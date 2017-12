Tigre no dejó dudas y ganó el torneo Fin de Año

RIO GRANDE.- Aprovechando la inferioridad de algunas formaciones incompletas, Tigre de Ushuaia se quedó con el primer puesto del torneo de handball Fin de Año, organizado por el Club Sergio Andrade, en el gimnasio auxiliar del Polideportivo Municipal Carlos Margalot.

Los entrenados por Carolina García salieron airosos en sus cuatro presentaciones, con la mejor delantera y la valla menos vencida, además de contar con los dos máximos anotadores, Rodrigo Funes y Maximiliano Muriño, ambos autores de 21 goles.

En la primera jornada, los capitalinos superaron a los locales Escuela Municipal (28-19) y Universitario (26-22). Al día siguiente, doblegaron a los juveniles de Galicia (35-24) y -en el último turno- a los organizadores del certamen (34-15), que también acumulaban tres victorias.

Escuela Municipal completó el podio, por delante de un diezmado Universitario (que tuvo tres caídas por escaso margen) y Galicia.

Gol a gol

Sergio Andrade se proyectó hacia la lucha al título tras el cerrado 28-27 que obtuvo sobre Uni, en un marcador que tuvo cinco cambios de líder.

El extremo izquierdo Jonatan Berger -asistido por Facundo Balza, su compañero de zaga- adelantó 3-0 a Uni, conjunto que volvió a conseguir similar ventaja en otras dos ocasiones (9-6, 10-7), con un importante aporte del otro extremo, Julián Krum (5 anotaciones en el PT).

Los dirigidos por Emad Soliman igualaron en 10, a 6’ del descanso, merced a una acción individual de José Ochoa. Y tras la tercera igualdad consecutiva, en el último minuto del período Axel Chávez y Angel Ramella le dieron el 14-12 parcial.

Andrade se escapó (17-13), antes de que un triplete de Mariano Gutiérrez apuntara la levantada de los marrones, que se pusieron 18-17 tras un recupero y posterior gol de Balza, y las tapadas de Ramiro Ledo. Después, Facundo Burgos volvió a la valla en lugar de Cristian Gómez, su reemplazante en la reanudación.

Otra vez la balanza se inclinó hacia los verdeamarillos (22-20), con la claridad de Zacarías Ramírez. Del otro lado le respondió Balza (en los 50’, al igual que Juan Soria, dio 7 asistencias), para el 25-23 de Uni, sobre los 17:30.

En el cierre, se destacó el pivote Diego Cossio, con cuatro tantos que desbarataron las intenciones de su oponente de sumar de a tres.

Goleadores

O/Jugador Equipo G %

1.Rodrigo Funes Tigre 21 17

1.Maximiliano Muriño Tigre 21 17

3.Agustín Fernández Centro Galicia 19 20

4.Joaquín Obispo Municipal 17 16

5.Marco Stacchiola Tigre 17 14

6.Jonatan Berger Universitario 16 15

7.Jonatan Toledo Tigre 16 13

8.Alan Keller Sergio Andrade 15 15

9.Martín Aparicio Municipal 15 14

10.Mariano Gutiérrez Universitario 15 14

10.Luca Heredia Universitario 15 14

12.Facundo Balza Universitario 14 13

O/Jugador Equipo G %

12.Leandro Muñoz Municipal 14 13

14.Diego Cossio Sergio Andrade 13 13

15.Gabriel Corregidor Municipal 13 12

15.Joel Mamaní Municipal 13 12

17.Gastón Rodríguez Centro Galicia 12 12

18.Diego Ferro Sergio Andrade 12 12

19.Ariel Hidalgo Centro Galicia 11 11

20.Juan Soria Universitario 11 10

21.Gabriel Haro Municipal 10 9

22.Lautaro Muriño Tigre 10 8

23.Francisco Díaz Centro Galicia 9 9

24.Axel Chávez Sergio Andrade 9 9

24.José Ochoa Sergio Andrade 9 9

Nota: % (porcentaje sobre el total de goles de su equipo); únicamente aparecen los jugadores que pudieron ser individualizados en las planillas.

Masculino – Resultados

Partido Resultado

Sergio Andrade-Galicia 28-25 (PT: 14-10)

Tigre-Municipal 28-19 (PT: 16-9)

Tigre-Universitario 26-22 (16-7)

Municipal-Galicia 39-23 (PT: 21-7)

S. Andrade-Universitario 28-27 (PT 14-12)

Partido Resultado

Tigre-Galicia 35-24 (PT: 19-11)

Municipal-Universitario 26-20 (PT: 13-13)

Tigre-Sergio Andrade 34-15 (PT: 15-8)

Universitario-Galicia 40-24 (PT: 20-10)

Sergio Andrade-Municipal 26-25 (PT: 13-10)

Posiciones – Masculino

P/Equipo Pts. J G E P Gf Pro Gc Pro

1.Tigre (Ushuaia) 12 4 4 0 0 123 30,75 80 20,00

2.Sergio Andrade (RG) 10 4 3 0 1 97 24,25 111 27,75

3.Municipal (RG) 8 4 2 0 2 109 27,25 97 24,25

4.Universitario (RG) 6 4 1 0 3 109 27,25 104 26,00

5.Centro Galicia (U) 4 4 0 0 4 96 24,00 142 35,50

Sergio Andrade 28 – 27 Universitario

Nº/Jugador G A D As Nº/Jugador G A D As

1.Facu.Burgos -21 -18 -11 0 1.Jaime Vargas -14 -7 -4 0

17.Axel Chávez 4 0 3 1 9.Julián Krum 6 2 0 0

5.José Ochoa 2 1 0 3 5.Juan Soria 3 3 5 7

10.Diego Ferro 4 1 2 1 7.Ma.Gutiérrez 4 1 2 0

15.Diego Cossio 6 3 0 1 14.Agust.Flores 0 1 0 0

6.Alan Keller 4 8 2 4 10.Facu.Balza 3 3 1 7

11.Pablo Triviño 0 0 0 0 6.Jonat.Berger 6 2 2 1

12.Crist.Gómez -6 -1 -1 0 0.Ramiro Ledo -14 -9 -3 0

13.Ang.Ramella 2 2 0 2 3.I.Pablo Pérez 1 1 0 0

18.Maria.Ojeda 3 0 0 0 11.Agust.Conde 1 0 0 0

3.Ariel Herrera 1 0 0 0 12.Luca Heredia 2 5 2 1

16.Zaca.Ramírez 2 1 0 0 16.Edu.Pintos 1 1 0 1

E: E.Soliman 28 16 7 14 E: F.Vinderola 27 19 12 17

También jugó: 9.Matías Laraigneé (SA). No ingresaron: 22.Nahuel Foschiatti (SA); 4.Leandro Hernández (U). Parciales (c/5’): PT: 0-3/4-6/6-9/11-11/14-12. ST: 17-15/20-19/22-22/25-25/28-27. % ataque: Andrade 55 % (28/51), Uni 46 % (27/58). % arqueros: Andrade 41 % (19/46): Burgos 46 % (18/39), Gómez 14 % (1/7); Uni 36 %: Vargas 33 % (7/21), Ledo 39 % (9/23). Penales: Andrade 2 (Keller: 1 gol, 1 atajado por Ledo), Uni 3 (Heredia: 1 gol, 1 atajado por Burgos; Pintos: 1 gol). Pérdidas: Andrade 12, Uni 12. Recuperos: Andrade 6, Uni 2. Exclusiones (2’): Andrade 3 (Keller, Ferro, Cossio), Uni 1 (Soria). Amonestaciones: Andrade 2 (Keller, Ferro), Uni 1 (Soria). Descalificaciones: no hubo. Arbitros: Fernando Cobián/Hugo Piris (ambos de RG). Rama: masculina. Partido: Nº 5. Gimnasio: Anexo (16/12). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negrita aparecen los valores de los arqueros.