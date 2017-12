Margen Sur: Los vecinos quieren ser la cuarta ciudad de la provincia

Sergio Fresia, vecino desde hace 32 años del barrio Reconquista y quien preside la Asociación Civil Crear Futuro, es uno de los interesados en la municipalización de la zona en la Margen Sur. Cuáles son los argumentos, a favor y en contra de este proyecto.

RIO GRANDE.- Este año, los vecinos agrupados de la Margen presentaron en marzo, el pedido ante la Legislatura provincial. En él proponen que las cerca de 35 mil personas que viven cruzando el río Grande formen su propio Municipio. El proyecto, además, fue avalado con más de 4000 firmas de vecinos de la zona. El Sureño habló con Sergio Fresia, uno de los vecinos que participa de este movimiento para municipalizar la Margen Sur, desde el año 2004.

El requisito fundamental para municipalizar es tener más de 10 mil habitantes: “Nosotros tenemos hoy en la Margen Sur aproximadamente 35.000 habitantes, dijo Fresia. Para esto nos manejamos con los registros que tiene la Policía, y por los medidores de la Cooperativa Eléctrica en la zona; también con lo que cada presidente barrial tiene registrado en cada barrio. La Municipalidad de Río Grande dice que son 45.000, y el Gobierno, según el área de Planeamiento de la provincia, dice que hay aproximadamente 32.000 habitantes. Quiere decir que los requisitos están, estamos por encima de los 30.000. Y si Tolhuin, con menos de 10 mil habitantes se puede manejar tranquilamente y progresar, por qué no nos podemos manejar nosotros que somos 35.000 habitantes”, insistió.

Hoy los vecinos están a la espera de una convocatoria de la legisladora Miriam Martínez, presidenta de la Comisión 2, para comenzar a tratar el proyecto dentro de la Legislatura. “Hemos hablado con los legisladores y ninguno de ellos niega las falencias que hay en la Margen Sur, el atraso que hay. Se dan cuenta que siempre los funcionarios han dejado que esto sea tierra de nadie; yo entiendo que esto no es fácil pero nosotros hicimos nuestras investigaciones y últimamente se han dividido muchas ciudades: el caso de Ezeiza, que con una ley se dividió en cuatro ciudades; o Las Grutas, que está punto de dividirse de San Antonio; Comodoro Rivadavia, que se dividió de Rada Tilly”, ejemplificó el dirigente barrial.

Las demandas

Una de las demandas más apremiantes para los vecinos de la Margen Sur es una salida alternativa al puente Mosconi: “Se nos negó durante ocho años la apertura de una salida para tener un acceso directo a la Ruta 3 que empezamos en 2008, cuando presentamos la salida por la calle Tolhuin hasta el Cabo Peñas, y de ahí a la ruta. Como no salía, después pedimos, salir directamente el destacamento José Menéndez. Y por qué lo cambiamos, porque el puente no da más, hay días que es imposible salir. Entonces tener una ruta alternativa para la gente que va a Tolhuin o a las estancias, que circule menos sobre el puente, o los camiones que no haga falta que circulen sobre el puente”, dijo el vecino.

Y cuestionó: “La idea del segundo puente es hermosa, no hay que dejar la idea de la apertura de la ruta con el proyecto del puente, son dos cosas distintas. No puede ser que tengamos una sola entrada a la Margen. Si acá tuviésemos la ruta abierta, desde Cabo Peñas, el turismo entraría por esa zona, y no creo que a ningún funcionario le agrade que la entrada sea lo que hoy tenemos: basurales, barrios sin gas, sin agua. Tendrían que poner el énfasis en mejorar. Yo creo que si conseguimos ser un municipio, se podría dar protección a esa gente que lo necesita. Primero porque la gente que tomó esas tierras en su mayoría las tomó por necesidad, no para especular. Y además, mucha de esa gente fueron enviadas por los mismos que después les dieron la espalda. Por otros barrios se esmeran. Sin desmerecer, un barrio con muchos menos años que el CAP, como Buena Vista que tiene 6 años y ya tiene pavimento, agua, cloacas, y las mayores comodidades ¿Por qué la parte del CAP que está detrás del matadero, que tiene ya más de 15 años, recién ahora les van a asfaltar una calle? En los otros barrios está todo asfaltado, y sin desmerecer a los demás vecinos, porque todo el mundo se merece vivir bien. Yo vivo en esta zona hace 32 años y recién ahora me están haciendo el pavimento”.

“Una movida política”

En diálogo con El Sureño durante el Desafío de Producir realizado en septiembre, el intendente Gustavo Melella aseguró que la autonomía de la Margen Sur es una idea inviable: “Para nosotros la ciudad es una sola. Yo creo que el tema de la autonomía no es nada más ni nada menos que una movida política”.

“Lo que pasa es que muchos usan esto políticamente, diciendo que no hubo obras en el Austral, pero desde nuestra gestión hay obras. El plan de pavimentación que gran parte va al Austral, todo el centro de salud nuevo, llevando el servicio de cloacas a más de 1300 familias, siendo que nadie las reconocía. Regularizamos la tierra, hicimos pluviales, centros de salud, plazas, brindamos asistencia en el área social. No prometemos y hacemos grandes anuncios, nosotros hacemos obras concretas, que son tan importantes como resolver el problema de cloacas en el casco viejo”, destacó Melella. Y agregó: “no veo viable la autonomía hoy, la verdad es que hay un 70% de vecinos de la Margen que no pagan impuestos. Entonces de qué se va llevar a adelante esa autonomía municipal. Y si es por el crecimiento, otras zonas de la ciudad crecieron muchísimo también”.

Fresia respondió: “Están haciendo lo mínimo para tener a la gente contenta. Porque es mucho más fácil tener la pobreza concentrada en un lugar y hacerla vivir de promesas. O por qué cada vez que necesitan, vienen y llenan en la Margen Sur los colectivos con la gente para las elecciones. Por qué no van al Mutual, a ver si llenan un colectivo, con gente que no necesita nada. Acá le dicen a la gente, ‘yo te voy a conseguir el agua’, y la gente va y se saca la foto”.

El grupo de vecinos continúa con la difusión mediante panfletos que reparte en calle El Alambrador, a la bajada del puente, o en otros lugares concurridos. Además, se reúnen todos los sábados en la calle Selk’nam 247, en el SUM del barrio Aeroposta, de 19:00 a 20:00. “Nos juntamos, dialogamos y vemos qué pasos vamos a seguir. Esperamos que todos se sumen, si alguien se acerca y quiere traer ideas nuevas, serán escuchados. Esta idea que nació y está firme en la Margen Sur, algún día tenemos que tener nuestra propia ciudad”.