Recolección de residuos por contratación directa: El 18 de diciembre las empresas deberán presentar sus ofertas

El Municipio de Río Grande llevará adelante una compulsa de precios a la que fueron invitadas las tres empresas que quedaron afuera de la licitación. La secretaria de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, afirmó que antes le ofrecieron una prórroga de seis meses a Agrotécnica Fueguina; no hubo acuerdo ya que la firma pidió que sea por un año.

RÍO GRANDE.- Luego de que se haya declarado fracasada la licitación de la recolección de residuos en la ciudad el Municipio de Río Grande avanza en el proceso de contratación directa a través de una compulsa de precios, de la que podrán participar las tres empresas que participaron de la licitación.

En el proceso primero había quedado fuera de carrera Agrotécnica Fueguina, que no había podido presentar un libre deuda fiscal. A lo que luego se sumaron otras cuestiones técnicas incompletas de las otras dos empresas que se habían presentado. La semana pasada se abrió la posibilidad de realizar una contratación directa hasta que se llame a una nueva licitación.

La secretaria de Producción y Ambiente del Municipio de Río Grande, Sonia Castiglione, dijo hoy que “se ha firmado la resolución que autoriza la contratación directa, el procedimiento prevé hacer una contratación directa a una empresa en particular sin ningún tipo de ajuste a pliego, en este caso no va a ser así, va a realizarse una contratación directa con una compulsa de ofertas donde las empresas invitadas tienen que atenerse y ajustarse al pliego, lo mismo que en la licitación”.

“No es que es una cosa arbitraria o por fuera de lo que reglamenta o solicita el pliego, la diferencia entre la licitación y la contratación directa son los tiempos, que en el último caso son mucho más abreviados”, explicó.

Castiglione señaló que “la norma lo que indica es que después de hacer dos llamados públicos y ante la urgencia y necesidad de ofrecer el servicio, la contratación directa puede realizarse a cualquier empresa que determine el área solicitando o puede ser con una compulsa de precios que de alguna manera es como una licitación pero abreviada”.

Y detalló que “este procedimiento es por invitación a las empresas, se invitó en este caso a las tres que participaron en el proceso porque es lo correcto y veremos de qué manera se desenlaza todo esto”.

De esta manera, el lunes 18 de diciembre se realizará el procedimiento. “Estaríamos recibiendo las ofertas y abriendo los sobres. Respecto a la documentación que no pudieron presentar las tres empresas durante el proceso licitatorio señaló que “es un volver a empezar, tienen que presentar todo de vuelta, si Agrotécnica no tiene el certificado fiscal no puede participar, el pliego es el mismo y es a lo que se tienen que ajustar los que participen”, afirmó la funcionaria.

“Lo único que varía es que por invitación se envía el pliego y ya no tienen que comprarlo, esa es una de las diferencias del procedimiento entre otras que están asociadas a la cuestión de los tiempos, de acortar los procesos”, añadió.

Castiglione recordó que ya hubo dos procesos licitatorios públicos nacionales “con los resultados que tenemos y el servicio hay que seguir prestándolo y el 31 de diciembre vence la prórroga que ya no da para más”.

“No quiero hacer futurología, el 18 estamos abriendo las ofertas y con el equipo de trabajo vamos a trabajar las horas que sean necesarias para tener una resolución si es que se presentan las empresas y que alguna de las ofertas que se presenten son ajustadas a pliego, esto no lo puedo decir hoy”, aseveró.

Asimismo dijo que las dos empresas que no cumplieron con el pliego de la licitación “quedaron afuera por tecnicismos, al momento de hacer la mejora de oferta la empresa Entre hace una suerte de condicionamiento al pliego, cosa que no corresponde y no es aceptable; y con Viñedos Santa Elena que sí hizo una mejora de oferta pero en el desglose del análisis de costos de cada uno de los servicios no se ajustaban a las fórmulas que planteaba el pliego, habían hecho las cuentas distintas”.

En el caso de que ninguna de las tres empresas cumpla con la documentación, Castiglione informó que “ahí estaríamos en una instancia donde la norma nos habilitaría a hacer una contratación a cualquier empresa que quisiera y tuviera la capacidad por fuera de lo que el pliego establece, pero es un escenario no esperable”.

Finalmente señaló que el Municipio le ofreció a Agrotécnica Fueguina una prórroga del servicio por seis meses, que fue rechazada por la empresa que pretendía al menos un año de prórroga. “Estuvimos conversando para hacer algo más relajado en cuanto a los tiempos y demás, para poder darle a los trabajadores esta tranquilidad de que se vayan de vacaciones, pero pensar en un año de prórroga teniendo tan cerca todo este procedimiento no es aceptable, un año es estirar una agonía en un servicio que no es del mejor, y es demasiado por lo que no hubo acuerdo y tenemos que acelerar los tiempos para llegar a tener el servicio el primero de enero”, finalizó.