varios pasajes logró mantener el ritmo de otras rivales pese a que no tiene demasiada experiencia en esta clase de pruebas pero con el corto plazo que tiene en carreras, sus ganas la están haciendo progresar a pasos agigantados.

En Damas B las anotadas fueron dos, quedando la victoria en poder de Paola Ferreyra y seguida muy de cerca por Constanza Finocchio, de hecho realizaron casi toda la carrera en forma conjunta dándose aliento a cada momento.

Por último, en la divisional C, la única anotada fue Ivonne Naveas quien completó exitosamente los dos primes que realizó.