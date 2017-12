Todos los campeones nacionales que tuvo la Copa Austral

RIO GRANDE.- Esta nueva edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo de Mountain Bike, que organizó la Asociación Deportiva Pata Sport y que tuvo el auspicio de la Agencia Municipal de Deportes, también contó con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo) quien puso en juego los títulos de la Copa Nacional Austral para los ganadores de cada uno de las categorías y de la cual no pueden intervenir corredores extranjeros.

Este último motivo fue el que le permitió a Juan Pablo Romero ser el mejor corredor argentino del Rally, fue segundo del chileno Eyair Astudillo Gallardo quien fue el vencedor de la edición XVIII del Rally de los Lagos y obviamente se llevó la Copa y el dinero efectivo por el logro, pero no pudo quedarse con la Copa Nacional Austral, esa, la más importante quedó en poder del mencionado Romero, mejor argentino clasificado y obviamente mejor fueguino.

Romero (Río Grande) fue el campeón nacional en Elite, mientras que el podio en esta Copa Austral fue completado por Alejandro Barcenas (Río Grande), Nicolás Benavídez (Ushuaia), Miguel Moyano (Ushuaia) quien fuera una de las revelaciones del Rally ya que nunca antes había alcanzado una posición tan importante en una prueba local, mientras que el quinto lugar fue para Martín Cichero que nuevamente está poniéndose en forma para volver a los primeros planos del orden local.

En la divisional Sub 23 retuvo el título Gustavo Santana (Río Grande), quien no fuera clasificado en la etapa general, al igual que el resto de la categoría, pero que con su sexto puesto en los 73 kilómetros le sirvió para ganar su categoría. Segundo fue Gastón Leonardelli (Río Grande) quien con su 5:37:43 concluyó en el puesto 42 de la general, mientras que no hubo tercer puesto ya que abandonó Fabián Aguilar (Río Grande) debido a la gran cantidad de fallas mecánicas que tuvo a lo largo de la primera mitad de carrera, le pasó de todo.

Todos los juveniles fueron de Ushuaia, los candidatos de Río Grande se ausentaron por sus respectivos viajes de egresados como el caso de Tomás Cárdenas, sindicado a pelear por uno de los diez mejores ligares del Rally, y de Fran Luna. El vencedor fue Nassem Dahas.

En cadetes se dio la carrera más pareja de todas las divisionales y el título nacional fue para el ushuaiense Lautaro Vallejos quien en un final para el infarto derrotó por escasos diez segundos al riograndense Mauricio Vega. Luego clasificaron Nazareno Campos y Tiago Atayra, ambos de Ushuaia.

En Menores, el campeón argentino fue Gustavo Vega de Río Grande mientras que Tomás Ayala (Ushuaia) fue subcampeón de esta edición.

En Master A1 el mejor del país en la modalidad XCM fue Mauricio Núñez de Río Grande quien además concluyó séptimo en la general, aunque bastante lejos de los tres primeros, pero suficiente para anotar una vez más su nombre en tan prestigiosa carrera que lo tiene como el máximo ganador de la general y uno de los máximos ganadores junto a Arturo Ponce y a José Toranza, dos que esta vez no lograron subir a lo más alto del podio en sus respectivas divisionales.

Detrás de Núñez clasificaron Juan Carlos Cárdenas (Río Grande) quien era el campeón defensor, Héctor Mascareña (Río Grande), Rodrigo Ponce (Ushuaia) y Gabriel Ulman (Ushuaia) quien volvió al Rally de los Lagos después de muchos años.

La categoría Master A2 fue para David Rufino Rodríguez, el hombre de El Bolsón quien repitiera el título alcanzado el año pasado, escoltado por Sebastián Pastori (Río Grande) a 7 minutos del ganador, Héctor Barrera (Río Grande), Aníbal Olivera, fueguino éste pero que comenzó la práctica deportiva en Comodoro Rivadavia donde hoy reside, y quinto fue Walter Acuña, uno de los dos sobrevivientes de aquella primera edición en el año 2000.

Luego en la divisional Master B1, Fernando Ariel Contreras de Río Grande se quedó con la victoria; el Mago realizó una gran actuación y le sacó más de once minutos a su escolta que fue Martín Molina de Villa Cañás, Santa Fe, otro que volvió después de varios años a competir en el fin del mundo; las demás posiciones las completaron Luis Ariel Medina (Río Grande), Axel Steding (Ushuaia) y Víctor Fuentealba (Río Grande).

En Master B2, el título de Campeón Nacional fue para Rubén Melgarejo (Río Grande), escoltado por Arturo Ponce (Ushuaia), hombre de la clase Master C2 pero que quiso realizar la totalidad del recorrido y por ello se anotó en todo el recorrido, Daniel Vallejos (Ushuaia), Daniel Orellana (Mar del Plata) y Fernando Donati (La Plata).

En Master C1, el campeón fue Miguel Eduardo Menconi de Pilar, Gran Buenos Aires, y miembro del equipo de Fernando Donati; luego llegaron Francisco Correa (Necochea), José Toranza (Río Grande) y Julio Giménez (Ushuaia).

Los Master C2 fueron dominados por Jorge Francisco Tapia de Cosquín, Córdoba, seguido de Daniel Romano (Río Grande) y no pudo concluir el Vikingo Gustavo Sommariva quien sufrió una dura rodada a pocos metros del final.

En Master D hubo una sola presencia, la del interminable Juan Carlos Salgado de Ushuaia, una leyenda viviente del ciclismo local y una de las personas que más sigue colaborando con el ciclismo de la provincia.

En Promocionales varones, el título del Rally de los Lagos fue para Santiago Serenelli (Río Grande), seguido por Gastón Tobares (Río Grande), Ricardo Abalos (Río Grande), Alejo Tomás Vargas (Salta) y Charlis Saucedo (Río Grande).

En cuanto a las damas, la categoría Elite coronó a la ganadora de la general, Angela Nieva, quien como bien se describió de ella en la edición de ayer, quedó a un triunfo de adueñarse de la Copa Challenger, siempre y cuando la consiga el año que viene, caso contrario deberá ir por los cinco triunfos alternados. Detrás de ellas clasificaron Florencia Rojas (Tolhuin) y Jacqueline Brugnoli (Ramos Mejías, Gran Buenos Aires).

En juveniles, la otra divisional que completó todo el recorrido, la única en participar y llegar fue Agostina Melgarejo de Río Grande, y quien junto a su padre lograron la tan ansiada casaca de campeones argentinos. La familia contenta.

En damas Master, Tolhuin vuelve a tener una campeona después de mucho tiempo, se trata de Juliana Detlefsen quien aventajó por mucho a Carina Tapia (Ushuaia) y Silvia Guggisberg (Río Grande).

En damas promocional, la única corredora anotada y que logró completar el recorrido fue la riograndense Karina Cañas quien hasta último momento dudó en participar en su divisional ya que iba a estar sola, y pese a las ganas que tenía de hacer la prueba intermedia, luego escuchó las recomendaciones de la organización que le comentó que era una etapa muy dura para alguien que está realizando sus primeras armas en el ciclismo.