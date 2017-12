Mañana se pone en marcha el XVIII Rally de los Lagos

RIO GRANDE.- Todo prácticamente definido para la XVIII Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, XI Copa Nacional Austral que lleva adelante el Pata Sport Asociación Deportiva, fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña y auspiciado por la Municipalidad de Río Grande a través de la Agencia Municipal de Deportes.

Por primera vez en la historia de la prueba de Mountain Bike más importante de Tierra del Fuego, la misma se efectuará íntegramente el sábado; en otras ocasiones se ha corrido el día sábado dos primes y, el domingo, las restantes pruebas especiales; y además, dejará de tener intervalos, esta vez se utilizará el formato de Rally Maratón, comenzando en Petrel y terminando en estancia La Porfiada, 73 kilómetros y medio de forma ininterrumpida.

Al cierre de esta edición, los organizadores estaban puliendo el listado definitivo de la competencia, aún restaban sumar a varios de los valores que llegarán desde el Continente a competir en esta oportunidad, como el caso de todos los corredores de Chile, y no sólo hacemos referencia a los valores de Punta Arenas sino que también se mencionada la llegada de dos o tres valores de la capital Santiago, tal el caso de Eyair Astudillo quien fuera el ganador dos ediciones atrás y quien le cortara la chance a Locomotora Martínez de llevarse la segunda Copa Challenger que hay en juego; el hombre de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, también será de la partida.

El campeón defensor es Darío Guzmán quien tendrá mucho trabajo para defender el título, mientras que Juan Pablo Romero, el mejor corredor fueguino de 2017 quiere anotar, por primera vez, su nombre en la competencia más importante de la provincia.

Otro que vuelve a las andadas tras cuatro años de ausencias será el máximo ganador de este Rally, Mauricio Javier Núñez y, junto a él, también peleará bien arriba Alejandro Barcenas, su fiel compañero, en el Tean Everest Cycling.

Pero no sólo de la general se trata esta carrera, hay muchísimas divisionales que también son de importancia y que todas compiten por un título argentino ya que la FACiMo avala, desde hace diez ediciones, la Copa Nacional Austral.

Entre las damas, vuelve a correr Jacqueline Brugnoli quien ya ganara en dos oportunidades el Rally de los Lagos del Fin del Mundo y encontrará en la riograndense Angela Nieva a su principal rival, y habrá que ver qué respuestas pueden dar las dos ciclistas de Tolhuin, Florencia Rojas y Juliana Detlefsen.

Si bien El Sureño tiene 68 corredores confirmados, desde la organización se infirmó que el número superaría los 80, un número superior a los 74 del año pasado.

Cambios en el recorrido

La largada será como siempre en cercanías de lo que fue la Hostería Petrel desde las 9:00, anriendo el parque cerrado dos horas antes, y hasta el aserradero Bronzovich todo será igual; el primer cambio de importancia se dará una vez que los corredores ingresen a la zona del Bombilla. En vez de tomar el camino directo que los depositaba en el ex aserradero Padín, los ciclistas deben tomar el camino rumbo a laguna Margarita y luego internarse en bosque a mano derecha y tras cumplir con casi ocho kilómetros por ese sector, saldrá por detrás de la casa principal que hay en el sector mencionado del ex aserradero.

A partir de allí los corredores tomarán el recorrido original, pasando por los sectores denominadas La Vaca, El Ramón, tocar por tercera vez la costa del lago Fagnano (la playa más larga de todas conocida como la Menta) hasta salir al puesto de Prefectura Naval, y ahora en vez de neutralizar la misma en éste sector, los corredores seguirán su marcha hasta el sector de los campos de la familia Martínez y tras meterse por un nuevo sendero, desembocarán a la zona del bosque Quemado, y de allí hasta el final de la prueba no habrá demasiados cambios.

Quizás el más significativo en los kilómetros finales de la prueba sea justamente el cierre de la misma; no culminará la competencia en el Hain del Lago como venía ocurriendo en la última década; no quieren que los corredores utilicen la peligrosa bajada de la hostería Kaiken y mucho menos el camino que que va paralelo al lago Fagnano y al río Turbio, el cual los fines de semana es muy transitado por el turismo interno de la Isla y que el año pasado de milagro no ocurrieron varios accidentes, ya que para tomar el sendero paralelo a la playa del lago, los ciclistas deben utilizar por un par de kilómetros el camino que une la hostería con Tolhuin.

Ahora, el cierre de la competencia, será en la estancia La Porfiada, la cual está por detrás de las cabañas de Kaiken, por lo que se le sacá unos seis kilómetros en esta parte de la competencia, la cual ya fue recuperada en los bosques rumbo a la laguna Margarita y Bombilla.

Las categorías

La competencia está reservada exclusivamente para las siguientes categorías determinadas por el año de nacimiento:

Femeninas: Damas Menores (2003-04); Damas Cadetes (2001-02); Damas Juveniles (1999-00); Damas Sub 23 (1995-98); Damas Elite (1988 al 94) y Damas Máster (de 1987 hacia atrás).

Masculinas: Menores (2003-04); Cadetes (2001-02); Juveniles (1999-00); Sub-23 (1995-98); Elite (1988 al 94 o por elección), Máster “A1” (de 1983-87); Máster “A2” (de 1982-78); Máster “B1″ (1973-77); Máster “B2” (1968-72); Máster “C1” (1963-67); Máster “C2” (1958-62); Máster “D” (1957 hacia atrás).

Promocionales Masculinos y Promocionales Femeninas, exclusivamente corredores locales; los clasificados del 1º al 3º puesto en la edición 2016, no podrán participar nuevamente en esta categoría.

Las categorías Elite, Sub -23, Juveniles, Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2, Damas Elite, Damas Sub 23 y Damas Juveniles, realizaran todo el trazado del circuito, 73.5 Km.

Las categorías, Cadetes, Damas Cadetes y Damas Máster, realizaran 2/3 del trazado del circuito, 43,5 Km.

Las categorías menores masculinos, damas menores, Master C1, Master C2, Máster D, Promocionales Masculinos y Promocionales Femeninos, realizaran 1/3 del trazado del circuito, 23 Kilómetros. Si el número de corredores participantes dentro de una categoría es inferior a 5, estos corredores pasarán a competir con la categoría inmediatamente superior.

Parcial de inscriptos

Ciclistas Localidad Categoría

1. Damián Miño Río Grande Elite

2. Angela Nieva Río Grande Dama Elite

3. Tomás Vargas Salta Promocional

4. Mauricio Vega Río Grande Cadetes

5. Gustavo Vega Río Grande Menores

6. Ulises Tejada Río Grande Promocional

7. Fabián Aguilar Río Grande Sub 23

8. Gustavo Sommariva Río Grande Master C2

9. David Matos Río Grande Promocional

10. Marcelo Sposari Río Grande Master B1

11. José Luis Sánchez Río Grande Master B1

12. Juan Cárdenas Río Grande Master A1

13. Daniel Orellana Mar del Plata Master B1

14. Lautaro Vallejos Ushuaia Cadetes

15. Nazareno Campos Ushuaia Cadetes

16. Daniel Vallejos Ushuaia Master B2

17. Juan Carlos Salgado Ushuaia Master D

18. Nassem Dahas Ushuaia Juveniles

19. Pablo Ruiz Ushuaia Juveniles

20. Tiago Atayra Ushuaia Cadetes

21. Arturo Ponce Ushuaia Master B2

22. Marcelo Enríquez Ushuaia Master B2

23. Carina Tapia Ushuaia Dama Master B

24. Jorge Tapia Ushuaia Master C2

25. Walter Acuña Ushuaia Master A2

26. Juan José Lepio Ushuaia Master A1

27. Alfredo Lepio Ushuaia Juveniles

28. Nicolás Benavídez Ushuaia Master A1

29. Gustavo Santana Río Grande Sub 23

30. Gastón Leonardelli Río Grande Sub 23

31. Lucas Cacheda Rey Río Grande Master A1

32. Héctor Barrera Río Grande Master A2

33. Alejandro Barcenas Río Grande Elite

34. Ariel Contreras Río Grande Master B1

35. Luis Alderete Río Grande Master A2

36. Luis Medina Río Grande Master B1

37. Juan Pablo Romero Río Grande Elite

38. Daniel Romero Master C2

39. Jorge Pacheco Río Grande Master A2

40. Mauricio Núñez Río Grande Master A1

41. Héctor Mascareña Río Grande Master A1

42. Sebastián Pastori Río Grande Master A2

43.Víctor Fuentealba Río Grande Master B1

44. José Toranza Río Grande Master C1

45. Jacqueline Brugnoli Buenos Aires Elite

46. Ariel Martínez Marcos Paz Elite

47. Agostina Melgarejo Río Grande Dama Juvenil

48. Rubén Melgarejo Río Grande Master B2

49. Silvia Guggisbel Río Grande Master A2

50. Ricardo Abalos Río Grande Promocional

51. Karina Cañas Río Grande Promocional

52. Charlis Rene Saucedo Río Grande Promocional

53. Santiago Sereneli Río Grande Promocional

54. Gastón Tobares Río Grande Promocional

55. Gabriel Ulman Ushuaia Master A1

56. Axel Steding Ushuaia Master B1

57. Darío Guzmán Ushuaia Elite

58. Rodrigo Ponce Ushuaia Master A1

59. Miguel Moyano Ushuaia Elite

60. Federico Moyano Ushuaia Elite

61. Carlos Fernández Ushuaia Master A1

62. Julio Giménez Ushuaia Master C

63. Diego Amosa La Plata Master B1

64. Fernando Donati La Plata Master B2

65. Miguel Menconi Pilar Master C1

66. Francisco Correa Necochea Master C1

67. Aníbal Olivera C. Rivadavia Master A2

68. David Rodríguez El Bolsón Master A2

69. Martín Molina Villa Cañás Master A2