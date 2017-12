En Ushuaia arranca la fiesta del Seven del Fin del Mundo

RIO GRANDE.- El torneo de rugby reducido más austral del mundo tiene sus actividades confirmadas para los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre: habrá charlas, exhibiciones de rugby femenino, números musicales y firma de autógrafos a cargo de Gastón Revol, histórico jugador de Los Pumas 7´s.

El Seven del Fin del Mundo es un torneo que crece año a año y en su XXXI Edición llega con varias actividades complementarias a los encuentros de Rugby, y lo más importante es que se espera un nivel de juego suprior al que se vivió el año pasado cuando brilló Herba 7, elenco que estará nuevamente para defender el título.

La actividad comenzará hoy a las 18:15 en el Náutico Disco con la charla “El Rugby es un medio y no un fin en sí mismo en el desarrollo de la niñez y la adolescencia”, por el Profesor Sebastián Perasso. Desde las 19:00 habrá una Conferencia de Prensa y presentación del Fixture Oficial y plantel de árbitros.

El sábado, la actividad comenzará a las 11:30 con una exhibición de Seven Femenino (Ushuaia RC – Gallos RC), y desde las 12:30 se efectuará el Acto de Apertura con la Banda Municipal y presencia de sponsors/autoridades, y desde las 13:00 dará inicio el día 1 de competencia para culminar cerca de las 19:30.

Los equipos

En la tarde de ayer se efectuó el sorteo de zonas, se eligió ocho cabezas de serie y comenzaron a sacar nombres para ir formando las ocho zonas que tendrá el certamen.

La Zona “A” quedó formada por Ushuaia Rugby Club “A”, Colegio Verde y Toros de San Andrés: la “B” por Las Aguilas, Colegio 98 y Recién nos conocemos; la “C” por Colegio Classic, Ushuaia Rugby Club “B” y Las Momías, mientras que el “D” lo completan Calafate Rugby Club de Comodoro Ruivadavia, Colegio Blanco y Turú Rugby Club quien en esta oportunidad se llamarán El equipo del Landa.

La Zona “E” la formarán Fair Play, Pura Química y Orcas Rugby Club; la “F” la integrarán La 15, Guardería de Grete y Meta Gira; en la Zona “G” etsará el campeón defensor Herba 7 y tendrá de rivales al Río Grande RHC y a Fogón 7, para culminar con la “H” con Atlético San Andrés, Equipo del Amor y Colegio Flow.

Al cierre de esta edición, el Ushuaia Rugby Club, no confirmó los refuerzos que jugarán en su primer equipo pero se espera que lo integren dos o tres figura del norte y así poder superar las semifinales del año pasado.

Colegio del Sur Classic viene a la Isla a ganar la Copa de Oro, y tomarse revancha de la final perdida el año pasado y para ello trae grandes valores de la institución, que hoy juegan en distintos elencos del norte del país pero nacidos todos en el mítico colegio ushuaiense, a excepción de dos jugadores que juegan en GEBA con la mayoría de estos fueguinos.

Los elegidos en esta oportunidad son: Juan Spratt, Juan Francisco Vaccarone, Sebastián Gómez Hobbs, Gonzalo Gómez Hobbs, Nicolás Leguizamón, Gastón Dalmazzo, Tomás Colomb, Facundo Noval, Ignacio Vlasich, Facundo Nieto, Pablo Soro y Federico Isorna.

Las Aguilas también quieren estar en la pelea de la Copa del Oro como el año pasado, donde no pudo avanzar de cuartos de final tras caer con uno de los finalistas, Colegio del Sur, y para ello, recuperá cuatro jugadores del club que están jugando en el norte, donde se destaca el emblemático Kun Acuña; Diego viene de obtener el cuarto puesto con Las Lengas en el mítico Seven de la República y a último momento consiguió el permiso laboral para poder estar en la Isla. Junto a él estarán José Paderne, Octavio Funes (todos juegan en Liceo Naval) y Javier Vaquera, jugador de rugby universitario y que representó a Argentina en Colombia donde se disputó el Sudamericano Universitario.

Por otra parte, ya quedaron definidos los dos equipos que fueron invitados al certamen por la organización:

Herba 7, que fue campeón en la edición pasada, tendrá a: Santiago Roldán, Gabriel “Coco” Roldán y Gastón Revol como DT (La Tablada), Pedro Brondello, Felipe Bollarino y Joaquín Mabel Bono (Villa María), Juan Cruz Paladini (CURNE de Chaco, campeón del NEA), Lisandro Cabezas (Formosa), Lautaro Casado (Urú Curé), Tomás Jorge (Pucará) y Francisco Pacheco (Belgrano Athletic), el único fueguino que integrá el equipo. El año pasado éste jugador juvenil integró el Río Grande Rugby & Hockey Club obteniendo la Copa de Bronce.

Fair Play: Pedro Garzón, Manuel Otero (Tala R.C.), Gastón Aybar Heredia, Lucas Barrera Oro, Juan Ignacio Triviño (Universitario Tucumán), Francisco Fernández Alzogaray, Santiago Fernández Alsogaray, Santiago Gamarra, Agustín Bongiovani (Ushuaia Rugby Club), Lucas Nahuel Flores y Mariano Flores (Los Tilos).

Río Grande tendrá la presencia de solo dos clubes, Turú RC y Río Grande RHC; los primeros realizarán su segunda presentación en este histórico Seven a Side, mientras que el Verde es uno de los elencos más añejos en participar del evento, aunque a diferencia de otros años, el equip que presentará será compuesto por muchos jugadores juveniles, dado que los mayores han viajado a participar de los Juegos Argentinos de Verano en Paraná, Entre Ríos.

El conjunto de Río Grande será liderado por uno de los Mellizos Gómez, Javier, quien el año pasado fuera uno de los destacados de su elenco, y junto a él estarán Juan Carlos Herrero, Lolo Gómez, Agustín Beceda, Esteban Villalobos, Pablo Ramos, Agustín Bilardo y Gonzalo Tymkow entre otros.

Algo más de historia

El Seven del Fin del Mundo es un torneo tradicional que se realiza en Ushuaia desde hace 30 años y varios jugadores argentinos de renombre lo han disputado a lo largo de la historia como Marcelo Loffreda, Aitor Otaño, Eliseo Branca, Martín Sansot, Martín Bustos Moyano, Gonzalo Beccar Varela, Agustín Ezcurra, Santiago Van der Ghote y Gastón Revol, entre otros.

Pero hubo un caso emblemático de un jugador que quedó enamorado del torneo: se trata de Agustín Pichot, actual vicepresidente de la World Rugby, quien lo disputó en 1994 en el equipo denominado “Estrellas Adidas”, y reunió a varios de los mejores jugadores de la URBA.

En ese entonces Pichot tenía 17 años y asomaba como una gran medio scrum que mostraba su carácter en la Primera de CASI, aunque “Ficha” no estuvo solo porque fue acompañado por su gran amigo Patricio Fuselli e incluso se dio el gusto de compartir equipo con uno de los ídolos de su infancia: el Chapa Branca.

A modo de agradecimiento al Seven del Fin del Mundo el ex capitán de Los Pumas escribió una carta al director del torneo, Cali Ríos, en la que explicó las sensaciones de haber competido en la ciudad más austral del mundo, allá por 1994.

“Desde siempre me gustó jugar Seven. No me llevó mucho tiempo descubrir que ese placer que sentía era por el hecho de salir a la cancha para divertirme con amigos. Tan puro y sencillo como eso. Eso es lo que toda mi vida me atrapó de este deporte. Y entre los tantos recuerdos que me quedan de mi etapa como jugador, uno de los que tiene un lugar especial es el Seven del Fin del Mundo. La calidez y la generosidad con la que me trataron cuando conocí el Ushuaia Rugby Club, a mis 17 años, nunca la olvidaré. Me siento un afortunado de haber participado y disfrutado de este torneo. Lo recuerdo siempre, y lo destaco, porque mantiene a salvo el alma que hace distinto al rugby. Para el Colo Fuselli y para mí era un sueño estar en el mismo equipo con nuestros ídolos del CASI, como Perica Courreges, el Zonzo Venegas y el gran Chapa Branca; como también con el Bebe Salvat, Chirola Scolnick y Martín Sansot, de los mejores fullbacks de la historia de Los Pumas”, destacó Agustín Pichot en sus líneas.

Pero Pichot no fue el único Puma de bronce que pasó por el Seven del fin del Mundo: su compañero Horacio Agulla, que en suelo galo se dio el gusto de anotar un try contra Irlanda, fue parte del Seven más austral del mundo luego de conseguir la histórica medalla de bronce en París.

El actual wing de Hindú es bien recordado en Ushuaia, porque quienes se acercaron a ver el evento destacan la generosidad que tuvo a la hora de firmar camisetas para los chicos y la buena onda que tuvo con todos en el tercer tiempo.

El inicio de los Monos Negros

Pichot con sus compañeros de equipo en el CASI y con los exPumas, no pudieron ganar esa edición disputada en 1994, perdieron y feo la final ante Los Monos Negros (jugadores de Taraguy de Corrientes), quienes a partir de su inicio en el Seven del Fin del Mundo, hicieron historia grande en el juego reducido.

En los jóvenes cincuenta años que cumple la institución “Cuerva”, estos “Monos Negros” fueron protagonistas por varios años en el juego de siete hombres, logrando trascender los límites de la región y del país, cosechando los mejores comentarios y elogios por quienes los vieron, periodistas y circunstanciales oponentes.

Un accidente de la época hizo que un grupo de amigos, todos “cuervos” y apasionados por el rugby se decidieran a formar este equipo.

Poco importaban las altas temperaturas del verano, en plena siesta correntina se juntaban en la playa a la vera del río Paraná, a divertirse jugando y disfrutando sin pensar que eso sería el inicio de una larga y exitosa trayectoria.

Así se gestó el equipo, que siempre demostró disciplina, sacrificio, esfuerzo, solidaridad, mucha garra, sudor y fantasía.

Recorrieron el país participando de cuanto seven se organizara, de Norte a Sur, también en las repúblicas de Paraguay y Uruguay.

Dieron inicio al Súper Seven, al que prestigian clubes del país y del extranjero con su presencia, cabe señalar la visita de jugadores destacados del país, e incluso de la Isla Fiyi, especialistas de este tipo de juego.

No creo que los protagonistas de esta historia tengan conciencia de lo que provocaron en el juego de rugby reducido, a nivel de clubes del país y de la Selección Nacional.

Fue un antes y un después, desde ese momento la preparación de los clubes para este juego fue otra, con mayor responsabilidad, disciplina y técnica.

Ver jugar a los “Monos Negros” era un placer a la vista. Equipo que se movía en la cancha con precisión y un manejo del tiempo y el espacio casi a la perfección.

Recordar hoy a este equipo es un noble y justo reconocimiento a quienes se brindaron por completo a un juego vistoso, rápido, en el que la destreza, la sorpresa y la inteligencia en la acción son condiciones necesarias e imprescindibles.

Gracias “Monos” por tanta alegría y magia en su juego, que disfrutamos mucho y no dejamos de hacerlo en el recuerdo eterno a tanta dedicación, esfuerzo demostrativo que con trabajo, sacrificio y disciplina en el deporte todo es posible.

Los “Monos Negros” fueron ganadores, sólo por mencionar algunos torneos: en el famoso Seven de la ciudad de Punta del Este (Uruguay), Seven del Fin del Mundo (Ushuaia), Primer Seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), torneos de la URNE y varios en Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco), Formosa y en Asunción (Paraguay).

Entre los integrantes de los “Monos Negros” sobresalen rugbiers de la talla de Juan Esteban Castillo Odena, Rocco Froglia, Roberto Gómez Coll (h), Diego Gómez Coll, Lisandro Mantilla, Juan Martín Meabe, Juan Cruz Meabe, Ignacio Palma, Fernando Piragine, Guillermo Roca, Segundo Rocca, Valentín Rossello y Javier Sigel.

Sebastián Perasso en el Río Grande RHC

El sábado por la tarde, Sebastián Perasso estará brindando una charla sobre: “El rugby es un medio y no un fin en sí mismo en el desarrollo de la niñez y la adolescencia”, la misma se desarrollará desde las 17:00 en el quincho del Río Grande Rugby & Hockey Club. La charla es abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita para todos los interesados en compartir un tiempo con el hombre que más le ha dedicado espacio al juego infantil.