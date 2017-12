Yerobi no pudo sumar bien y terminó segundo en el campeonato

RIO GRANDE.- El piloto ushuaiense Lucas Yerobi (Renault Clio) no pudo conseguir el objetivo que tenía antes de llegar a Buenos Aires y el sueño del título se quebró. El fueguino finalizó en el octavo lugar de la final y debió conformarse con el subcampeonato en la Clase 3, al disputarse el pasado domingo la décima y última fecha de la temporada 2017 del Turismo Pista en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.

Seguramente que ese segundo puesto le dejó un sabor amargo al piloto capitalino, pero el logro conseguido no deja de ser una gran conquista para el talentoso piloto sureño que llegó hasta las últimas instancias luchando el campeonato y siendo protagonista principal de una categoría realmente muy competititva.

En su cuenta oficial de Facebook, confirmó que “antes que nada quiero pedir perdón a mi gran equipo, a mi familia, toda la gente que me acompañó, a los sponsors, a todos, perdón, por mi error en la serie, después agradecer a todos !!! es poco porque aún en la derrota me hicieron sentir ganador. Hoy caí pero les aseguro que me voy a levantar y voy a ir con más fuerzas que nunca el 2018 nos espera con todo !!!!!! Y bueno como dirían #aguantenossobra #2 #subcampeón”

La carrera final

Cerrando el espectáculo para la clase mayor, se ponía en marcha la carrera final, en donde Juan Cruz Talamona trataría de ratificar su dominio para terminar de cerrar el título mientras Lucas Yerobi aparecía como candidato pero debiendo recuperarse de un mal sábado y tratar de alcanzar una importante recuperación.

En punta, Gonzalo Antolín mantenía el primer lugar en las primeras vueltas, las cuales se interrumpían por la salida del auto de seguridad, por una serie de incidentes con otras unidades y con varios autos que quedaban a un lado o debían recurrir a la zona de boxes. Reanudada las acciones, Federico Santos tomaba el dominio de la situación dando cuenta de un Gonzalo Antolín que, a su vez, caía a la tercera ubicación tras ser sobrepaso por Ramiro Alcaine. Cuarto aparecía Pablo Vuyovich y quinto Luis Bessone. Por su parte, Juan Cruz Talamona aparecía sexto y Lucas Yerobi era 13ero, tratando de mantener su progreso pero costándole cada vez más acercarse a los lugares de punta.

Las diferencias en los primeros puestos resultaba ser mínima, apareciendo en la posición de privilegio Federico Santos por sobre un Luis Bessone que se mostraba cada vez más ascendente y no sólo afirmado en la segunda posición sino también acrecentando el asedio rumbo a Federico Santos, quienes transitaban diversos tramos del circuito prácticamente a la par y ampliando diferencia respecto a Gonzalo Antolin y Pablo Vuyovich.

Acorde avanzaban las vueltas, el título del lado de Juan Cruz Talamona seguía tomando forma, teniendo en cuenta que el de Avellaneda sostenía por detrás al fueguino y ello le bastaba para la consagración. Por su parte, adelante Luis Bessone intentaba la superación pero entraba en un roce con Santos, quedando los dos a un costado pese que Federico Santos seguía en pista. De esta forma, a partir de ese momento el nuevo líder era Gonzalo Antolín, quien supo mantener la calma y sacar provecho de la situación para adjudicarse la victoria.

De esta forma, el triunfo se fue para San Rafael y para el Classic por primera vez, segundo terminó Pablo Vuyovich y tercero Marcos D´agostino, completando de esta forma el trío con tres modelos diferentes en los primeros lugares. Cuarto fue Ramiro Alcaine y quinto Federico Santos. Por detrás, llegaron Bagnera, Talamona, Yerobi, Salvi y Sniechowski.

El campeonato quedó en poder de Juan Cruz Talamona al conseguir un total de 294 unidades, segundo culminó Lucas Yerobi con 268.5 y tercero Lucas Bagnera con 230.5. Por detrás y completando los primeros diez lugares del campeonato cerraron el certamen Badaracco, González, Grasso, D´agostino, Signorelli, Gonzalo y Matías Antolín.

Las posiciones finales

Pos. Nº Piloto Auto Tiempo Dif.

1º 94-Antolín Gonzalo Corsa 16 27;18,463

2º 92-Vuyovich Pablo Clio 16 27;19,380

3º 6-D’agostino Marcos Kinetic 16 27;20,075

4º 7-Alcaine Ramiro Clio 16 27;21,764

5º 13-Santos Federico Clio 16 27;21,777

6º 93-Bagnera Lucas Clio 16 27;23,442

7º 8-Talamona Juan Cruz Clio 16 27;25,916

8º 4-Yerobi Lucas Clio 16 27;26,027

9º 17-Salvi Mauro Clio 16 27;26,535

10º 60-Sniechowski Tomas Punto 16 27;26,802

El campeonato

Pos. Nº Piloto Auto Puntos

1º 8-Talamona Juan Cruz Clio 294

2º 4-Yerobi Lucas Clio 268,5

3º 93-Bagnera Lucas Clio 230,5

4º 11-Badaraco, Martín Clio 196,5

5º 111-González, Marcelo Clio 166,5