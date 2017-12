O’Higgins clasificó y relegó a Santos y Luz y Fuerza

RÍO GRANDE.- La Zona “A” de la División de Honor del Torneo Clausura de futsal CAFS tuvo su final este miércoles por la noche, con el triunfo de O’Higgins por 7 a 3 ante Santos San Martín que lo llevó a cuartos de final, instancia donde chocará con Deportivo Huinoil, el líder del grupo “B”.

Tras la actividad por el Torneo Integración Provincial, la categoría élite del futsal CAFS definió la primera ronda con el triangular desempate entre O’Higgins, Luz y Fuerza y Santos; los últimos dos irán a la Zona Descenso junto a Juventus y Fénix, del grupo “B”.

Antes, el Bernardino había ganado un partido clave ante Luz y Fuerza, a priori el más equitativo entre los tres equipos, y este miércoles no tuvo inconvenientes para superar a un golpeado Santos, que acumuló su séptima caída consecutiva.

Además de O’Higgins – Huinoil, ya estaban confirmados los otros cruces: Real Azul (1º Zona “A”) vs. Hor-Val (4º Zona “B”), Real Madrid (2º ZA) vs. QRU (3º ZB) y San Martín (3º ZA) vs. Campolter (2º ZB).

Triunfo y nada más

En su presentación en el gimnasio “Jorge Muriel”, O’Higgins cumplió con la lógica y superó sin grandes luces a Santos San Martín.

El Celeste encontró rápido la ventaja, a los cinco minutos, en una captura de Juan Fuenzalida, quien cortó un pase en la salida de Santos y eludió al arquero Gastón Mujica para abrir la cuenta.

Santos se mantuvo en partido con escasas ideas y por momentos demasiado estático a la hora de la tenencia, por lo que casi no visitó a Inti Bogado y apeló a disparos de media distancia.

La escueta diferencia en el marcador se amplió sobre el final de la primera parte, en una jugada iniciada por Daniel Torres que terminó con un zurdazo a la red de Roberto Navarro, quien también fue el autor del tercero, tras una asistencia de Juan Manuel Vera.

Dos goles decisivos al comienzo del segundo acto (Agustín Leyes en contra y Juanchi Fuenzalida) encaminaron al Bernardino al claro triunfo sobre Santos, que ahora pugnará por mantenerse en la categoría al igual que Luz y Fuerza en un cuadrangular con Juventus y Fénix, provenientes de la Zona “B”.

O’Higgins 7 – 3 Santos SM

O’Higgins: Juan Fuenzalida (2), Roberto Navarro (2), Emanuel Salguero, Fernando Dumenes e Inti Bogado.

Santos SM: Facundo Méndez (2) y Miguel Teca.

Posiciones – Triangular desempate

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DF

1º O’Higgins 4 2 2 0 0 12 7 5

2º Luz y Fuerza 2 2 1 0 1 12 7 5

3º Santos SM 0 2 0 0 2 5 15 -10