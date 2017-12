Vacaciones: todo lo que hay que saber antes de cruzar la frontera con el auto

Las fronteras argentinas y chilenas ya se preparan para el aluvión de fueguinos que comenzarán a salir de la isla a partir del 16 de diciembre. Salir a la ruta exige elementos de seguridad específicos. Cómo deben viajar los menores y qué papeles del auto, personales y de las mascotas se necesitan para cruzar la frontera.

RÍO GRANDE.- Para salir de vacaciones hacia el norte en el auto no basta sólo con subirse. Hay documentos y requisitos que conviene tener en cuenta para evitar multas y accidentes.

Néstor Granja, subsecretario de Límites y Fronteras de la provincia, adelantó que los días claves donde se espera la mayor salida de fueguinos de la Isla son son el 16 y el 22 de diciembre. “Ya hemos pedido todos los refuerzos para que estén esos días en la frontera, hemos mandado notas a cancillería para preparar todo y a la espera de que suceda”, dijo el funcionario provincial.

Además precisó que la veda para el transporte de cargas generales es del 16 al 24 de cinco de la mañana a 11 con dirección de Río Grande al Paso Fronterizo lo que despejará el tránsito a los vacacionistas.

Papeles

La Frontera Argentina exige los mismos documentos para poder circular que todos los organismos de control en el país: DNI, licencia para conducir, tarjeta verde (puede usarse únicamente por el titular del vehículo), tarjeta azul (cumple la misma función que la cédula verde, pero el uso es exclusivo de la persona autorizada a conducir el vehículo) y el seguro (se pide el comprobante de constitución de póliza de seguro y no el comprobante de pago del último mes).

Aunque entre los requisitos no se hace referencia al último recibo de pago de la patente, la Dirección Nacional de Migraciones recomienda circular con ese papel tanto por el país como para salir de él.

Además los autos deben cumplir con la Revisación Técnica Obligatoria (RTO) que se realiza en Rivadavia 847, o en el sector del Tropezón sobre la Ruta 3, en el horario de 8:30 a 16 horas. Desde 1 de noviembre los montos se han incrementado entre un 10% y 15%. Un automóvil particular cuesta $1000.- (939 + 61), Pick Up, T Terreno, Jeep, 4×4, etc. $1200.- (1139+ 61), Minibus, hasta 3500 kg.-/14 asientos $1300.- (1239 +61) y Casa Rodante $1400.- (1339 +61). Estos son algunos de los precios estipulados.

Elementos de seguridad

Es obligatorio circular con matafuegos (debe estar dentro del auto, al alcance de la mano; verificar que no esté vencido) y baliza triangular (puede estar en el baúl del auto) y un kit de primeros auxilios.

Además, en los controles en las rutas del país se pueden exigir ambas chapas patentes, colocadas en su lugar, con sus respectivas luces y en perfecto estado, sin acrílicos ni marcos cobertores.

En cuanto a las luces, no solo la Policía Caminera exige las bajas encendidas durante todo el día, sino que también es requisito para circular en rutas de otras provincias.

En Chile además se exige contar con un chaleco amarillo refractario para el caso de que se deba parar en la ruta ante cualquier eventualidad.

Los ocupantes

Las personas que viajan en auto, tanto adelante como atrás, deben usar siempre el cinturón de seguridad. La cantidad de ocupantes permitida está determinada por el número de cinturones de seguridad que tenga el auto de fábrica.

En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial establece que los menores de 10 años deben ir siempre sentados atrás y con los sistemas de retención infantil (sillas y asientos) adecuados a su peso y edad.

La Policía Caminera exige que los menores de 12 años viajen en el asiento trasero.

Para el caso de los bebes y niños, es obligatorio en Chile el uso de sillas para los que pesen menos de 40 kilos. Las multas son superiores a los 3 mil pesos argentinos.

Seguro Soapex

El Soapex es un seguro obligatorio para circular por Chile, que se puede adquirir por internet (www.magallanes.cl o www.hdi.cl) también se puede pagar en el Paso Fronterizo en el kiosco del complejo y en la Hostería ubicada a unos 150 metros.

“En el caso de no tenerlo y que un control de carabineros le haga la inspección y no se tenga el seguro le van a labrar la infracción correspondiente, para ellos es una normativa y hay que cumplirla”, afirmó el responsable de Migraciones.

En promedio por 30 días el seguro cuesta unos 200 pesos argentinos para un vehículo mediano.

Horarios

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo el Paso San Sebastián funciona las 24 horas. Y en las fechas del 14 hasta el 24 se ha pedido un refuerzo excepcional por la cantidad de gente que va a salir.

Hay que tener en cuenta que el horario de verano de la barcaza es de 08.30 am y finaliza a las 03:05.

Además, debido a que en la temporada de verano es frecuente la presencia de fuertes vientos que pueden suspender momentáneamente el cruce, desde la Transbordadora Austral Broom recomendaron a los viajantes contar con reservas de agua, alimentos, e informarse en el lugar sobre el estado del cruce a través de la Radio Angostura 104.5.

Requisitos para cruzar la frontera

“Para pasar por la frontera al hacer el control migratorio todas las personas tienen que tener el documento válido que es el que está en formato digital o el pasaporte, ningún DNI escrito a mano se considera válido”, explicó Granja.

Si los chicos viajan con los padres hay que recordar que el DNI de los menores tiene vencimiento, tiene que tener la actualización correspondiente. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, cuyo DNI no trae los datos filiatorios, tiene que acompañar además la partida de nacimiento o la libreta de familia para acreditar el vínculo.

En el caso de los menores que viajan con uno de los padres o solos y autorizados, las autorizaciones se pueden realizar en la Policía de la Provincia, ante escribano público (legalizado por el Colegio de Escribanos), o por sentencia judicial que así lo disponga. La dirección de Migraciones también hace una autorización de viaje tanto en Río Grande como de Ushuaia.

Viajar con mascotas

Aquellos que proyectan viajar de vacaciones con sus mascotas deben presentarse con tiempo ante el SENASA a realizar los trámites correspondientes. Exigen: Certificado de Salud (ejemplar original); certificado de Vacunación Antirrábica (ejemplar original y una fotocopia); certificación de tratamiento antiparasitario externo e interno (ejemplar original y una fotocopia); fotocopia del Documento de Identidad / responsable / persona que viaje con el animal.

Para iniciar el trámite por internet y solicitar un turno ante el Senasa podes ingresar al nuevo sistema que agiliza el proceso en la página web del Senasa.

En Río Grande la oficina del Senasa se ubica en Arteche 805 y en Ushuaia en Ricardo Guiraldes 535.

Más información

Por dudas o mayor información, aquel que viaje puede acercarse a la dirección Nacional de Migraciones.

En Río Grande: Beauvoir 106 – (02964) 421924 de 09.00 a 16.00 horas

En Ushuaia: Fueguia Basket 187 – (02901) 422-334 de 09.00 a 17.00